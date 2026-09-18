První Deniova nominace: na Ligu národů s Ambrosem či Mackem. Proč chybí Naderi?
Nový trenér, nová etapa? Španělský kouč české fotbalové reprezentace Santi Denia oznámil nominaci na podzimní zápasy Ligy národů. Ukázal na několik nových jmen včetně Lukáše Ambrose, Romana Macka či Matěje Radostu z Teplic, vedle nich ale nechybí dosavadní opory Ladislav Krejčí či Pavel Šulc. Chybí naopak Ryan Naderi, protože nestihl vyřídit potřebné dokumenty. Na příštích srazech by ale mohl národní tým doplnit, potvrdil na tiskové konferenci manažer reprezentací Pavel Nedvěd. Češi se na přelomu září a října střetnou dvakrát s Anglií a jednou s Chorvatskem a Španělskem.
Denia na rekordně dlouhé podzimní reprezentační okno vybral 26 hráčů, nominaci zveřejnila Fotbalová asociace ČR na svém webu. V týmu podle očekávání chybí nejlepší střelec posledních let Patrik Schick, který po letním mistrovství světa v Americe překvapivě ukončil kariéru v národním mužstvu a rozhodnutí nezměnil. Ve výběru není ani německý rodák a útočník Ryan Naderi, o jehož nominaci spekulovala média. Podle vyjádření Pavla Nedvěda si útočník nestihl zařídit potřebné dokumenty, v budoucnu by ale národní tým doplnit mohl. „Bylo na něm vidět, jak se těší,“ řekl.
Denia převzal český národní tým poté, co po nepovedeném vystoupení na šampionátu skončil zkušený trenér Miroslav Koubek. Dvaapadesátiletý rodák z Albacete se stal prvním koučem u tuzemské reprezentace, který není československého původu.
S mužstvem ho čeká ostrá premiéra v elitní divizi Ligy národů. Tým rozehraje čtyřčlennou skupinu A3, od 26. září do 6. října postupně přivítá Chorvatsko a Anglii a nastoupí ve Španělsku proti tamním mistrům světa a v Anglii.
Největším překvapením Deniovy první nominace je zařazení teplického Radosty. Pětadvacetiletý křídelník nejspíš profitoval i ze své univerzálnosti, hrát totiž může napravo i nalevo. V minulosti prošel některými mládežnickými reprezentacemi.
Po pěti letech se vrací Sáček
Další nováček Ambros prožívá povedený vstup do sezony po letním příchodu do Anderlechtu. Dvaadvacetiletý záložník skóroval za bruselský klub ve dvou zápasech kvalifikace Evropské ligy.
V úvodu ročníku se daří i jinému středopolaři Mackovi. Devětadvacetiletý hráč se po přestupu z Mladé Boleslavi do Sparty ihned zabydlel v základní sestavě Pražanů.
Po pěti letech se do reprezentace vrací obránce Michal Sáček. Devětadvacetiletý zadák Górniku Zabrze má dosud na kontě za národní A-mužstvo jediný start. Vedle pozice pravého beka může hrát i jako defenzivní záložník.
V Deniově premiérové nominaci je i další navrátilec Alex Král, středopolař s 48 reprezentačními starty naposledy nastoupil za český celek před rokem. Od loňského října nehrál za národní celek další člen Deniova výběru ofenzivní záložník Ondřej Lingr.
Nechybí ani Zima s Provodem
V nominaci figuruje 15 hráčů, kteří se zúčastnili letního mistrovství světa. Kvůli zranění chybí nedávný kapitán Tomáš Souček, záložník West Hamu navíc zvažoval svou další budoucnost v reprezentaci. Denia zařadil i slávisty Davida Zimu s Lukášem Provodem, kteří poslední zápasy za Pražany vynechali kvůli zdravotním problémům.
Po šampionátu vedle Schicka ukončili reprezentační kariéru i někteří další zkušení hráči. S národním dresem se rozloučili bývalý kapitán Vladimír Darida, obránci Tomáš Holeš s Jaroslavem Zeleným a také křídelník Václav Černý, který již na posledních akcích včetně šampionátu nebyl.
Národní celky čeká poprvé v historii prodloužené reprezentační okno, během něhož absolvují nezvykle celkem čtyři zápasy. Sraz začne v pondělí a skončí až 6. října, potrvá tedy nepřetržitě 16 dnů. Na podzim budou pouze dvě místo dosavadních tří reprezentačních přestávek, před další akcí se národní týmy sejdou až v listopadu.