Přijde Krejčí o první sraz pod Deniou? Poslední zápas nehrál, má potíže s lýtkem
Fotbalový obránce Ladislav Krejčí nenastoupil kvůli zranění k dnešnímu závěrečnému utkání Wolverhamptonu před reprezentační pauzou v druhé anglické lize proti West Bromwichi. Podle neoficiálních informací ze sociálních sítí má kapitán národního týmu týden před startem Ligy národů potíže s lýtkem.
Sedmadvacetiletý Krejčí nastoupil naposledy ve středečním zápasu Ligového poháru na hřišti Evertonu. Při porážce 0:1 odehrál první poločas. Po pozdním vstupu do sezony má zatím bývalý kapitán pražské Sparty na kontě tři starty. Wolverhampton zápas vyhrál 1:0 a v tabulce je čtvrtý.
Krejčí podle očekávání nechybí v nominaci nového reprezentačního trenéra Santiho Denii na blížící se čtyři zápasy Ligy národů. Od března je kapitánem národního týmu po Tomáši Součkovi a s páskou na paži vedl tým i na neúspěšném mistrovství světa. Zda zůstane Krejčí kapitánem i nadále, Denia při nominaci nepotvrdil, chce to probrat s týmem.
Čeští fotbalisté rozehrají elitní divizi Ligy národů v sobotu 26. září proti Chorvatsku. Do 6. října se postupně střetnou ještě dvakrát s Anglií a jednou s mistry světa Španěly.