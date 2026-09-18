Denia vysvětlil nominaci: O Schickovi se teď bavit nemusíme. Čím ho zaujal Radosta?
- Nový trenér české fotbalové reprezentace Santi Denia zveřejnil nominaci 26 hráčů na nadcházející zápasy Ligy národů.
- Útočník Patrik Schick se v týmu neobjevil z vlastní vůle, zatímco nováčkem na seznamu je teplický křídelník Matěj Radosta.
- Denia před náročným srazem zdůraznil nutnost týmového pojetí hry a vyrovnanost na brankářském postu mezi Kovářem, Kinským a Horníčkem.
V první nominaci reprezentačního trenéra Santiho Denii najdeme několik zajímavých jmen. Nováčky i hráče, se kterými se do nové éry českého národního týmu příliš nepočítalo. Španělský kouč na páteční nominační tiskové konferenci pro nadcházející čtyři zápasy Ligy národů vysvětloval, co ho vedlo k sestavení seznamu 26 hráčů (včetně tří brankářů). „Bude to opravdu těžký sraz,“ zdůraznil.
Santi Denia navázal v pátek na tiskovku Michala Bílka, který si v jednadvacítce nechal řadu adeptů na dres áčka. Společně s Pavlem Nedvědem objasňoval, proč některé hráče nechal v mladším výběru nebo proč se dostalo například na teplického Matěje Radostu. Představil také svůj tým spolupracovníků, jedním z asistentů je jeho bývalý spoluhráč z Atlétika Madrid Radek Bejbl.
Jste spokojený s novým realizačním týmem?
„Mít kolem sebe silný tým je nejdůležitější. Máme osobnosti se značnými zkušenostmi a jasnými kompetencemi. Chtěl jsem mít v týmu lidi, co dobře znají českou ligu a lidi kolem ní, rozumí fotbalu jako Radek (asistent Bejbl) nebo Pavel (manažer Nedvěd). Musíme sdílet informace a jít stejným směrem. S Pavlem pracujeme bok po boku celý den, někdy až do noci. Pavlovi chci také poděkovat za podporu. Jsem s realizačním týmem velice spokojený.“
Jak se tvořila vaše první nominace?
„Od prvního dne, co jsem tady v Praze, jsem si jako prioritu stanovil co nejlépe poznat hráče. Cestovali jsme po republice, sledovali zápasy i hráče v zahraničí. Je důležité poznat všechny jednotlivce.“
Půjde o náročný sraz, kde odehrajete čtyři těžké zápasy za jedenáct dní. Co bylo při plánování programu důležité?
„Je to opravdu těžký sraz. Těšíme se na první setkání s hráči, chceme pořádně trénovat hned od pondělí, co se sejdeme s celým týmem. Bude to náročné psychicky i fyzicky, důležitá bude regenerace mezi zápasy. Chceme vítězit, musíme jít krok za krokem. Soustředíme se teď na první zápas s Chorvatskem.“
Mluvil jste s Patrikem Schickem?
„Mluvili jsme s ním společně s Pavlem Nedvědem. V tuhle chvíli se nechce připojit k národnímu týmu. Já se chci hlavně bavit o 26 hráčích, které jsme zařadili do nominace, ti jsou pro mě nejdůležitější. Patrik na seznamu není, o něm se teď bavit nemusíme.“
Komunikoval jste i s dalšími klíčovými hráči?
„Mluvil jsem asi s deseti hráči, co máme na seznamu. Šlo o dobré rozhovory, jsem velice spokojený s tím, co jsme probrali. Až se příští týden sejdeme na srazu, dohodneme se na tom, jaká pravidla budu vyžadovat. První společné setkání bude pro další fungování důležité.“
Chorý? Když jsem ho viděl, hrál skvěle
Překvapením je povolání teplického Matěje Radosty.
„Typologicky se hodí do profilu našeho týmu, dobře zapadne mezi další vybrané hráče. Radosta je dobrý křídelník, umí jeden na jednoho. Může pomáhat i v obranné fázi a je velice rychlý.“
Chtěl jste povolat i Ryana Naderiho z Rangers, pokud by se vše kolem jeho občanství administrativně stihlo?
„Důležité pro mě je, že si vybral český národní tým, chce reprezentovat Česko. Velice o to stojí. Máme k dispozici dalšího útočníka, kterého můžeme oslovit, až to bude možné.“
Neměl jste být v nominaci odvážnější a vzít více neokoukaných tváří?
„Nechci tady mluvit o Kričfalušim a dalších mladých hráčích. Vytvořili jsme seznam nejlepších hráčů pro nadcházející zápasy v aktuálním reprezentačním okně. Třeba Kričfalušiho jsme samozřejmě sledovali, společně s Michalem Bílkem (trenér jednadvacítky) jsme se museli nějak rozhodnout. Stejně jako třeba u Huga (Sochůrka). Hráči z jednadvacítky se nám velice líbí. Pracoval jsem s takovým výběrem v jiných asociacích, znám ten proces výběru. Když budu moct, vybral bych třeba deset hráčů pod 21 let, ale v týmu potřebujeme rovnováhu. Mladé i zkušené hráče, šikovně to vybalancovat. Máme v kádru mladší i ty zkušenější, co znají prostředí. Třeba Coufal je pro nás velice důležitý, budeme chtít, aby pomáhal těm mladším.“
V čem vás přesvědčil Tomáš Chorý?
„Pro nás je to hráč s dobrým profilem, je jiný, než ostatní útočníci. Dokáže se dostat k dorážkám, je neskutečně platný ve vápně. Když jsem ho viděl, hrál skvěle.“
Uvažoval jste ještě o jiném hrotovém útočníkovi?
„Hložan, to je pro mě obtížné vyslovit. (úsměv) Takže u něj je lepší Bizon (Hložkova přezdívka). Pro nás je velice důležitý. Umí zahrát na pozici středového útočníka i se stáhnout, podobně jako Šulc. Líbí se mi jejich výkony i kvalita, jak umí číst hru, dokáží být silní na velkém prostoru.“
Kapitána si vybere tým, Krejda je pro tuhle roli perfektní
Dva brankáři chytají v Premier League (Horníček, Kinský), třetí Matěj Kovář plnil roli jedničky na mistrovství světa. Kdo u vás bude mít důvěru?
„Jsem šťastný, jakou máme úroveň našich tří brankářů. Jsou mladí a na velice dobré úrovni. Uvidíme během tréninku, který z nich si povede nejlépe. Teď nikdo neví, kdo bude jednička. Na takto dobré brankáře máme velké štěstí, jsou opravdu TOP.“
Zůstane kapitánem Ladislav Krejčí?
„Chceme si hned v pondělí promluvit s celým týmem a tohle téma určitě probereme. Krejčí byl kapitánem na mistrovství světa. Občas lídrem týmu není ten, kdo nosí pásku. Nejdřív se musíme všichni sejít a zjistit, kdo nejlépe ponese tuhle roli. Zeptat se hráčů, kdo je podle nich lídrem. Kapitán je samozřejmě důležitý. Vybere si ho tým, hráči společně s realizačním týmem. Krejda s jeho osobními kvalitami a silou, jak všem pomáhá, je pro tuhle roli perfektní. Ale tohle téma probereme až v pondělí.“
Jakou roli dostane váš český asistent Radek Bejbl?
„Je to pro nás perfektní osobnost. Zná české prostředí, český fotbal, mladé hráče, když pracoval i s reprezentacemi do sedmnácti a devatenácti let. Osobně ho znám 25 let, hráli jsme spolu v Atlétiku Madrid. Je to výborný člověk a skvělý profesionál. Rozumí fotbalu, nejvíc toho ví o záložnících. Rozhodně nám pomáhá.“
Během léta jste mohl navnímat české fotbalové prostředí. Jaký chcete hrát fotbal?
„Základní myšlenka je, že chceme vyhrávat. V rámci asociace také vytvořit několik oddělení a rozvíjet myšlenky našeho herního konceptu. Je to trošku jiné, než s čím jsme původně přicházeli, ale ne úplně. Máme skvělé brankáře, co umí hrát nohama, na tom budeme stavět. Krejčí je dobrý při výstavbě hry. Hlavně chceme pro hráče vytvářet prostředí, kde se budou moct rozvíjet. Čeští hráči jsou kvalitní. Šulc, Karabec, Král, Macek, Sochůrek a další. Budeme pracovat na obranné fázi, to je pochopitelné. Musíme hrát týmově, ne individuálně. Proti Anglii, Chorvatsku nebo Španělsku budeme v soubojích jeden na jednoho nejspíš ztrácet. Musíme pracovat na týmové obraně a dát naší hře strukturu. Věříme vybraným hráčům, že umí podržet míč a mají kvality. Určitě ale máme spousty detailů, na čem pracovat.“