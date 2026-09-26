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Kričfaluši o velkém přestupu i sezoně v Baníku: Bolavý odchod. Táta? Byl by pyšný

Ondřej Kričfaluši v dresu Baníku
Ondřej Kričfaluši v dresu BaníkuZdroj: Profimedia.cz
Ondřej Kričfaluši na reprezentačním tréninku
Ondřej Kričfaluši
Ondřej Kričfaluši a Martin Šubert
Ondřej Kričfaluši právě sleduje rozhodčího, jak žlutou kartou potrestal jeho zdržování rozehrávky Plzně
Zklamaní Ondřej Kričfaluši a David Planka
Ondřej Kričfaluši
Ondřej Kričfaluši v dresu Teplic
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Pavel Šťastný
Liga národů
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V květnu odehrál poslední zápas za Baník, radoval se ze záchrany. Až potom Ondřej Kričfaluši přijal zprávu, že ho chce Royal Union Saint-Gilloise. Byl v euforii, zároveň překvapený. „Těžká zkouška. Úroveň ligy a všeho kolem je jiná než v Česku,“ řekl 22letý univerzál v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz. Po vytouženém přestupu do ciziny přišla i pozvánka do národního týmu, byť na druhý pokus. „Táta by měl radost,“ narazil na smutnou událost, která ho potkala před rokem.

Minulé léto řešil zájem italské Monzy, nakonec skončil v Baníku. S ním prožil mimořádně náročnou sezonu. „Říkám, že jsou horší věci než fotbal,“ zdůraznil Ondřej Kričfaluši. V hotelové místnosti s výhledem na Prahu se rozmluvil o vztahu s Luďkem Mikloškem, (ne)zájmu Plzně a především o vydařeném začátku angažmá v belgickém Royalu Union Saint-Gilloise.

Pracuje hlava jinak oproti náročnému jaru v Baníku?
„Je pořád pod stejným tlakem, možná ještě pod větším. Vytvářím si ho na sebe sám.“

Fakt? V Ostravě jste bojoval o záchranu až do posledního zápasu.
„I kdybychom hráli o šesté místo v tabulce, jsem nastavený stejně. Nebral jsem to zas tak špatně.“

Přesto se cítíte po zhruba třech měsících v Belgii daleko líp?
„Určitě jsem motivovaný, v lepší náladě, protože se nám daří. Celý tým jsme ve formě, kterou si zatím držíme. Stoprocentně jsem přijel natěšený a troufnu si říct, že v herní pohodě.“

I díky ní jste se dostal do reprezentačního áčka. Jak jste reagoval?
„Byl jsem nadšený. Je to první nominace, jeden z mých snů, který jsem si chtěl v nejbližší době splnit. Jsem stoprocentně motivovaný, abych vypadal během srazu dobře a třeba si řekl o další příležitost.“

V posledních týdnech se o vás v Česku hodně mluvilo ve spojitosti s reprezentací. Čekal jste nominaci už na první pokus?
„To asi nemůžu říct. Byl jsem v kontaktu s trenérem Bílkem a věděl jsem, že bych měl jet pravděpodobně s jednadvacítkou. Proto jsem o áčku tolik nepřemýšlel. Možná se o mně mluvilo, protože hraju pravidelně v zahraničí a ještě v prvním týmu belgické ligy. Byl jsem ale připravený, že budu součástí jednadvacítky.“

ParametrDetail / Hodnota
ONDŘEJ KRIČFALUŠI Narozen: 9. 3. 2004 (22 let) v Sokolově
KlubRoyal Union Saint-Gilloise Belgie
Poziceobránce/záložník
Kariéra Slavia Praha (2018–24), Vlašim (host., 2023), Teplice (2024–25), Baník Ostrava (2025–26)
V české lize73 zápasů / 5 gólů
V belgické lize6 / 0
V Evropské lize1 / 1
V Konferenční lize1 / 0
V reprezentaci U2117 / 2
ÚspěchyVítěz domácího poháru se Slavií (2023)

Nakonec jste v áčku. Být na začátku nové éry a ukázat se kouči Santimu Deniovi je lákavé?
„Každou příležitost, která se mi naskytne, se snažím využít. Tohle je třeba jedna z nich. Udělám všechno, abych na sebe upozornil a ukázal, že si místo v týmu zasloužím.“

Pomohlo mi, že hrajeme v pohodě

Přijde mi, že o kariéře a následujících krocích hodně přemýšlíte. Dorazila premiérová pozvánka do reprezentačního áčka dřív, nebo později?
„Asi dřív, protože adaptace v klubu, kde jsem, proběhla hodně dobře a docela rychle. Možná rychleji, než jsem původně očekával. I když někteří měli zřejmě ještě větší očekávání.“

Na co narážíte?
„Naskočil jsem do základní sestavy až ve čtvrtém kole a už jsem zaregistroval, že jsem udělal asi až moc velký krok a že na to ještě nemám.

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