Denia v šoku z nezájmu o reprezentaci: Z naší španělské mentality je to složité pochopit
Nový trenér české fotbalové reprezentace Santi Denia veřejně zkritizoval přístup některých hráčů k reprezentování po hromadných omluvenkách.
Španělský kouč nechápe odmítavý postoj Patrika Schicka nebo Václava Černého a přirovnal český přístup ke Španělsku, kde hráči chtějí reprezentovat i ve čtyřiceti.
Přes počáteční kulturní šok si Denia pochvaluje setkání s legendárním Antonínem Panenkou a před Ligou národů sází na sílu celého týmu.
Nový kouč fotbalové reprezentace Santi Denia (52) se při skládání své první nominace zapotil. Celá řada hráčů totiž ukončila kariéru v národním dresu a pozvánku předem dokonce veřejně odmítli i ti, které nikdo ani v poslední době do reprezentace nezval. „Nechápu to. Ve Španělsku vás musí z nároďáku prakticky vyhodit, tam chtějí reprezentovat i ve čtyřiceti,“ žasl trenér v rozhovoru pro deník Marca.
Denia chtěl po vzoru Jürgena Klopa pozvat na nejbližší reprezentační sraz co největší počet hráčů. Klidně i čtyřicet jako to udělal jeho německý kolega. Místo toho horko těžko sehnal 26 jmen ochotných vůbec přijet.
„Ze zkušeností vím, že 26 hráčů pro čtyři zápasy může stačit. Musíte také řešit ty, kteří zůstanou na tribuně, protože v každém utkání jich na soupisce může být maximálně 23. Mysleli jsme, že toto číslo je ideální, nakonec bylo ovšem složité nominaci sestavit,“ odtajnil Denia své dojmy pro nejčtenější španělské noviny.
Z českého pohledu po nevydařeném mistrovství světa zůstala frustrace a poměrně dost hráčů ještě před dosednutím letadla ze zámoří prohlásilo, že končí. Mezi nimi i největší současná hvězda Patrik Schick.
Daridu srovnával s Modričem
„Měl jsem s ním rozhovor. Je potřeba respektovat jeho osobní rozhodnutí. Kromě Patrika odešli stoper Holeš, levý obránce Zelený i Darida, o němž si myslím, že je příkladem pro tuto zemi,“ uvedl Denia a přirovnal ho k chorvatské legendě ve službách AC Milán Luku Modričovi (41).
„Záložník s obrovskými zkušenostmi, který rozumí hře. Byl bych rád, kdyby s námi zůstal, protože je příkladem pro nové generace. Je pravda, že už několik let předtím ukončil své působení v reprezentaci a přesvědčili ho, aby se ještě na MS vrátil. Měl jsem možnost se s ním setkat, ale bylo jasné, že jeho působení skončilo,“ popisoval bývalý hráč Atlétika Madrid, jenž vedl coby kouč mládežnické reprezentace Španělska.
„Václav Černý rovněž vzkázal, že nechce přijet. Z naší španělské mentality je to složité pochopit, protože u nás musí z reprezentace hráče prakticky vyhodit. Ve 38 nebo 40 letech stále chtějí jezdit na reprezentační srazy a podle mě je to správně,“ přirovnal místní poměry ke své domovině a poukázal tím na zřejmé rozdíly ve vnímání fotbalu v Česku ve srovnání se zemí čerstvých mistrů světa.
Češi jsou jako Baskové, potkal se s Panenkou
Denia současně přiznal, že se v Česku setkal s jistými kulturními rozdíly. „Seznamuji se s lidmi a jejich povahou. I když jsme rozdílní, je to podobné jako ve Španělsku. Sever, jih, nebo Morava mají své rozdíly. Stejně jako u nás Baskicko a Andalusie. Češi jsou podobní Baskům: trvá jim, než se otevřou, ale když se tak stane, jsou vašimi přáteli na celý život. Když vám dají svou náklonnost, je to navždy,“ všiml si.
Zároveň si užil setkání s legendárním Antonínem Panenkou, jehož pověstný vršovický dloubák pamětníci ze starší generace velmi dobře znají i ve Španělsku.
„Nedávno jsme byli na zápase Bohemians, což je historický klub a Panenka nám vyprávěl různé příběhy. Řekl nám spoustu věcí o Česku a Bohemians, které nám velmi pomohly. Realizační tým je opravdu nadšený z toho, co zde poznáváme.“
A jak chce Denia se svými spolupracovníky zanedlouho uspět právě proti hvězdnému Španělsku, odkud pochází?
„Nemáme tady, nevím, jestli naštěstí, nebo bohužel, Messiho, tedy jedinečnou postavu světového fotbalu. Důležitá je síla týmu, stejně jako schopnost náhradníků zápas rozhodnout. Potřebná je šířka kádru, tým a to, aby byl každý připravený,“ uzavřel.
Realita se ukáže už v sobotu proti Chorvatsku v úvodním setkání s elitní společností Ligy národů.