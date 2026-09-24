Sejk se zastal Schicka: Češi mu nedali kredit, jaký si zaslouží. Popsal Deniovy plány
Patrik Schick ukončil reprezentační kariéru, Tomáš Chorý opustil sraz kvůli zdravotním trablům. A tak se v nominaci Santiho Denii, nového trenéra národního mužstva, dostalo také na Václava Sejka. V aktuální sezoně vstřelil za Sigmu tři góly. „Sedí mi nový styl a mám velkou důvěru,“ pochvaloval si 24letý útočník, který už absolvoval během srazu individuální pohovor se španělským koučem.
Jak to vypadalo?
„Bylo to dost příjemné. Probrali jsme i minulou jednadvacítku, hráli jsme proti sobě. Pokecali jsme o tom. Jinak trenéři mi ukázali sestřih videí, co se jim líbí, a co od nás očekávají.“
Budete konkrétní?
„Měl bych se zapojovat i do kombinace, ale především natahovat obranu a dostávat se za ni. Myslím si, že je to jedna z mých předností.“
Podobně hrajete i v Olomouci?
„V klubu máme portugalského asistenta (Jaime Monroy), který působil například v Barceloně. Prvky, které po mně vyžaduje, budou asi podobné.“
Cíl je, abychom drželi pohromadě
Jak bude česká reprezentace hrát pod trenérem Deniou?
„Budeme chtít hrát hodně odzadu a snažit se o kombinační fotbal. Pevně věřím, že se nám to podaří. Je ale potřeba tomu dát čas. Je to první sraz, nejde to do nás dostat tak rychle.“
Nový realizační tým prý nastavil vlastní pravidla. Jaká?
„Jejich hlavní cíl je, abychom drželi pohromadě a trávili společně čas. Jinak jde o pravidla, která jsem v kariéře už postupně zažil. I když ne možná takhle dohromady.“
Kontrolují trenéři jejich dodržování?
„Jsou striktní, ale zároveň my hráči jsme tomu všemu dost otevření. Dodržování pravidel není tak náročné.“
Na srazu reprezentačního áčka jste už podruhé. V čem se zatím liší?
„Styl je trochu jiný, ale věřím, že se nám podaří co nejrychleji všemu přizpůsobit. Největší změna je samozřejmě v tom, že všechny mítinky a komunikace s trenéry je v angličtině.“
Schick? Škoda pro celé Česko
V původní nominaci jste chyběl, jak jste to bral?
„Jsem dost ambiciózní a byl jsem čtyři roky v jednadvacítce, proto mě zamrzela každá nominace, ve které jsem nebyl. Teď samozřejmě taky, ale o to víc jsem natěšený.“
Připojil jste se k mužstvu později. Měnil jste rodinné plány?
„Byl jsem připravený, že se to může stát. Máme roční dceru, tak jsme ani neplánovali výlety do zahraničí, chtěli jsme zůstat v Česku. Manželka s dcerou odjely k rodině akorát beze mě.“
Od startu sezony jste nevynechal jediné ligové utkání, vstřelil jste tři góly. Dostal jste se za poslední měsíce do nejlepší formy?
„Asi ano, protože jsem se víc stabilizoval. První půlrok v Olomouci jsem se dostával zpátky do režimu české ligy, a teď z toho můžu těžit. Dost mi sedí i nový styl, kterým chceme hrát. Navíc mám velkou důvěru, jsem jedním ze základních stavebních kamenů mužstva.“
Kromě výkonů vám možná pomohl k návratu do reprezentace i konec Patrika Schicka, vašeho konkurenta. Co jste říkal na jeho rozhodnutí?
„Samozřejmě je konkurent, ale je to obrovská škoda pro celé Česko. I já jsem samozřejmě viděl, jak ho vnímá okolí, že mu nedává dostatečný kredit za to, co dokazuje. Když si vezmeme jeho kariéru a kolik dal gólů, vlastně i v této sezoně má čtyři ve čtyřech zápasech bundesligy, je to forma světového útočníka. V Česku mu ale nikdy nebyl dán takový kredit, jaký si podle mě zaslouží, a jaký dostává v zahraničí.“