Kričfaluši o velkém přestupu i sezoně v Baníku: Bolavý odchod. Táta? Byl by pyšný
V květnu odehrál poslední zápas za Baník, radoval se ze záchrany. Až potom Ondřej Kričfaluši přijal zprávu, že ho chce Royal Union Saint-Gilloise. Byl v euforii, zároveň překvapený. „Těžká zkouška. Úroveň ligy a všeho kolem je jiná než v Česku,“ řekl 22letý univerzál v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz. Po vytouženém přestupu do ciziny přišla i pozvánka do národního týmu, byť na druhý pokus. „Táta by měl radost,“ narazil na smutnou událost, která ho potkala před rokem.
Minulé léto řešil zájem italské Monzy, nakonec skončil v Baníku. S ním prožil mimořádně náročnou sezonu. „Říkám, že jsou horší věci než fotbal,“ zdůraznil Ondřej Kričfaluši. V hotelové místnosti s výhledem na Prahu se rozmluvil o vztahu s Luďkem Mikloškem, (ne)zájmu Plzně a především o vydařeném začátku angažmá v belgickém Royalu Union Saint-Gilloise.
Pracuje hlava jinak oproti náročnému jaru v Baníku?
„Je pořád pod stejným tlakem, možná ještě pod větším. Vytvářím si ho na sebe sám.“
Fakt? V Ostravě jste bojoval o záchranu až do posledního zápasu.
„I kdybychom hráli o šesté místo v tabulce, jsem nastavený stejně. Nebral jsem to zas tak špatně.“
Přesto se cítíte po zhruba třech měsících v Belgii daleko líp?
„Určitě jsem motivovaný, v lepší náladě, protože se nám daří. Celý tým jsme ve formě, kterou si zatím držíme. Stoprocentně jsem přijel natěšený a troufnu si říct, že v herní pohodě.“
I díky ní jste se dostal do reprezentačního áčka. Jak jste reagoval?
„Byl jsem nadšený. Je to první nominace, jeden z mých snů, který jsem si chtěl v nejbližší době splnit. Jsem stoprocentně motivovaný, abych vypadal během srazu dobře a třeba si řekl o další příležitost.“
V posledních týdnech se o vás v Česku hodně mluvilo ve spojitosti s reprezentací. Čekal jste nominaci už na první pokus?
„To asi nemůžu říct. Byl jsem v kontaktu s trenérem Bílkem a věděl jsem, že bych měl jet pravděpodobně s jednadvacítkou. Proto jsem o áčku tolik nepřemýšlel. Možná se o mně mluvilo, protože hraju pravidelně v zahraničí a ještě v prvním týmu belgické ligy. Byl jsem ale připravený, že budu součástí jednadvacítky.“
|Parametr
|Detail / Hodnota
|ONDŘEJ KRIČFALUŠI
|Narozen: 9. 3. 2004v Sokolově
|Klub
|Royal Union Saint-Gilloise Belgie
|Pozice
|obránce/záložník
|Kariéra
|Slavia Praha, Vlašim , Teplice , Baník Ostrava
|V české lize
|73 zápasů / 5 gólů
|V belgické lize
|6 / 0
|V Evropské lize
|1 / 1
|V Konferenční lize
|1 / 0
|V reprezentaci U21
|17 / 2
|Úspěchy
|Vítěz domácího poháru se Slavií (2023)
Nakonec jste v áčku. Být na začátku nové éry a ukázat se kouči Santimu Deniovi je lákavé?
„Každou příležitost, která se mi naskytne, se snažím využít. Tohle je třeba jedna z nich. Udělám všechno, abych na sebe upozornil a ukázal, že si místo v týmu zasloužím.“
Pomohlo mi, že hrajeme v pohodě
Přijde mi, že o kariéře a následujících krocích hodně přemýšlíte. Dorazila premiérová pozvánka do reprezentačního áčka dřív, nebo později?
„Asi dřív, protože adaptace v klubu, kde jsem, proběhla hodně dobře a docela rychle. Možná rychleji, než jsem původně očekával. I když někteří měli zřejmě ještě větší očekávání.“
Na co narážíte?
„Naskočil jsem do základní sestavy až ve čtvrtém kole a už jsem zaregistroval, že jsem udělal asi až moc velký krok a že na to ještě nemám.