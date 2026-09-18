Nedvěd o Schickově kritice: Já nejsem ten, kdo hledá alibi. Zájem reprezentovat stále nemá
Měsíc a půl je Pavel Nedvěd se Santim Deniou v každodenním pracovním styku, společně navštěvovali zápasy Chance Ligy a hledali nejvhodnější jména pro národní tým. „Chci být Santimu nejbližším partnerem,“ nastiňuje generální manažer reprezentací. Moc dobře ví, že v příštích dnech a týdnech čeká Česko drsný test v Lize národů. Chce uspět, zároveň zápasy se světovou špičkou bere jako přípravu na kvalifikaci o mistrovství Evropy.
Jak reprezentace dopadne v duelech s Chorvatskem, Anglií a Španělskem, ještě nikdo neví. Co je však jasné, nebude u toho nejlepší český útočník Patrik Schick. Názor na konec kariéry v národním týmu nezměnil. „Moc bych to nerozebíral. Patrik prostě neměl zájem reprezentovat, a stále zájem nemá. Byla to rychle uzavřená záležitost,“ popsal Nedvěd, byť se on i hlavní trenér snažili o revizi Schickova postoje.
Santi Denia zveřejnil svoji první nominaci. Sedí složení týmu i vám?
„Ano, komunikace byla velice intenzivní. Probírali jsme dost hráčů, kteří mohli být součástí prvního týmu. Je v pořádku, jak jsme se rozhodli. Dali jsme si dobré šance uspět v Lize národů i v kvalifikaci o mistrovství Evropy v kategorii U21.“
Usměrňoval jste diskuse mezi Deniou a trenérem jednadvacítky Michalem Bílkem? Nastavila se jiná pravidla, než bývalo zvykem?
„Obě mužstva nevnímáme odděleně, je to spojená nádoba. Propojení trenérů a jejich vzájemná komunikace je nezbytná a důležitá. Se Santim i Michalem pravidelně diskutujeme. Musíme do detailu znát aktuální formu hráčů, jejich minutáž, abychom jim zajistili správný rozvoj. Co vyplynulo asi nejvíc, že pro nás není tématem věková hranice směrem k áčku. Ano, jednadvacítka má vlastní strukturu, ambice, svoji kvalifikaci, má za cíl postoupit na mistrovství Evropy. Je to nejvíc, co pro sebe může udělat. Hráči získají mezinárodní zkušenosti, je to jejich maximální level.“
Santi si chce víc obšlápnout českou ligu
Změnila se komunikace napříč reprezentacemi po příchodu Denii?
„Nemyslím si, v komunikaci s předešlými trenéry nebyl problém. Momentálně cítím větší odhodlání vše propojit, ale není to o nastavování nějakých pravidel. Je to o komunikaci. Ano, mohli jsme vzít některé hráče do áčka, ale třeba by neměli takové vytížení. Rozhodování bylo celkem v pohodě, jednoduché. Santi si chce ještě víc obšlápnout českou ligu, musí si ji navnímat. Rozhodnutí se dělala pro to, abychom byli úspěšní na všech frontách.“
Přejděme rovnou k áčku. Jak vnímáte nadcházející blok brutálně těžkých zápasů s Chorvatskem, Anglií a Španělskem?
„Čeká nás velice těžký začátek, všechno zápasy s účastníky mistrovství světa. Podotýkám, že s úspěšnými účastníky. Bude to velice náročná prověrka, jak pro celý realizační tým, tak i hráče. Z druhé strany, nejtěžší prověrky nás mohou jen zlepšit. Mohou se stát novou startovní čárou. Naše hlavní myšlenky vedou ke kvalifikaci o mistrovství Evropy. Nadcházející zápasy poslouží k tomu, abychom poznali hráče a udělali co nejlepší výsledek. Nechceme být jen sparingpartnery.“
Jak funguje v lecčems nová spolupráce s Deniou?
„Jsme spolu v každodenním kontaktu. Všichni členové realizačního týmu budou v Praze žít, budou tady bydlet. V denním pracovním zatížení jsme připravovali sraz. Bude velmi náročný, to víme. Zajímali jsme se o českou ligu, o zahraniční hráče. Santi udělal nominační rozhodnutí. Já mu chci být nejbližším partnerem. Máme před sebou těžkou práci, hraje se každé tři dny. Důležitá bude regenerace, proto jsme národní tým doplnili o nutričního poradce. Chceme položit základ úspěšné kvalifikaci o EURO.“
Stále platí, že Patrik Schick nechce reprezentovat?
„Byl jsem s ním v kontaktu. Já osobně, i trenér Denia. Moc bych to nerozebíral. Patrik prostě neměl zájem reprezentovat, a stále zájem nemá. Byla to rychle uzavřená záležitost. Akceptujeme to, je to jeho rozhodnutí. Jestli se v budoucnu něco změní, záleží jen na něm.“
Právě Schick poměrně ostře kritizoval logistiku během mistrovství světa, nedostatek regenerace, náročné cestování. Učinili jste opatření, aby se hráči cítili komfortněji?
„Na mistrovství světa jsme nemohli všechno ovlivnit. Co se týče cestování, měli jsme to jasně dané od FIFA. Na zápasy jsme létali ze základny v Dallasu. Bylo to náročné, jistě ano. Asi nás to i ovlivnilo, ale já nejsem ten, který hledá alibi. Rozhoduje hřiště. Před tímto srazem jsme pracovali velmi intenzivně, všechno se měnilo s ohledem na příchod nového trenérského týmu. Snažili jsme se získat nejlepší odborníky. Jsme připravení pomoct klukům s regenerací, s nastavením tréninků. Věřím, že to půjde dobře a zocelí nás to.“