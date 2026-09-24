Top esa v bráně pro Česko a plány s mladou trojicí. Jsme velmoc, říká expert
Množství omluvenek a atraktivní soupeři, extrémně složitá kombinace pro start éry českého nároďáku pod Santim Deniou. Španělského kouče těší alespoň jedna pozice. Reprezentace se může opřít o výjimečně silnou brankářskou trojici. Jedničku ze světového šampionátu Matěje Kováře a Lukáše Horníčka poprvé v áčku doplňuje Antonín Kinský. Kdo dostane u nového realizačního týmu přednost? První gólman zatím určený není. Deník Sport a web iSport odhadují, že v následujících čtyřech zápasech se do brány dostanou všichni.
Matěj Kovář a Lukáš Horníček reprezentovali Česko na letním světovém šampionátu, na zářijovém srazu k nim přibyla další velká osobnost. Antonín Kinský, aktuální jednička Tottenhamu. Zmíněná trojice věkově spadá pod 26 let, všichni chytají pravidelně ve velkých zahraničních klubech. Pro národní tým znamenají kvalitu i perspektivu do budoucích let, Kinský s Horníčkem se v minulosti potkávali i ve výběru do jednadvaceti let.
Před těžkými zkouškami s Chorvatskem, Anglií a Španělskem zatím nelze říct, kdo z nažhavených adeptů půjde jako první do zápasu. „Jsme šťastní, jakou máme úroveň našich tří brankářů. Jsou mladí a na velice dobré úrovni. Uvidíme během tréninku, který si povede nejlépe. Teď nikdo neví, kdo bude jednička. Na takto dobré brankáře máme velké štěstí, jsou opravdu top,“ líčil koncem minulého týdne trenér Santi Denia.
Naposledy pod Miroslavem Koubkem byla situace na mundialu jasná, trenéři určili danou hierarchii ještě před turnajem. Kovář, který přispěl k postupu v baráži přes Irsko a Dánsko, nakonec odchytal v Mexiku a USA všechny zápasy. Záda mu kryl Horníček, roli zkušené trojky plnil Jindřich Staněk.
Na zářijovou Ligu národů se situace v brankovišti mění. Do Prahy na pondělní sraz přijeli tři gólmani z elitních klubů, navíc chytající v plném zápřahu. Kinský a Horníček svádějí těžké bitvy v elitní Premier League, Kovář si drží stabilní pozici v PSV, se kterým obhajuje nizozemský titul.
Brankářská velmoc, říká expert
„Vždycky jsme měli skvělé gólmany. Jsou to mladí kluci, všechny tři jsem pod sebou měl, i když Matěje jenom chvilku v reprezentační dvacítce na dvou srazech,“ reaguje pro server iSport trenér brankářů Martin Shejbal. „Česko je v gólmanech až raritní. Když se podíváme na tuhle trojici a k nim přidejme ještě Markoviče (Slavia), Vítka (Middlesbrough), Jaroše (Liverpool) a další. V tomhle jsme opravdu brankářská velmoc,“ vypichuje.