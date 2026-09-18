Denia s Naderim počítal, bourák z Rangers zatím chybí. Nedvěd: Věřím, že brzo bude v týmu
Bourák z Rangers v nominaci Santi Denii chybí. Nejde o to, že by španělský trenér nechtěl využít služby Ryana Naderiho. Právě naopak. Počítal s ním. Jenže fotbalová asociace nestihla vyřídit všechny potřebné náležitosti. Přesto existuje šance na připojení třiadvacetiletého útočníka ještě během nadcházejícího srazu.
V pátek krátce po poledni Santi Denia komentoval svoji první českou nominaci pro duely Ligy národů (Chorvatsko a Anglie doma, Španělsko a Anglie venku). Do útočné formace zařadil Tomáše Chorého, Adama Hložka a Pavla Šulce, přičemž jen první jmenovaný je klasickou devítkou. Proto si hodně myslel na Ryana Naderiho, klubající se hvězdu skotských Rangers.
Ryan Naderi pochází z Drážďan, ale kořeny má v Česku, kam jezdil na prázdniny za svou babičkou. Jeho otec se narodil v Bulharsku. Směrem k dospělé reprezentaci si aktuálně mohl vybírat ze tří zemí. Zvolil Česko. Plánoval, jak se během zápasů Ligy národů poprvé ukáže v českém dresu a předvede kvalitní part natěšeným fanouškům.
Smůla.
Navzdory českému občanství se nepovedly vyřídit všechny administrativní úkony, aby dosud v tuzemsku neznámý hráč mohl nastoupit už příští týden v domácím duelu proti Chorvatsku.
„Byl v našem hledáčku, potvrzuji to,“ přikývl na nominační tiskové konferenci Pavel Nedvěd, generální manažer reprezentací. „Je to hráč, kterého bychom určitě povolali. Bohužel to nemůžeme udělat, i když má české občanství. Chybí poslední administrativní kroky. Naše právní oddělení pro úspěšné vyřízení dělalo všechno možné i nemožné, ale zatím se to nepovedlo.“
Bylo na něm vidět, jak se těší
Naderi měl o Česko obrovský zájem. Byl v úzké komunikaci se svazem, s Nedvědem. Také on se snažil sunout složité úkony dopředu. „Udělal pro to strašně moc, hrozně o to stál. Sám vyřizoval papíry v Anglii. Ale nám se to, ať v Brně, tak v Praze, nepovedlo dotáhnout. Věřím, že brzo bude v našem týmu,“ vysvětlil Nedvěd.
Pořád existuje časové okno, či spíš okénko, že by se mohly administrativní věci vyřídit. Naderi by nepřijel na pondělní sraz, ale k mužstvu by se připojil o něco později.
„Byl bych samozřejmě rád, ale upřímně nevím, kolik tomu chybí. Snad málo,“ zadoufal Nedvěd. „Jsme v kontaktu s rodinou, s Ryanem samotným. Bylo na něm vidět, jak se těší. Momentálně to je pro něj maličko zklamání, že jsme to nestihli. Pokud ale budeme mít šanci, aby nás ještě doplnil, budeme moc rádi.“
První závod s časem fotbalová asociace prohrála. Uvidí se, jak zvládne ten další.