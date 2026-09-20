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Přijde Krejčí o první sraz pod Deniou? Poslední zápas nehrál, má potíže s lýtkem

Ladislav Krejčí se při návratu do sestavy Wolves hned gólově prosadil
Ladislav Krejčí se při návratu do sestavy Wolves hned gólově prosadilZdroj: Profimedia.cz
Trenér české fotbalové reprezentace Santi Denia
Ladislav Krejčí se při návratu do sestavy Wolves hned gólově prosadil
Trenér české fotbalové reprezentace Santi Denia
Ladislav Krejčí se při návratu do sestavy Wolves hned gólově prosadil
Santi Denia na své první nominační tiskovce
Ladislav Krejčí se při návratu do sestavy Wolves hned gólově prosadil
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ČTK, iSport.cz
Liga národů
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Fotbalový obránce Ladislav Krejčí nenastoupil kvůli zranění k dnešnímu závěrečnému utkání Wolverhamptonu před reprezentační pauzou v druhé anglické lize proti West Bromwichi. Podle neoficiálních informací ze sociálních sítí má kapitán národního týmu týden před startem Ligy národů potíže s lýtkem.

Sedmadvacetiletý Krejčí nastoupil naposledy ve středečním zápasu Ligového poháru na hřišti Evertonu. Při porážce 0:1 odehrál první poločas. Po pozdním vstupu do sezony má zatím bývalý kapitán pražské Sparty na kontě tři starty. Wolverhampton zápas vyhrál 1:0 a v tabulce je čtvrtý.

Krejčí podle očekávání nechybí v nominaci nového reprezentačního trenéra Santiho Denii na blížící se čtyři zápasy Ligy národů. Od března je kapitánem národního týmu po Tomáši Součkovi a s páskou na paži vedl tým i na neúspěšném mistrovství světa. Zda zůstane Krejčí kapitánem i nadále, Denia při nominaci nepotvrdil, chce to probrat s týmem.

Čeští fotbalisté rozehrají elitní divizi Ligy národů v sobotu 26. září proti Chorvatsku. Do 6. října se postupně střetnou ještě dvakrát s Anglií a jednou s mistry světa Španěly.

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