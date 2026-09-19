Jména, která mohla být v Deniově nominaci. Proč dostal přednost starší hráč z horší ligy?
Nový reprezentační kouč Santi Denia v pátek oznámil svou první nominaci pro očekávané souboje s evropskými velmocemi v Lize národů. Povolal některé nové tváře, ale možná se čekalo, že by mohlo dojít k ještě větší personální obměně. Deník Sport a web iSport vybraly deset jmen, která se mohla v nominaci objevit.
Ondřej Kričfaluši
- obránce
- 22 let
- Union Saint Gilloise
Patří mezi klíčové hráče lídra belgické ligy, což potvrdil i ve čtvrtek proti Plzni. Na stoperech má reprezentace dost možností. Kapitán jednadvacítky mohl dostat prostor na úkor Zimy nebo Vlčka.
Mikuláš Konečný
- obránce
- 20 let
- Slavia
Mladý stoper zahraje i na kraji obrany nebo wingbeka. Patří mezi obránce s dobrou rozehrávkou, ale zůstává v U21. Nepomohla mu ani všestrannost a realizační tým vsadil na zkušenější borce.
Filip Lissah
- obránce
- 21 let
- Swansea
Pravý bek s výbornými fyzickými předpoklady a potenciálem má výbornou formu. Navíc zvládne i pozici stopera či levého obránce. Těžko se chápe, že dostal přednost starší Sáček působící v horší lize.
Hugo Sochůrek
- záložník
- 18 let
- Sparta
Měl by být jednou z tváří nové generace a počítá se s ním. Do nové sezony však nevstoupil nejlíp a tentokrát pojede s jednadvacítkou, kde bude jako nejmladší člen na soupisce patřit mezi pilíře.
Dominik Pech
- záložník
- 20 let
- YB Bern
Pohybuje se na hraně sestavy Young Boys Bern a určitě má ještě čas. Proto bude zatím vysoký a technický středopolař sbírat další zkušenosti o patro níž v jednadvacítce.
Kryštof Daněk
- záložník
- 23 let
- LASK Linec
Technický levák operující pod hrotem má v sezoně tři góly a dvě asistence, ale nevešel se. Profilově se podobá Karabcovi, Ambrosovi či Provodovi. Výborný start sezony a postup do Ligy mistrů nestačí.
Vasil Kušej
- útočník
- 26 let
- Liberec
Oklepal se a angažmá v Liberci začal výborně. Navíc jde o rychlostní typ na křídlo, kterých Česko nemá moc. Místo něj dostali přednost Višinský a Radosta, forma i zkušenost ale spíš mluví pro Kušeje.
Václav Sejk
- útočník
- 24 let
- Olomouc
Jasná volba v útoku Olomouce a produktivní tahoun (3+2) třetího celku ligy. Kapitán minulé jednadvacítky se dostal do formy a umí si vyhovět s parťákem na hrotu. Další devítka by se hodila.
Mojmír Chytil
- útočník
- 27 let
- Slavia
Účastník MS by při nedostatku útočníků dával smysl. Ve Slavii zatím přehrává Chorého, pozvánku však nedostal. V posledním ligovém zápase střídal pro zranění, takže nemusí být zcela fit.
Tomáš Čvančara
- útočník
- 26 let
- Hradec Králové
Po přesunu do Hradce jasně ukázal, že jde mezi českými forvardy o nadstandardního hráče. Pohyb, práce s míčem i zakončení na vysoké úrovni. Pro comeback bude muset tvrdohlavý střelec udělat víc.