Kloppova reprezentační revoluce, obří nominace! Jeho první show, píší v Německu
- Nový trenér německé reprezentace Jürgen Klopp nominoval na nadcházející čtyři zápasy Ligy národů rekordních 44 fotbalistů.
- Hráče rozdělil do dvou samostatných kádru, přičemž příležitost dostává 16 nováčků a v nominaci chybí Leroy Sané či Deniz Undav.
- Marc-André ter Stegen bude brankářskou jedničkou a kapitán Joshua Kimmich se pod Kloppem vrací z kraje obrany do záložní řady.
Nový trenér německé fotbalové reprezentace Jürgen Klopp oznámil svou historicky první nominaci a hned šokoval fanoušky. Do národního týmu povolal neuvěřitelných 44 hráčů, které rozdělil do dvou samostatných kádru pro nadcházející čtyři zápasy Ligy národů.
Už první krok slavného kouče, který na lavičce usedl po německém neúspěchu na mistrovství světa, ukázal, že Německo čeká zcela nová éra.
Klopp se rozhodl využít náročný program čtyř podzimních duelu v Lize národů k masivní inspekci kádru. Nadcházející sraz tak poslouží jako velká seznamovací mise před kvalifikací na EURO 2028 a MS 2030.
„Skládání kádru byla velká zábava. Chci poznat co nejvíce hráčů a získat o nich co nejvíce osobních dojmů,“ vysvětlil 59letý Klopp před novináři důvody, proč ukázal na rekordní počet 44 fotbalistů.
Dva kádry pro čtyři zápasy: Proč Klopp povolal 44 fotbalistů?
Německou reprezentaci čekají v krátkém sledu čtyři zápasy. Nejprve nastoupí v Nizozemsku (24. září) a v Augsburgu proti Řecku (27. září). Následně se tým představí v Mnichově proti Srbsku (1. října) a sérii uzavře odvetou v Řecku (4. října).
Klopp proto nominaci rozdělil na dvě různé poloviny. Zdůraznil, že nejde o áčkový a béčkový tým. Hvězdy jsou v nich promíchány – zatímco jeden z lídrů Bayernu Jamal Musiala figuruje v prvním výběru, Florian Wirtz z Liverpoolu dostal prostor v druhém. Jediným fotbalistou, který se objevil v obou nominacích současně, je brankář Finn Dahmen z Augsburgu.
Na obří seznam se ani tak nevešli všichni, koho byste na něm automaticky čekali. V Kloppově výběru chybí jména jako Leroy Sané, Deniz Undav či Maximilian Beier, kteří ještě pod minulým trenérem Julianem Nagelsmannem patřili do stabilního kádru pro MS 2026. Naopak příležitost dostává hned 16 reprezentačních nováčků.
Ter Stegen jedničkou, Kimmich zpět v záloze
Kromě samotných jmen Klopp okamžitě vyřešil i několik zásadních personálních otázek. Post brankářské jedničky pro úvodní duel v Nizozemsku přisoudil Marc-Andrému ter Stegenovi, jenž po odchodu Manuela Neuera dostává plnou důvěru. „Je fit a přináší potřebné zkušenosti,“ konstatoval nový reprezentační trenér.
Druhým klíčovým tahačem je pozice kapitána Joshuy Kimmicha. Zatímco na posledním šampionátu nastupoval na pravém kraji obrany, Klopp ho vrací do záložní řady, kde má řídit hru celého mužstva.
V Německu vzbudila Kloppova strategie značnou pozornost, která z prvních pozic vyřadila obvyklá politická témata. „Kloppova první německá show,“ napsal Bild. „Vyslal silnou zprávu,“ pochválil ho Kicker.
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|Kádr proti Nizozemsku a Řecku
|Kádr proti Srbsku a Řecku
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