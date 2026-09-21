Ambros o reprezentační premiéře i letním přestupu: Anderlecht není konečná štace
Navázal na Ondřeje Mazucha nebo Jana Kollera. I záložník Lukáš Ambros (23) se protlačil do áčkové reprezentace z Anderlechtu Brusel, kam zamířil v létě za částku kolem 150 milionů korun z Górniku Zabrze. „S přestupem souvisela výzva, abych se dostal do nároďáku,“ prozradil hráč, jenž od šestnácti let působí v zahraničí.
Minulý pátek si pustil na internetu živý přenos tiskové konference, na níž Španěl Santi Denia, trenér národního mužstva, představil nominaci pro nejbližší zápasy Ligy národů. „Necítil jsem napětí,“ líčil univerzální záložník Lukáš Ambros. Nakonec měl radost, zaznělo i jeho jméno. „Věděl jsem, že můžu jenom získat,“ prohodil včera na startu reprezentačního srazu.
Čekal jste pozvánku možná už před mistrovstvím světa?
„Nechci hodnotit, co bylo. Trenéři museli nějak rozhodnout, nedostal jsem se tam. Jsem v nominaci až teď a jsem rád, že jsem dostal šanci.“
Opravdu? Vypadáte totiž až příliš klidně.
„Mám samozřejmě radost. Musím se ocenit za to, že dělám dobrou práci. Pořád je ale o co hrát. Ani Anderlecht není moje konečná štace. Jako hráč se pořád rozvíjím, a tak se na to dívám.“
Kam se chcete tedy ještě posunout?
„Těžko říct. Teď jsem v Anderlechtu a v reprezentaci. Oběma týmům chci pomoct.“
Už v šestnácti letech jste zmizel z Česka do zahraničí. Jaká to byla vlastně cesta?
„Zpětně jsme si ji s agentem (Martin Krob) vyhodnotili dobře. Dalo mi to strašně moc jak po životní, tak i fotbalové stránce.“
Nikdy jsem nepřestal věřit
Změnil jste se díky tomu?
„Určitě. Je to vždycky změna, když odcházíte brzy od rodiny a kamarádů. Navíc jsem je měnil každé dva roky. Musel jsem se vždycky přizpůsobit, což vás naučí něco nového.“
V Německu jste se ale nejprve neprosadil, za áčko Wolfsburgu jste odehrál jediný soutěžní zápas. Znervózněl jste?
„Samozřejmě byly těžší chvíle, ale nikdy jsem nepřestal věřit, že cesta, kterou jdu, mi pomůže se dostat dál.“
Nakoply vás poslední dvě sezony v Górniku Zabrze, že?
„Nevím, jak se lidi v Česku dívají na polskou ligu, ale pro mě je super z fotbalového i fanouškovského hlediska. Byl jsem rád, že jsem takovou příležitost dostal.“
Co stojí za tím obrovským posunem?
„Největší progres nastal za poslední dva tři roky po mentální stránce. Musím říct, že je to jedna z nejdůležitějších věcí nejen u profesionálního fotbalisty.“
Pracoval jste na tom?
„Začal jsem spolupracovat s Víťou Schlesingerem (mentální kouč, který pracuje třeba s Ladislavem Krejčím či Matějem Kovářem). Jsem za to rád, hodně mi to pomáhá.“
Produktivita? Byla to jen otázka času
V létě pak nastal ideální čas na přestup, když se ozval Anderlecht?
„Byly ve hře obě varianty. I ta, že zůstanu. Bral bych ji. Přesto jsem dopředu řekl, že když přijde dobrá nabídka a šance, rád půjdu.“
Začátek v Belgii se vám vydařil?
„Povedl se mně, ale i celému týmu. Měli jsme za cíl postoupit do Evropské ligy, bylo důležité, že se nám to povedlo. Teď tam musíme něco ukázat.“
Zatím jste prohráli s Lyonem.
„Máme dobré soupeře, potkáme se i s Hoffenheimem, kde hrají čeští kluci (Adam Hložek, Vladimír Coufal a Robin Hranáč). Je to moje první sezona v Evropě, těším se na ni. Musíme ale udělat úspěch i v belgické lize.“
Na startu sezony jste zapsal dva góly a jednu asistenci. Přitom produktivita vám dlouho chyběla, že?
„Byla jen otázka času, kdy to přijde. Neustále jsem na to kladl důležitost, věděl jsem, že čísla jsou jednou z věcí, která mi chyběla. Furt na tom pracuju, může to být ještě lepší.“
Obecně jste si ale média získal, šla na vás velká chvála.
„Je to jenom začátek, sezona je dlouhá. Chci si ale udržet výkonnost.“
Podle trenéra Denii jste univerzální fotbalista. Na kterém postu se cítíte nejlíp?
„Nastupuju na pravém křídle, ale většinou se toulám na pozicích uprostřed.“
Očekáváte, že dostanete šanci i v základní sestavě?
„Nevím, musíte se zeptat trenéra (usmál se).“
Mohl byste se potkat třeba i s Lukou Modričem.
„Těším se na to. Vlastně všechny zápasy budou pro mě ukázkou toho, na jakém levelu jsem, a co mám ještě ve srovnání s ostatními hráči zlepšovat. Jsem na to hodně zvědavý.“