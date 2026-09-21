Šest změn v nominaci repre: vypadli Chorý, Provod i další slávisté. Šance pro Vašulína
Nový trenér fotbalové reprezentace Santi Denia musel kvůli zraněním vyřadit obránce Davida Zimu, Tomáše Vlčka a Davida Juráska, záložníky Lukáše Provoda a Denise Višinského a útočníka Tomáše Chorého.
Místo nich kouč povolal nováčky Ondřeje Kričfalušiho, Martina Šuberta, Daniela Vašulína, Jiřího Slámu a dva bývalé sparťany Martina Vitíka a Václava Sejka.
České mužstvo se schází v Praze před vstupem do Ligy národů proti Chorvatsku a Anglii.
Nový trenér české fotbalové reprezentace Santi Denia musel na začátku svého prvního srazu udělat šest vynucených změny v nominaci. Kvůli zranění vypadlo z kádru pro úvodní čtyři zápasy Ligy národů pět slávistů - obránci David Zima, David Jurásek a Tomáš Vlček, záložník Lukáš Provod, útočník Tomáš Chorý. Kromě nich ještě plzeňský záložník Denis Višinský. Španělský kouč místo nich povolal Martina Vitíka z Boloni, olomouckého Václava Sejka a čtyři nováčky - Ondřeje Kričfalušiho ze Saint-Gilloise, mladoboleslavského Martina Šuberta, jabloneckého Jiřího Slámu a Daniela Vašulína ze Zbrojovky. Vedení mužstva to oznámilo na webu Fotbalové asociace ČR.
Zimova absence byla prakticky jistá už od neděle. Pětadvacetiletý stoper Slavie nestihl doléčit zraněný kotník a scházel v utkání proti Plzni. Do ligového šlágru v Edenu nezasáhl na opačné straně ani ofenzivní univerzál Viktorie Višinský.
Jen se sebezapřením dokončili zápas další dva slávisté. Útočník Chorý měl problémy s kolenem, navíc ho v minulém týdnu trápilo nachlazení, stoper Vlček utrpěl zranění třísla. Z Deniova původního kádru tak nedlouho po Zimovi s Višinským také vypadli.
Kričfalušiho dodatečná nominace se dala očekávat, dvaadvacetiletý defenzivní univerzál prožívá povedený vstup do sezony. Po letním přestupu z Baníku Ostrava do Saint-Gilloise se zabydlel v základní sestavě Unionu a ve čtvrtečním úvodním kole hlavní fáze Evropské ligy pomohl jednou brankou belgickému vicemistrovi k vítězství 3:0 v Plzni.
Kričfaluši byl původně v nominaci reprezentační jednadvacítky, nyní se premiérově posunul k A-mužstvu. Jeho velkou předností je možnost nastoupit na více pozicích, vedle stopera ho může trenér využít i jako defenzivního záložníka.
Jak to vypadá s kapitánem?
Také další odchovanec Slavie Šubert v minulosti prošel mládežnickými národními výběry, hrával za osmnáctku a dvacítku. Čtyřiadvacetiletý záložník aktuálně prožívá životní období a s šesti góly nečekaně vévodí tabulce kanonýrů prvoligové sezony, na kontě má přitom s Mladou Boleslaví o zápas méně. Po dodatečné pozvánce na levém křídle nahradí v Deniově výběru Višinského.
Místo Chorého dvaapadesátiletý rodák z Albacete povolal do útoku Sejka. Čtyřiadvacetiletý bývalý kapitán reprezentace do 21 let má dosud za národní A-mužstvo na kontě jediný start, vloni proti San Marinu. Olomoucká opora v Deniově nominaci po Chorém zaujme pozici jediného klasického hrotového útočníka.
Místo Vlčka španělský trenér ukázal na Vitíka, i když třiadvacetiletý stoper za Boloňu v nové sezoně zatím neodehrál ani minutu a ve všech pěti kolech zůstal na lavičce. Za reprezentační „áčko“ zatím Vitík nastoupil k devíti zápasům.
Drobné problémy trápily také dosavadního kapitána národního mužstva Ladislava Krejčího, stoper o víkendu vynechal zápas za Wolverhampton. „Šlo o přetížení lýtka, necítil se úplně v pořádku do utkání. Myslím, že za pár dní by měl být v pořádku,“ řekl na tiskové konferenci nový reprezentační asistent trenéra Radek Bejbl. Drobné potíže měl i záložník Lukáš Provod.
Národní celek se poprvé pod novým trenérem sešel v poledne v Praze, kde se začal chystat na vstup do nového ročníku Ligy národů. Tým v rekordně dlouhém podzimním reprezentačním okně absolvuje celkem čtyři zápasy, čtyřčlennou skupinu elitní divize A3 rozehraje v sobotu v pražském Edenu proti Chorvatsku. Následně české mužstvo přivítá Anglii, na jejíž půdě 6. října celý sraz zakončí, mezitím se představí ještě ve Španělsku proti tamním mistrům světa.