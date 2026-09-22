Mackova cesta do reprezentace: Nejdřív jako po másle… Denia se mnou hodně komunikuje
Po letním přestupu do Sparty, kde se Roman Macek (29) okamžitě zařadil mezi klíčové členy základní sestavy, přichází další sladká odměna. Tvořivý středopolař poprvé nakoukl do reprezentačního áčka, po osmi letech od doby, co naposledy reprezentoval Česko v kategorii jednadvacítek. Vzhledem k typologii tvořivé šestky na něj může nový trenér Santi Denia velmi spoléhat. „Hodně se mnou komunikuje,“ přiznal letenský záložník na začátku srazu, kde si může připsat první starty v dospělé reprezentaci.
Pamatujete si svou poslední nominaci? Před osmi lety jste nastoupil za jednadvacítku…
„Utkání s Rakouskem (červen 2018) už tolik ne, ale obecně na ty srazy rád vzpomínám. S panem Lavičkou (tehdejší trenér U21) jsme měli krásný vztah. Uteklo od té doby dost let, neuvědomoval jsem si, že už je to tak dlouho.“
Tušil jste, že by premiérová pozvánka do áčka mohla přijít?
„S veškerou pokorou musím říct, že jsem přemýšlel tak, že když přijde nový trenér, třeba si vybere nové hráče. Samozřejmě může chtít pokračovat i s těmi, co v týmu působili v minulých letech. Jsem si vědom toho, že jsem přestoupil od velkého klubu. Když tomu odpovídají mé výkony, šance na reprezentaci je větší. Bylo to mé přání. Každý zápas po přestupu jsem chtěl podávat kvalitní výkony a hned se stát součástí základu ve Spartě. V takové chvíli pak nominace přijít může.“
Jak reagovalo vaše okolí?
„Když v pátek probíhala nominační tiskovka, měli jsme zrovna trénink, dozvěděl jsem se to trošku později. Byl jsem samozřejmě rád. Blahopřál mi trenér Priske, celý realizační tým i spoluhráči ve Spartě. Věděli, že je to mé poprvé v seniorské reprezentaci, udělalo mi to velkou radost. Vždycky je super, když vám to přeje okolí a máte podporu vašich nejbližších.“
Začátek kariéry jako po másle
Měl jste náznaky, že by nominace mohla přijít?
„Nějaké byly. Pochopil jsem, že přijde nový trenér a bude se chtít prezentovat nějakým způsobem hry. Z okolí jsem vnímal, že bych mohl do nového cyklu zapadnout svým herním stylem. Ale ze svého působení z Itálie jsem si domů přivezl, že dokud není něco napsané černé na bílém, o ničem přesvědčený být nemůžu.“
Pomohl vám k reprezentaci návrat do české ligy?
„Po konci smlouvy ve Švýcarsku jsem měl různé možnosti v zahraničí, ale vydal jsem se cestou návratu do Česka. Sledovanost i úroveň ligy má stoupající úroveň, další věcí byla i má touha dostat se do reprezentace. Začátek mé kariéry byl jednoduchý, když to odlehčím, šlo to jako po másle. Prošel jsem všemi mládežnickými výběry, možná jsem očekával, že budu v áčku o hodně dřív. Ale když jsem se minulé léto rozhodl jít do Boleslavi, tak i kvůli tomu, abych se přiblížil reprezentaci. Určitě to byl jeden z mých cílů.“
Nelitoval jste brzkého odchodu do zahraničí?
„V té době jsem odešel do jednoho z nejlepších klubů na světě. Šestnáctiletému klukovi budete těžko říkat, aby odmítl Juventus. Jak jsem říkal – šlo to na začátku jako po másle. Přišel jsem, Juventus na mě brzy uplatnil opci, pak se mnou dvakrát nebo třikrát prodlužoval smlouvu. Bohužel přišly zdravotní problémy, které mě ve zlomovém věku zbrzdily ve fotbalovém růstu. Ale určitě bych nemělnil. Tím jak jsem měl nastavenou hlavu a kam jsem mířil, byste mi Juventus těžko rozmlouvali (úsměv).“
Teď si vážíte toho, že zdravotně delší dobu držíte a nastupujete téměř pořád?
„Asi tady nejsme proto, abychom rozebírali celý můj příběh. Ale ve zkratce - zdravotní problémy byly takové, že nikdy nešlo o něco svalového. Spíš to byly nešťastné náhody. Špatná volba léčby chodidel nebo nešetrný zákrok v tréninku, pak jsem z toho na delší dobu vypadl. Ale nebylo to tak, že bych trpěl na častá zranění. Vždycky jsem dělal všechno pro to, abych držel zdravý a vyhýbaly se mi problémy. Držím už čtyři, pět let a moc si toho vážím.“
Španělé vyzařují dobrou energii
Jaké máte dojmy z nového realizačního týmu?
„Zatím pouze pozitivní. Během kariéry jsem pracoval se spoustou španělských lidí, v realizáku jsem je měl ve Švýcarsku i Itálii, teď ve Spartě máme taky dva ze Španělska. Od prvního momentu na vás přenáší svoji kulturou a energií. Časem se mi potvrdilo, že po lidské stránce dokáží být Španělé empatičtí a vyzařují dobrou energii.“
Už vám hlavní trenér Santi Denia naznačil, co s týmem chce hrát?
„Dneska i včera jsme měli individuální pohovory. Ukazoval mi spousty situací ze zápasů v evropských pohárech, které se mu u mě líbily, pak i ty, které méně. Můžu říct, že se mnou komunikoval v prvních dvou dnech hodně, jsem za to rád. Vím, co můžu zlepšit. Jakým směrem se s týmem vydá, na to je brzy něco říkat. Jsem tady druhý den, bude taky dobré si něco nechat pro sebe. Je na trenérovi, jestli k tomu bude mít víc co říct. Pro trenéra španělského původu je pozice, na které nastupuji, velice důležitá.“
Těšíte se na náročné zápasy s Chorvatskem, Španělskem a Anglií?
„Velice důležité bude dobře odstartovat, připravit se na zápasy doma. Víme, co nás čeká potom venku. Všechny týmy jsou skvělé. Chorvati mají hráče ve skvělých klubech, teď vyměnili trenéra, budou odhodlaní vstoupit do Ligy národů dobře. Berme si z toho to pozitivní, že jsme v nejlepší skupině a můžeme se porovnat s takovými soupeři. Ale znovu říkám – jsem tady teprve druhý den, nechte mi si tu nominaci trošku užít (úsměv).“