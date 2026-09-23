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Zákulisí pěti omluvenek z Edenu: proslovy Tykače a Tvrdíka, stížnosti na Nedvěda

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Liga národů
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Pět ze šesti omluvenek dorazilo před aktuálním srazem českého národního týmu z Edenu, což vyvolalo přinejmenším údiv. Deník Sport zjišťoval okolnosti pondělních událostí, kdy se natřikrát škrtalo z původní nominace Santiho Denii. Dvě věci vybočují, a zmiňují je všichni oslovení insideři. S příchodem španělských expertů došlo k zásadní změně komunikace vůči klubům a hráčům. Zároveň dodávají, že Slavia nemá historicky k reprezentaci úplně vřelý vztah…

V pátek patnáct minut po poledni se Santi Denia usadil na židli a v přímém přenosu České televize komentoval první nominaci ve funkci reprezentačního trenéra Česka. Vybral šestadvacet jmen. O tři dny později se téměř čtvrtina hráčů omluvila. Pět jich bylo ze Slavie (Chorý, Jurásek, Provod, Vlček a Zima), jeden z Plzně (Višinský).

Hromadný exodus chlapců z Edenu vyvolal v prostředí ironické úsměvy. „Dalo se to čekat. Slavia vždycky dělá problémy,“ unisono tvrdí Sportem oslovení znalci tuzemského fotbalového zákulisí. Že Slavia nerada vidí větší množství vlastních hráčů v reprezentaci, je letitý kolorit, se kterým se potýkali všichni státní trenéři, manažeři, předsedové asociace.

Postoj Tvrdíka a Tykače

Někteří z přímých aktérů popsali redakci vystoupení slávistického bosse Jaroslava Tvrdíka na jednom z výkonných výborů. „Liga národů nikoho nezajímá,“ hromoval před jednou z nominací. Byť se jeho pohled později pozměnil v důsledku silnější svazové pozice po loňských volbách, není až tak důležité. Dobro Slavie je pro něj pořád na prvním místě.

A stejně to vnímá i majitel Pavel Tykač. Na jednom setkání pro pozvané osobnosti ze světa sportu, kultury i politiky pronesl tyto věty.

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