Nedvěd přetáhne útočníka Kloppovi. Naderi (23) si měl vybrat Česko, ale běží boj s časem
Na první nominační tiskové konferenci španělského kouče Santiho Denii může v pátek zaznít zajímavé jméno. Reprezentační manažer Pavel Nedvěd (54) má usilovně pracovat na získání Ryana Naderiho (23). Německý útočník má vazbu na Česko přes svou matku, zatímco otec pochází z Bulharska. Informace iSportu potvrzují zprávy deníku Bild, že talentovaný fotbalista měl upřednostnit český národní tým před nabídkou z Bulharska a možností dostat se do reprezentace Německa, kterou vede Jürgen Klopp. Probíhá ovšem boj s časem - Naderi zatím nemá české občanství.
Ryan Naderi pochází z Drážďan, ale kořeny má v Česku, kam jezdil na prázdniny za svou babičkou. Jeho otec se narodil v Bulharsku. Směrem k dospělé reprezentaci si aktuálně může vybírat ze tří zemí. Nabídku z Bulharska měl odmítnout před šesti měsíci, teď ho pravděpodobně zaujala možnost reprezentovat Česko.
V zimě přestoupil ze třetiligové Hansy Rostock do skotských Rangers, za které na konci srpna nastoupil i v kvalifikaci Konferenční ligy proti Jablonci. „Má historie je taková, že moje mamka je z Česka a babička tam bydlí. Když jsem jako malý míval školní prázdniny, byl jsem tam často,“ vyprávěl Naderi po zápase se severočeským celkem.
Jablonci vstřelil na Ibrox Stadium jedinou branku zápasu, od začátku sezony podává výborné výkony. V posledních třech zápasech zapsal jeden gól a dvě asistence. Vysoký (194 cm) hráč zaujal i Pavla Nedvěda, který zapracoval na tom, aby ho získal pro český nároďák.
Klopp už bude mít smůlu
Už ve středu přišel deník Bild s informací, že Naderi měl kývnout na možnost reprezentovat Česko, potvrzují to i zdroje Sportu. Měl by se objevit v páteční nominaci nového trenéra Santi Denii pro následující Ligu národů, v níž Česko vyzve Chorvatsko, Anglii a Španělsko.
Šlo by o velké překvapení, ale Naderi může Deniovi do nově skládaného týmu pasovat. Zvlášť ve chvíli, kdy v reprezentaci skončil nejlepší útočník Patrik Schick. Naderi česky rozumí, zapadnout do kabiny by mohl snadno.
V Německu zmiňují i to, že na nadaného útočníka mohl koukat také reprezentační trenér Jürgen Klopp, kterému by se důrazný hroťák také hodil. V případě povolání do Česka o Naderiho do budoucna přijde.
Naderi vyniká fyzickými dispozicemi, pro které si ho ze třetí německé ligy vytáhli Rangers. Rostocku měli v zimě zaplatit dokonce šest milionů eur (necelých 150 milionů korun).
Případné povolání má velký háček. Aby mohl reprezentovat zemi, kde žije jeho babička, potřebuje získat české občanství, které momentálně nemá. Probíhá boj s časem, aby se vše stihlo do reprezentačního srazu, který začne příští týden.