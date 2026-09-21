Předplatné

Změny v nominaci repre: Zima i Višinský mimo, Denia povolává střelce i talent z Belgie

Martin Šubert se raduje z branky
Martin Šubert se raduje z brankyZdroj: ČTK / Petrášek Radek
Martin Šubert se raduje z branky
Martin Šubert slaví gól do sítě Zbrojovky
Martin Šubert z Mladé Boleslavi v souboji s Petrem Julišem z Liberce
Martin Šubert, za ním útočník Mladé Boleslavi Jiří Klíma
Martin Šubert
Martin Šubert z Mladé Boleslavi sestřelil Baník dvěma góly
Martin Šubert z Mladé Boleslavi sestřelil Baník dvěma góly
12
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Liga národů
Vstoupit do diskuse (1)

  • Nový trenér fotbalové reprezentace Santi Denia musel kvůli zraněním vyřadit obránce Davida Zimu a záložníka Denise Višinského, které v kádru nahradí nováčci Ondřej Kričfaluši a Martin Šubert.

  • Boleslavský Šubert vládne ligové tabulce kanonýrů se šesti góly, defenzivní univerzál Kričfaluši ze Saint-Gilloise zase skóroval v nedávném utkání Evropské ligy proti Plzni.

  • České mužstvo se schází v Praze před vstupem do Ligy národů proti Chorvatsku a Anglii, kouč navíc řeší možné potíže Chorého a Vlčka.

Nový trenér české fotbalové reprezentace Santi Denia musel těsně před prvním srazem udělat dvě změny v nominaci. Kvůli zranění vypadli z kádru obránce David Zima a záložník Denis Višinský, španělský kouč místo nich povolal nováčky - defenzivního univerzála Saint-Gilloise Ondřeje Kričfalušiho a mladoboleslavského křídelníka Martina Šuberta. Vedení národního mužstva to oznámilo na webu Fotbalové asociace ČR.

Zimova absence byla prakticky jistá už od neděle. Pětadvacetiletý stoper pražské Slavie nestihl doléčit zraněný kotník a scházel v utkání proti Plzni. Do ligového šlágru v Edenu nezasáhl na opačné straně ani ofenzivní univerzál Viktorie Višinský.

Kričfalušiho dodatečná nominace se dala očekávat, dvaadvacetiletý defenzivní univerzál prožívá povedený vstup do sezony. Po letním přestupu z Baníku Ostrava do Saint-Gilloise se zabydlel v základní sestavě Unionu a ve čtvrtečním úvodním kole hlavní fáze Evropské ligy pomohl jednou brankou belgickému vicemistrovi k vítězství 3:0 v Plzni.

Přijdou další změny?

Kričfaluši byl původně v nominaci reprezentační jednadvacítky, nyní se premiérově posunul k A-mužstvu. Jeho velkou předností je možnost nastoupit na více pozicích, vedle stopera ho může trenér využít i jako defenzivního záložníka.

Také další odchovanec Slavie Šubert v minulosti prošel mládežnickými národními výběry, hrával za osmnáctku a dvacítku. Čtyřiadvacetiletý záložník aktuálně prožívá životní období a se šesti góly nečekaně vévodí tabulce kanonýrů prvoligové sezony, na kontě má přitom s Mladou Boleslaví o zápas méně. Po dodatečné pozvánce na levém křídle nahradí v Deniově výběru Višinského.

Není vyloučeno, že dvaapadesátiletý rodák z Albacete bude muset sáhnout ještě k dalším změnám v nominaci. Zdravotní potíže po nedělním zápase s Plzní měli i další dva slávisté, útočník Tomáš Chorý a obránce Tomáš Vlček.

Národní celek se poprvé pod novým trenérem sejde před polednem v Praze, kde se začne chystat na vstup do nového ročníku Ligy národů. Tým v rekordně dlouhém podzimním reprezentačním okně absolvuje celkem čtyři zápasy, čtyřčlennou skupinu elitní divize A3 rozehraje v sobotu v pražském Edenu proti Chorvatsku. Následně české mužstvo přivítá Anglii, na jejíž půdě 6. října celý sraz zakončí, mezitím se představí ještě ve Španělsku proti tamním mistrům světa.

Vstoupit do diskuze (1)

Fotbal 2026

MS ve fotbale 2026Chance LigaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů