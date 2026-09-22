Šulc popsal zdravotní problémy: Jediná léčba je klid. Odchod z Lyonu byl ve hře
Pavel Šulc dorazil na reprezentační sraz do Prahy a vyhlíží zápasy pod novým trenérem Santim Deniou.
Ofenzivní hráč Lyonu přiznal bolestivý edém v koleni i krach letních jednání o přestupu kvůli financím.
Během nadcházejících jedenácti dnů čeká národní tým náročný program čtyř zápasů, což Šulc označuje za masakr
Do Prahy přijel Pavel Šulc (25) už v neděli, aby splnil natáčení reklamních povinností. Zároveň promluvil pro Českou televizi o uplynulých týdnech a startu nové sezony. Naznačil zdravotní trable, kvůli kterým naskočil do ročníku v Lyonu později, i možné debaty okolo odchodu z klubu. Ve svém premiérovém ročníku po přestupu z Plzně byl nejproduktivnějším hráčem týmu. „Kluby se nepotkaly na penězích,“ přiznal nejlepší český fotbalista za rok 2025.
Nový trenér českého národního týmu Santi Denia bude na Pavla Šulce v nadcházejících čtyřech zápasech určitě hodně spoléhat. „Sám jsem zvědavý, co nás čeká, ještě jsem s nikým z realizačního týmu nemluvil,“ přiznal v nedělním rozhovoru pro Českou televizi, den před zahájením reprezentačního srazu.
Šulc po mistrovství světa naskočil do přípravy v Lyonu později, start sezony vynechal kvůli problémům s kolenem. „Mám modřinu v koleni, edém na kosti. Zásadně mě to neomezuje, ale v nějakých situacích je to bolestivé. Třeba když je tvrdší hřiště na tréninku, tak po něm, když jdu po schodech nebo podobně. Je to nepříjemné,“ přiznal ofenzivní záložník nebo útočník.
Postupně už se na klubové úrovni zapojuje do hry, naposledy pomohl asistencí k výhře 4:0 nad Rennes. Zdravotní trable ho už zásadně nebrzdí. „Jsou lepší a horší dny, zatím mi vychází ty lepší na zápasy,“ pousmál se Šulc. „Snažím se nebrat prášky proti bolesti, nimesily a auliny, abych to nějak nepo.... Když mě to bude bolet, řeší se to menší minutáží, tak jsme domluvení v Lyonu,“ dodal.
Vyřešit zdravotní problémy ale nejspíš půjde až po sezoně. „Není to napořád, ale jediná léčba je tříměsíční klid, to u fotbalisty během sezony bohužel nejde. Reálně by pomohlo, kdybych chodil tři měsíce s berlemi nebo si lehl na gauč, aby to zmizelo. Třeba příští léto, když v něm není reprezentační turnaj, by mohl být aspoň měsíční prostor to dát do kupy,“ zadoufal.
Čtyři zápasy za jedenáct dní? Masakr
V nedělním rozhovoru se zastavil i u možného přestupu z Lyonu, který na konci transferového období připustil i kouč francouzského celku Paulo Fonseca. „Odchod ve hře určitě byl, ale manažerům i klubu jsem řekl, ať mi řeknou, až když bude něco konkrétního. Nechtěl jsem vědět, že zrovna tenhle klub se ptá. Přijde mi, že hráči to akorát za*írá hlavu,“ poznamenal Šulc.
„Reálně se kluby ozývaly, ale nepotkaly se na penězích. Tým vždycky řekl, že tolik peněz za mě dát nechce. Nejsem extra talent, že by mi bylo dvacet let. Kdybych měl francouzský nebo portugalský pas, taky bych se prodával lépe, než když jsem Čech,“ uvedl k možnému odchodu po jediné sezoně v Lyonu.
Česko během následujícího reprezentačního okna odehraje čtyři těžké zápasy – doma s Chorvatskem a s Anglií a následně ve Španělsku a znovu proti Anglii. „Je to masakr, hrát v jedenácti dnech čtyři zápasy. Přemýšlel jsem, zda nebude nominace širší, abychom se mohli prostřídat. Reálně si nedokážu představit, jak někdo odehraje všechny zápasy. Určitě tam od trenérů bude nějaká korekce minutáže, bude se to muset rozdělit mezi celý kádr,“ uvažovala jedna z největších hvězd českého týmu.
Poprvé si v národním dresu zahraje pod španělským koučem Deniou. „Těším se na to. V pátek jsem se dozvěděl, že jedu na reprezentaci, ani jsem to nevěděl dopředu. Nevím, co mě čeká,“ připustil Šulc.