Zraněný útočník ležel na trávníku, Němci dali gól. Ostuda, zlobil se kapitán Nizozemců
Bez silných emocí zápas dvou nesmiřitelných rivalů snad ani skončit nemohl. Střety Nizozemska s Německem patří historicky k nejprestižnějším ze všech. Ten poslední (1:1) ze středeční noci v Amsterdamu nebyl jiný. Domácí se rozčilují, že vedoucí gól soupeře v Lize národů neměl platit. „Je to ostuda,“ vyjádřil se ostře stoper Virgil van Dijk. Domácí zachránili remízu díky Gakpově trefě v nastaveném čase a pak se s křivdou v srdci vrátili ke sporné situaci z první půle.
O co šlo? Kapitán „Oranjes“ Virgil van Dijk narážel na moment z 32. minuty, kdy zůstal ležet na trávníku jeho spoluhráč Brian Brobbey. Nizozemci žádali přerušení hry, ovšem zůstali na hřišti až na útočníka anglického Sunderlandu zformovaní a Němci nerušeně pokračovali v útoku. Na konci akce byla gólová střela Felixe Nmechy, jeho premiérová v reprezentaci. Radoval se z ní také nový trenér Jürgen Klopp.
Zato svěřenci Španěla Xaviho Hernandéze, jenž rovněž odkoučoval první duel u národního týmu, cítili křivdu. „Od Virgila to nebyla uvážená poznámka,“ reagoval záložník Joshua Kimmich na Van Dijkova slova o ostudě. „Rozhodčí uznal branku správně,“ byl přesvědčen kapitán hostů, který poslal do vápna klíčový centr. Ten se odrazil k Nmechovi a útočník Lipska propálil brankáře. Proti regulérnosti gólu nic nenamítal ani systém VAR. „Byl to těžký zápas proti skvělému týmu s výborným trenérem,“ prohlásil Klopp.
Údajný faul na brankáře
Mimochodem, napoprvé měl k dispozici hodně rozbitý tým. Z něho během rozcvičky vypadl Jamal Musiala a po půlhodině se zranil i útočník Kai Havertz. Navíc domácím neuznali rozhodčí gólovou hlavičku Van Dijka kvůli údajnému faulu na brankáře Marka ter Stegena. V tomto případě VAR zasáhl.
Celkově byli „Oranjes“ aktivnější. Měli výrazně více střel (22:10, na bránu 10:2), na rohy vyhráli 12:1, na držení míče v procentech 54:46. Přesto dali jediný gól až v 92. minutě.
Ve skupině A2 ještě oba giganti narazí na Řecko a Srbsko.