Slavia se ohradila proti článku o omluvenkách. Sport si za jeho podstatou stojí
Fotbalová Slavia reagovala otevřeným dopisem na článek deníku Sport, který se zabýval okolnostmi pěti omluvenek jejích hráčů během jediného dne z aktuálního reprezentačního srazu – prvního pod novým koučem Santi Deniou. Dopis v plném znění zveřejňujeme, protože považujeme za správné dát klubu prostor k jeho stanovisku. Zároveň si však za základním vyzněním našeho textu stojíme.
Článek nezpochybňoval zdravotní problémy slávistických hráčů. Naopak výslovně uváděl, že všichni omluvení v posledních týdnech zdravotní potíže měli a že u některých bylo možné jejich absenci v reprezentaci předpokládat.
Tématem textu ale nebyly pouze jednotlivé diagnózy. Zabýval se širším vztahem Slavie k reprezentaci, postoji vedení klubu i stylem komunikace mezi novým realizačním týmem národního mužstva, hráči a kluby. Ve chvíli, kdy se rodí nová reprezentační éra pod vedením španělského kouče Santi Denii, nám to přijde zvlášť důležité.
Za významný v této souvislosti považujeme zejména postoj majitele Slavie Pavla Tykače, jehož minulé výroky o reprezentaci jsme v původním článku popsali. Současně respektujeme právo a povinnost klubu chránit zdraví svých hráčů, které mimo jiné platí.
Právě rozdíl mezi legitimní péčí o jejich zdravotní stav a širším nastavením vztahu klubu k reprezentaci byl nicméně jedním z témat, která jsme článkem chtěli otevřít.
V jednom bodě je nicméně na místě náš text upřesnit. Výrok Jaroslava Tvrdíka „Liga národů nikoho nezajímá“ nezazněl na jednání výkonného výboru FAČR v době předchozího ročníku soutěže, protože Jaroslav Tvrdík tehdy členem výkonného výboru nebyl. Za tuto nepřesnost se omlouváme.
Na podstatě našich informací o dlouhodobě rezervovanějším postoji části vedení Slavie k reprezentačnímu vytěžování jejích hráčů to však podle nás nic nemění.
A že se text opíral o anonymní zdroje, je pravdou, nic to však nemění na tom, že redakce jejich totožnost dobře zná. A jsou to zdroje velmi dobře obeznámené s děním okolo národního týmu. V minulosti i nyní.
Níže zveřejňujeme otevřený dopis Slavie v plném znění.
Text otevřeného dopisu Jaroslava Tvrdíka
Vážený pane šéfredaktore,
obracím se na Vás otevřeným dopisem v souvislosti s článkem „Zranění i klubová politika. Proč slávisté hromadně odmítli reprezentaci“, jehož autory jsou Ondřej Škvor a Radek Šprynar. Článek budí dojem, že Slavia svým hráčům záměrně brání v reprezentačních startech a že omluvy pěti slávistů jsou výsledkem jakési klubové politiky. Takový dojem neodpovídá skutečnosti ani pravidlům, jimiž se uvolňování hráčů do národního týmu řídí. Považuji proto za nezbytné uvést fakta.
Uvolňování hráčů do reprezentace upravuje Příloha 1 Řádu FIFA pro status a přestupy hráčů. Klub je povinen hráče na výzvu asociace uvolnit a nemůže jej ze srazu jednostranně odvolat. Nemůže-li hráč výzvě vyhovět pro zranění či nemoc, má asociace právo vyžádat si jeho vyšetření lékařem, kterého sama určí. O tom, zda je hráč schopen reprezentovat, tedy v konečném důsledku nerozhoduje klub, nýbrž lékaři reprezentace. Tentýž předpis navíc stanoví, že hráč, který povolávací výzvě nevyhoví, nesmí po dobu reprezentačního okna a dalších pět dní nastoupit ani za svůj klub. Představa, že by klub mohl z omluv svých hráčů získávat sportovní výhodu, je tak se samotnými pravidly v rozporu.
Vedení reprezentace bylo prostřednictvím generálního manažera Pavla Nedvěda s předstihem informováno o zranění Davida Zimy, který se zranil v utkání Ligy mistrů proti Lens a od té doby nenastoupil. Jeho nominaci jsme za této situace nechápali.
Stejně tak reprezentace předem věděla o zdravotních potížích Lukáše Provoda. Ten dlouhodobě řeší problémy s kolenem, kvůli nimž již dříve podstoupil rehabilitaci na specializované klinice v Německu, jak sám veřejně uvedl. Potíže se znovu ozvaly a od začátku září byl v pracovní neschopnosti. Na tom nic nemění ani skutečnost, že v utkání s Plzní nastoupil zhruba na třicet minut jako střídající hráč. Klub i hráč reprezentaci informovali, že není plně zdráv a že je objednán k další léčbě v Německu. Reprezentace přesto trvala na jeho příjezdu na sraz a Slavia to přijala. Ze srazu jej následně uvolnila sama reprezentace.
Ani u ostatních hráčů klub možnosti omluvy nevyužil. Tomáš Vlček, David Jurásek a Tomáš Chorý byli reprezentaci k dispozici a sraz opustili na základě posouzení svého zdravotního stavu lékaři národního týmu. Tomáš Vlček utrpěl v utkání s Viktorií Plzeň svalové zranění, které je objektivně prokazatelné zobrazovacími metodami. David Jurásek se dosud nezotavil ze zranění, jež utrpěl v reprezentačním dresu, když si na tréninku národního týmu v Atlantě před utkáním mistrovství světa s Jihoafrickou republikou poranil svalovou tkáň nad podkolenní šlachou. Po dlouhé pauze odehrál pouhé čtyři zápasy a potíže přetrvávají. Tomáš Chorý měl zdravotní problémy, které ke konci posledního zápasu proti Plzni vygradovaly, a jeho stav se výrazně zhoršil.
Je mi líto, že autoři, kteří v článku sami konstatují, že všichni omluvení hráči měli v posledních týdnech zdravotní problémy, některé i vážné, u tohoto zjištění nezůstali. O zraněních hráčů ostatně podrobně informoval sám deník Sport v předchozím vydání. Nebyla překvapením ani pro vedení reprezentace. Sportovní ředitel Slavie Přemysl Kovář je během posledních čtrnácti dnů před srazem podrobně informoval o zdravotním stavu všech hráčů ze širší nominace. Asistent trenéra Radek Bejbl ostatně na tiskové konferenci sám uvedl, že realizační tým s podobnými situacemi před srazem počítal a byl na ně připraven. Zbývající část textu, opřenou o výroky nejmenovaných zdrojů, považuji za zbytečný osobní útok.
Zvlášť se musím ohradit proti výroku, který mi článek připisuje z jednání Výkonného výboru FAČR v době před loňskými volbami. Před svým zvolením do výkonného výboru jsem se žádného jeho jednání nezúčastnil, a uvedená citace tudíž nemůže být pravdivá. Očekával bych, že si redakce tak závažné tvrzení před zveřejněním ověří.
Článek vyznívá, jako by Slavia reprezentaci dlouhodobě házela klacky pod nohy. Opak je pravdou. Slavia je v posledních letech bezkonkurenčně nejpočetněji zastoupeným klubem v české reprezentaci. Na mistrovství světa odjelo deset slávistů, což bylo největší zastoupení jednoho klubu ve výběru jedné země na celém šampionátu. Také v první nominaci Santiho Denie figurovalo sedm slávistů, nejvíce ze všech klubů. I po současných zdravotních absencích má Slavia v kádru dva hráče, o jednoho méně než Sparta a o jednoho více než Viktoria Plzeň.
Jsme na to hrdi. Přirozeným důsledkem je však i dlouhodobé přetížení našich hráčů, kteří vedle reprezentačních srazů nastupují v domácí lize, poháru i Lize mistrů. Jejich současné zdravotní potíže jsou přímým, v případě Davida Juráska, anebo nepřímým následkem toho, že Slavia byla v posledních letech klubem, který reprezentaci táhl. Objeví-li se v takovém programu zranění, je povinností klubu i reprezentace chránit zdraví hráčů. Taková péče nemá s klubovou politikou nic společného a dlužíme ji hráčům my i národní tým. Za to, že reprezentaci dlouhodobě dáváme nejvíce hráčů, bychom si zasloužili spíše respekt než podezření z obstrukcí.
Novinářská kritika je legitimní a Slavia ji respektuje. Musí však vycházet z faktů a pravidel, nikoli z anonymních spekulací a výroků, které nemohly zaznít. Žádám Vás proto o zveřejnění tohoto dopisu ve stejném rozsahu a na stejném místě, jako byl otištěn původní článek.
S pozdravem
Ing. Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva SK Slavia Praha – fotbal a.s.