Deniova první česká nominace v troskách. Důvody, proč se hráči omluvili
- Nový trenér české fotbalové reprezentace Santi Denia přišel na začátku srazu před Ligou národů o šest původně nominovaných hráčů.
- Zdravotní trable vyřadily slávistické opory Chorého, Provoda, Zimu, Vlčka i Davida Juráska, k nimž se přidal plzeňský Višinský.
- Realizační tým reagoval dodatečným povoláním šesti náhradníků a nad nadcházejícím startem Ladislava Krejčího i Ryana Naderiho dál visí otazníky.
Ze sedmi jsou jen dva! Kavalerie slávistů se první den srazu národního týmu významně smrskla. Pět hráčů mistra ohlásilo neschopnost zúčastnit se náročného testu v Lize národů. Španělský kouč Santi Denia zažívá hektický úvod české mise. Omluvenek je hodně, celkem šest. Páteční nominace je v troskách. Ve stoprocentním zdravotním stavu není ani Ladislav Krejčí… „Komplikace to je,“ neuhýbá trenérův asistent Radek Bejbl.
První řádky nové kapitoly u fotbalové reprezentace se píšou hodně ztuha. Santi Denia si z pátečního šestadvacetičlenného hráčského listu škrtnul šest jmen. Jde o pět slávistů – Tomáše Chorého a Vlčka, zdravotně indisponován je i David Zima, odpoledne došlo i na Lukáše Provoda a Davida Juráska. Omluvenka dorazila také z Plzně. V reprezentaci se neukáže Denis Višinský, který zaujal na mistrovství světa v zápase s Mexikem.
„Počet omluvených hráčů je vážně velký,“ povzdychl si Radek Bejbl, pobočník Denii.
Vedení reprezentace reagovalo povoláním Ondřeje Kričfalušiho ze Saint Gilloise, který měl pomoct jednadvacítce v kvalifikaci o EURO, dále zadáka Martina Vitíka z Boloni, olomouckého útočníka Václava Sejka a mladoboleslavskou kometu ligové sezony Martina Šuberta. Poslední dva omluvené slávisty nahradil střelec Zbrojovky Daniel Vašulín a jablonecký zadák Jiří Sláma.
V pondělí dopoledne bylo před Grand Hotelem Prague Towers v Kongresové ulici pořádně rušno. Na recepci se trousili nominovaní hráči. Ti zdraví, i ti pochroumaní. Mezi nimi také slávistický hrot Tomáš Chorý, který gólem z penalty rozhodl nedělní vypjatou klasiku s Plzní. V jejím závěru ale zkolaboval, bojiště opouštěl na nosítkách.
„Nikdy jsem tak vyčerpaného hráče neviděl. Evidentně šel přes hranu,“ popisoval slávistický trenér Jindřich Trpišovský. V týdnu před zápasem nebyl dlouhán fit, dokonce měl dostat infuzi.
„Tomáš Chorý se dostavil na sraz a situace je taková, že zdravotně na tom není úplně optimálně. Proto došlo k rozhodnutí, že nyní nebude k dispozici,“ pravil Bejbl.
Slavia šla u Juráska do rizika
Po zápase s Plzní popisoval Trpišovský i další útrapy podřízených. Tomáš Vlček laboruje s tříslem. Byť zápas s Plzní dohrál, v jeho průběhu si u postranní čáry dvakrát nechal ošetřit bolavé místo. Ani on do Ligy národů nezasáhne. Stejně tak další stoper Slavie David Zima, který absentoval v uplynulých třech duelech obhájců titulu kvůli problémům s kotníkem.
Během improvizované tiskové konference pak Bejbl nechtíc prozradil, že mračna se stahují i nad čtvrtým slávistou Lukášem Provodem. „V tuhle chvíli můžu říct, že místo Lukáše Provoda a… Pardon,“ pak se zadrhl. Na doplňující otázku webu iSport, zda se počítá s Provodovou omluvenkou, odvětil, že se řeší.
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Zkraje září Provod nedohrál ligový střet se Zbrojovkou. Po špatném došlápnutí byl mimo hru pro následující tři utkání. Počítalo se s tím, že reprezentační blok nestihne. V neděli však odehrál kus duelu s Plzní. Kloub však zřejmě není v takovém stavu, aby zvládl zátěž čtyř náročných utkání.
Odpoledne došlo k oficiálnímu potvrzení. K Provodovi se ještě přidal David Jurásek, který stoprocentně nevyléčil svalovou tkáň nad podkolenní šlachou. Tu si poranil během tréninku v Atlantě, před utkáním s Jihoafrickou republikou.
U Juráska je absence zřejmě nejpřekvapivější. Byť měl pravou nohu zatejpovanou, v zápasech s Teplicemi a Plzní nevypadal, že by ho zranění limitovalo. Na druhou stranu, informace webu iSport jsou takové, že noha není v dokonalém stavu a ve Slavii šli v ligových duelech do rizika – buď inkriminované místo vydrží, nebo rupne, a hráč půjde na operaci.
Krejčí by měl být během pár dní ready
„Měli jsme nějakou personální vizi. Ale jsme poměrně zkušení, proto jsme si byli vědomi, že tyto situace mohou nastat. Byli jsme na ně připravení, máme nějaký varianty a pracujeme s nimi. Konkrétně obranu budeme muset složit z hráčů, kteří budou k dispozici,“ pravil Bejbl.
V Anglii se hodně řešila absence Ladislava Krejčího v posledním ligovém zápase Wolverhamptonu. Kapitán z mistrovství světa na sraz přijel. S týmem zůstane. „S Láďou jsem mluvil těsně před obědem. Říkal, že měl po náročném programu trochu přetížené lýtko. Odehrál v deseti dnech tři utkání. Že nehrál v neděli, byl důsledek toho, že se necítil zdravotně úplně v pořádku. Během pár dní by měl být ready,“ popisoval Bejbl.
Jak psal server iSport už v pátek, vedení reprezentace se stále nevzdává Ryana Naderiho. Útočník s českým pasem o víkendu rozhodl jedinou brankou utkání glasgowské derby. V Rangers hraje pravidelně. Aby se připojil k týmu, musejí se dokončit administrativní úkony.
„U Ryana jsme pořád v očekávání. Optimisticky přemýšlíme, že se vše může v blízkých dnech dotáhnout. Pokud ne, budou naše myšlenky směřovat k listopadovému srazu,“ vysvětlil jediný český asistent v realizačním týmu.
Reprezentace je momentálně minus šest hráčů z původní nominace. Snad je malérům konec. V sobotu je na programu vstupní utkání s Chorvatskem v elitní skupině Ligy národů.
Jak odpadávali slávisté a Višinský:
9:47
Reprezentace hlásí první dvě změny v nominaci. K dispozici nebudou Denis Višinský a David Zima. Trenérský štáb rozhodl o dodatečném povolání Ondřeje Kričfalušiho a Martina Šuberta.
14:15
Už od nedělního odpoledne jdou signály, že na sraz dorazí kdosi z Olomouce. Horkým tipem je útočník Václav Sejk, což se potvrzuje. Zároveň je dalším nově nominovaným Martin Vitík. Naopak vypadávají Tomáš Chorý a Tomáš Vlček.
14:25
Začíná tisková konference s Radkem Bejblem, na které se probírají nominační škrty. Deniův asistent připouští také neúčast Lukáše Provoda. „Řešíme to,“ hlásí.
18:07
Na instagramovém účtu reprezentace se objevuje tato zpráva: Další změna v nominaci REPRE! Lukáše Provoda a Davida Juráska nahradí Daniel Vašulín a Jiří Sláma.
18:10
Na Strahově končí tréninková jednotka a také první vypjatý den Santiho Denii ve funkci reprezentačního kouče Česka.
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