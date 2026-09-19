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Jména, která mohla být v Deniově nominaci. Proč dostal přednost starší hráč z horší ligy?

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Denia vysvětlil nominaci: O Schickovi se teď bavit nemusíme. Čím ho zaujal Radosta? • Zdroj: isport.tv
Filip Lissah v dresu Swansea
Hugo Sochůrek v utkání na půdě Araratu
Vasil Kušej v derby proti Jablonci
Ondřej Kričfaluši
Útočník Tomáš Čvančara v dresu Hradce Králové
Filip Lissah v dresu skotského Falkirku
Mojmír Chytil se raduje ze své trefy
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Petr Fantyš
Liga národů
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Nový reprezentační kouč Santi Denia v pátek oznámil svou první nominaci pro očekávané souboje s evropskými velmocemi v Lize národů. Povolal některé nové tváře, ale možná se čekalo, že by mohlo dojít k ještě větší personální obměně. Deník Sport a web iSport vybraly deset jmen, která se mohla v nominaci objevit.

Ondřej Kričfaluši

  • obránce
  • 22 let
  • Union Saint Gilloise

Patří mezi klíčové hráče lídra belgické ligy, což potvrdil i ve čtvrtek proti Plzni. Na stoperech má reprezentace dost možností. Kapitán jednadvacítky mohl dostat prostor na úkor Zimy nebo Vlčka.

Mikuláš Konečný

  • obránce
  • 20 let
  • Slavia

Mladý stoper zahraje i na kraji obrany nebo wingbeka. Patří mezi obránce s dobrou rozehrávkou, ale zůstává v U21. Nepomohla mu ani všestrannost a realizační tým vsadil na zkušenější borce.

Filip Lissah

  • obránce
  • 21 let
  • Swansea

Pravý bek s výbornými fyzickými předpoklady a potenciálem má výbornou formu. Navíc zvládne i pozici stopera či levého obránce. Těžko se chápe, že dostal přednost starší Sáček působící v horší lize.

Hugo Sochůrek

  • záložník
  • 18 let
  • Sparta

Měl by být jednou z tváří nové generace a počítá se s ním. Do nové sezony však nevstoupil nejlíp a tentokrát pojede s jednadvacítkou, kde bude jako nejmladší člen na soupisce patřit mezi pilíře.

Dominik Pech

  • záložník
  • 20 let
  • YB Bern

Pohybuje se na hraně sestavy Young Boys Bern a určitě má ještě čas. Proto bude zatím vysoký a technický středopolař sbírat další zkušenosti o patro níž v jednadvacítce.

Kryštof Daněk

  • záložník
  • 23 let
  • LASK Linec

Technický levák operující pod hrotem má v sezoně tři góly a dvě asistence, ale nevešel se. Profilově se podobá Karabcovi, Ambrosovi či Provodovi. Výborný start sezony a postup do Ligy mistrů nestačí.

Vasil Kušej

  • útočník
  • 26 let
  • Liberec

Oklepal se a angažmá v Liberci začal výborně. Navíc jde o rychlostní typ na křídlo, kterých Česko nemá moc. Místo něj dostali přednost Višinský a Radosta, forma i zkušenost ale spíš mluví pro Kušeje.

Václav Sejk

  • útočník
  • 24 let
  • Olomouc

Jasná volba v útoku Olomouce a produktivní tahoun (3+2) třetího celku ligy. Kapitán minulé jednadvacítky se dostal do formy a umí si vyhovět s parťákem na hrotu. Další devítka by se hodila.

Mojmír Chytil

  • útočník
  • 27 let
  • Slavia

Účastník MS by při nedostatku útočníků dával smysl. Ve Slavii zatím přehrává Chorého, pozvánku však nedostal. V posledním ligovém zápase střídal pro zranění, takže nemusí být zcela fit.

Tomáš Čvančara

  • útočník
  • 26 let
  • Hradec Králové

Po přesunu do Hradce jasně ukázal, že jde mezi českými forvardy o nadstandardního hráče. Pohyb, práce s míčem i zakončení na vysoké úrovni. Pro comeback bude muset tvrdohlavý střelec udělat víc.

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