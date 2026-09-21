Změny v nominaci repre: Zima i Višinský mimo, Denia povolává střelce i talent z Belgie
Nový trenér fotbalové reprezentace Santi Denia musel kvůli zraněním vyřadit obránce Davida Zimu a záložníka Denise Višinského, které v kádru nahradí nováčci Ondřej Kričfaluši a Martin Šubert.
Boleslavský Šubert vládne ligové tabulce kanonýrů se šesti góly, defenzivní univerzál Kričfaluši ze Saint-Gilloise zase skóroval v nedávném utkání Evropské ligy proti Plzni.
České mužstvo se schází v Praze před vstupem do Ligy národů proti Chorvatsku a Anglii, kouč navíc řeší možné potíže Chorého a Vlčka.
Nový trenér české fotbalové reprezentace Santi Denia musel těsně před prvním srazem udělat dvě změny v nominaci. Kvůli zranění vypadli z kádru obránce David Zima a záložník Denis Višinský, španělský kouč místo nich povolal nováčky - defenzivního univerzála Saint-Gilloise Ondřeje Kričfalušiho a mladoboleslavského křídelníka Martina Šuberta. Vedení národního mužstva to oznámilo na webu Fotbalové asociace ČR.
Zimova absence byla prakticky jistá už od neděle. Pětadvacetiletý stoper pražské Slavie nestihl doléčit zraněný kotník a scházel v utkání proti Plzni. Do ligového šlágru v Edenu nezasáhl na opačné straně ani ofenzivní univerzál Viktorie Višinský.
Kričfalušiho dodatečná nominace se dala očekávat, dvaadvacetiletý defenzivní univerzál prožívá povedený vstup do sezony. Po letním přestupu z Baníku Ostrava do Saint-Gilloise se zabydlel v základní sestavě Unionu a ve čtvrtečním úvodním kole hlavní fáze Evropské ligy pomohl jednou brankou belgickému vicemistrovi k vítězství 3:0 v Plzni.
Přijdou další změny?
Kričfaluši byl původně v nominaci reprezentační jednadvacítky, nyní se premiérově posunul k A-mužstvu. Jeho velkou předností je možnost nastoupit na více pozicích, vedle stopera ho může trenér využít i jako defenzivního záložníka.
Také další odchovanec Slavie Šubert v minulosti prošel mládežnickými národními výběry, hrával za osmnáctku a dvacítku. Čtyřiadvacetiletý záložník aktuálně prožívá životní období a se šesti góly nečekaně vévodí tabulce kanonýrů prvoligové sezony, na kontě má přitom s Mladou Boleslaví o zápas méně. Po dodatečné pozvánce na levém křídle nahradí v Deniově výběru Višinského.
Není vyloučeno, že dvaapadesátiletý rodák z Albacete bude muset sáhnout ještě k dalším změnám v nominaci. Zdravotní potíže po nedělním zápase s Plzní měli i další dva slávisté, útočník Tomáš Chorý a obránce Tomáš Vlček.
Národní celek se poprvé pod novým trenérem sejde před polednem v Praze, kde se začne chystat na vstup do nového ročníku Ligy národů. Tým v rekordně dlouhém podzimním reprezentačním okně absolvuje celkem čtyři zápasy, čtyřčlennou skupinu elitní divize A3 rozehraje v sobotu v pražském Edenu proti Chorvatsku. Následně české mužstvo přivítá Anglii, na jejíž půdě 6. října celý sraz zakončí, mezitím se představí ještě ve Španělsku proti tamním mistrům světa.