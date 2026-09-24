Nečekal jsem konec Černého ani Schicka. Lingr o návratu do reprezentace i kvalitě polské ligy
V Texasu mohl vydržet ještě rok a půl, nikdo v Houstonu o něj přijít nechtěl. Dobrodruh Ondřej Lingr se nicméně rozhodl poznat další kus světa a úvod polského angažmá v Koroně Kielce mu zatím nadmíru vychází. Hned v úvodním utkání Ekstraklasy se gólově prosadil a řekl si o pozornost i nominaci reprezentačního kouče Santiho Denii. „Byl to můj cíl,“ přiznává sedmadvacetiletý fotbalista v rozhovoru pro deník Sport a Ligu naruby.
Když jsme se v červnu loučili u vás v Houstonu se slovy, že příště se potkáme v Evropě, už jste tušil blížící se návrat k domovu?
„Malinko ano. Už jsme se na návrat do Evropy připravovali, jsem moc rád, že to vyšlo. A teď musím říct, že to byl dobrý krok, protože jsem se dostal zpátky tam, kam jsem vždycky chtěl, a co je pro mě prostě nejvíc a vždycky bude. Do reprezentace.“
Vyšlo to dost brzy.
„Všechno je úplně super. Mám za sebou asi nejnáročnější měsíc v životě: balení celého bytu v Americe, stěhování, jet lag... Pak mě v Polsku rovnou hodili do vody, ale za to jsem rád, protože teď hraju všechno v základu. Takže paráda. Korona je klub s ambicemi, proto přišlo sedm nových hráčů, navíc tam mám Patrika Hellebranda, který mi hodně pomáhá. Zatím se mi fakt zdá polská liga super, je to atraktivní soutěž, na kterou chodí diváci. Za mě jsem udělal fakt dobrej krok, ale na Ameriku a MLS budu rozhodně hezky vzpomínat.“
Nabušenou audinu za dobrý peníz jste si přivezl, jak jste plánoval ve vlogu Ligy naruby?
„Bohužel ne, tu jsem vrátil. Na to vůbec nebyl čas, všechno se událo během dvou dnů.“
Během dvou dnů?
„Jo, bylo to velmi rychlé. O zájmu Korony jsem se dozvěděl od mého agenta Radka Matějka, pak proběhl první telefonát se sportovním ředitelem. Řekl mi plány, představil projekt, to mě velice zaujalo. Cítil jsem, že mě fakt hrozně moc chtějí. Všechno na mě udělalo skvělý dojem. Navíc posledních pár měsíců v Americe to nebylo z rodinného hlediska kvůli vízům a dalším věcem úplně optimální.“
Co konkrétně?
„Nebudu to rozpitvávat do detailu, ale byl jsem tam dva nebo tři měsíce sám. Rodina nemohla do Ameriky odcestovat, v tu chvíli jsem se rozhodl. A když přišla taková nabídka, která se neodmítá, šel jsem si za tím. Korona kontaktovala Houston a začalo se jednat, což nebylo jednoduché. Přišly tři nebo čtyři nabídky, ale Houston ze začátku všechno odmítal. Říkal, že mě potřebuje, že jsem pro ně důležitý, ale neukazoval mi to na hřišti.“
Minutáží?
„Ano. A já jsem říkal, že v téměř osmadvaceti letech nechci ztrácet drahocenný čas. Cítil jsem, že se ještě chci vrátit na nejvyšší level, protože MLS ještě tak braná není. Jsem fakt vděčný Koroně a Houstonu taky za to, že mě pustil.“