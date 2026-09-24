Kloppovy nové pořádky v Německu: na večeři včas, ostříhat před srazem. Co ještě zakázal?
Fotbalová velmoc se chystá na vstup do nové éry a celé Německo napjatě čeká, jak dokáže upadající národní tým nastartovat nejrespektovanější trenér země. Jürgen Klopp si na první reprezentační sraz připravil pro hráče čtyři speciální pravidla, kterými chce udržet vysoké profesionální standardy.
Celý německý fotbal se aktuálně točí kolem charismatického muže s kšiltovkou. Před svým debutem na lavičce reprezentace zaujal Klopp enormní nominací, když na čtyři zápasy Ligy národů povolal celkem 44 hráčů a rozdělil je do dvou skupin. Jedna z nich nastoupí k prvním dvěma zápasům proti Nizozemsku a Řecku a druhá odkope utkání se Srbskem a znovu Řeckem.
Veřejnost nevšední experiment přijala pozitivně. Nyní se na svět dostávají i další novinky, které si bývalý kouč Liverpoolu, Dortmundu či Mainzu připravil pro svůj tým.
Německý server Bild přinesl informaci o čtyřech pravidlech pro německé hvězdy, kterými chce Klopp vybudovat vysoké profesionální standardy a utužit kolektiv. Vše by mělo pomoct k tomu, aby se jeden z evropských gigantů po sérii pěti neúspěchů na velkých turnajích vrátil zpět na vrchol.
Partnerky a rodiny
Po posledním fiasku, tedy vyřazení v šestnáctifinále mistrovství světa proti Paraguayi, se v německých médiích hodně řešila přítomnost partnerek a rodin hráčů. Titulky novin plnila i přítelkyně tehdejšího trenéra Juliana Nagelsmanna, která se měla v týmovém kempu pohybovat téměř neustále.
Právě přítomnost partnerek by se pod vedením Kloppa měla výrazně omezit. Podle Bildu na letním šampionátu pobývaly celé rodiny na základně týmu, což nově nebude možné a celodenní návštěvy jsou u konce. Místo toho se hráči s partnerkami a rodinami budou vídat jen v omezené míře, aby se co nejvíc soustředili na hlavní společný cíl – úspěch na mistrovství Evropy 2028.
Ostříhat před srazem
Další a možná nejpozoruhodnější pravidlo se týká barberů. Klopp měl totiž rovněž zakázat návštěvy kadeřníků v týmovém kempu. Znovu z důvodu, aby se hvězdy nerozptylovaly okolními věcmi a koncentrovali se co nejvíc na fotbal. Superstars jako Jamal Musiala, Florian Wirtz nebo Kai Havertz se tak musejí nechat ostříhat před příjezdem na reprezentační sraz.
Důraz dává nový trenér také na dochvilnost. Klopp měl všem jasně zdůraznit, že na společnou večeři musí dorazit na čas. Když je domluva 19:00, musí být všichni na místě na minutu přesně a ne trousit se postupně. Kromě jasného řádu, který musí každý dodržovat, má tohle pravidlo hráče přimět k tomu, aby trávili společně víc času, měli možnost se lépe poznat a vybudovali si silnější pouto.
Na to se soustředí i čtvrté pravidlo – zákaz používání mobilních telefonů během společných činností a v den zápasu. Kromě toho Klopp klade důraz na vzájemnou komunikaci a chce, aby spolu hráči co nejvíc mluvili, a to i během cvičení v posilovně nebo masážích. Znovu jde o budování týmové morálky a vazby mezi hráči.
Pomůžou nová pravidla tápající fotbalové velmoci?