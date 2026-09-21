Deniův trénink: pozdravy v češtině, s Hranáčem běhal i Bejbl. Krejčí opustil hřiště
Před pátou hodinou vyšel z budovy v centru na Strahově a přes parkoviště dokráčel až na jednu z připravených hracích ploch. V ruce držel taktickou tabuli, kterou neodložil ani při rozcvičce. Pevně ji svíral za zády. Santi Denia, stále nový reprezentační kouč, absolvoval první trénink s českými hráči. Mezi nimi scházel dosavadní kapitán Ladislav Krejčí.
Členové realizačního týmu dorazili na hřiště dřív než reprezentanti. Před novináři, kteří v pondělí sledovali tréninkovou jednotku zhruba pětadvacet minut, se jako první objevili trenér gólmanů Rubén Martínez a asistent Radek Bejbl.
Když se k nim připojil Denia, chytil českého kolegu za levou ruku a zvesela se s ním pustil do řeči. Pablo Amo, nejbližší ze spolupracovníků španělského kouče, se podíval do hloučku žurnalistů a pozdravil je. „Dobrý den,“ pronesl zcela zřetelně.
Prozatím si vyměnili pár přihrávek a několik minut čekali, než přišli hráči. Stalo se tak asi dvě minuty po páté hodině, byť původně byl oficiální začátek plánovaný na celou. Netrousili se po malých skupinkách, na trávník vstoupili společně. V popředí byli Robin Hranáč s Vladimírem Coufalem, Pavel Šulc nebo Adam Karabec.
Karabec dostal jesle
Až za nimi se nacházel Krejčí, obránce Wolverhamptonu, který jako jediný neměl obuté kopačky. Krátce pobyl u postranní čáry, pozdravil zaměstnance asociace a po úvodním kolečku hráčů, do něhož se ani nezapojil, odešel zpátky do budovy. „Kluci, vidíme se večer,“ rozloučil se s parťáky. Měl totiž na programu individuální trénink, o víkendu ani nehrál.
Denia přenechal úvodní minuty jednomu z kondičních koučů, konkrétně Víctoru Ruizovi. „Intenzita,“ zaznělo sem tam při zahřívacích cvičeních. Následovalo klasické bago, jehož se netradičně zúčastnila také trojka gólmanů Antonín Kinský, Lukáš Horníček a Matěj Kovář.
Z pár metrů na všechno dohlíželi šéf asociace David Trunda, místopředseda Zdeněk Grygera a generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd. Hráči si vyměňovali balony, byl docela klid. Tedy třeba až na moment, kdy Adam Karabec dostal uprostřed kolečka jesle. Ti, kterým se úplně nedařilo, proběhli následně „uličkou hanby“ a schytali pohlavek.
Po dvaceti minutách se výběr, jehož součástí ještě nebyli donominovaní Václav Sejk, Martin Vitík, Daniel Vašulín a Jiří Sláma, rozdělil na dvě očekávané skupiny. Od zbytku mužstva se odtrhli brankáři. Vzal si je na povel Martínez, který působil u španělských mládežnických reprezentací nebo ještě loni na podzim v Southamptonu.
Kinský a spol. chytali tenisák i fotbalový míč, neustále se posouvali, střídali se. „Rychleji,“ nabádal je Martínez. „Jo, velmi dobře,“ chválil (pochopitelně v angličtině) reflexy Horníčka z Newcastlu. „Perfektní,“ směřoval také k dalším dvěma svěřencům.
Mezitím se ostatní hráči přesunuli za lajnu. Půlka z nich usedla na rotoped, druhá ulehla na karimatku. S Ondřejem Krajákem, dalším kondičním trenérem, se dostávali do tempa pomalu a postupně. Měli totiž za sebou náročný víkendový program.
Hranáčovy sprinty
Jinou metodu zvolili trenéři u Hranáče, jenž v posledních dvou týdnech neodehrál za Hoffenheim ani minutu. Od startu sezony naskočil do dvou soutěžních zápasů. Denia, Amo a Bejbl se s ním pustili do řeči, vysvětlili mu, že jako jediný z mužstva absolvuje intenzivní běhy.
Šestadvacetiletý stoper mířil od hrany pokutového území až k půlící čáře. A zase pěkně zpátky. Společnost mu krátce dělal i Bejbl, bývalý reprezentant a hráč Atlétika Madrid. Mimochodem, nabral slušnou rychlost.
Víc toho přítomní novináři během otevřené části tréninku neviděli. A když opouštěli prostor u hřiště, Šulc, v tu chvíli sedící na rotopedu, se s nimi rozloučil. Mezitím Denia stále pozoroval sprintujícího Hranáče.
Ano, je to tady, nová éra české reprezentace odstartovala. První signály a změny mohou přijít v sobotu při utkání Ligy národů proti Chorvatsku. Trénink jich totiž ještě moc neukázal.