Předplatné

Zraněný útočník ležel na trávníku, Němci dali gól. Ostuda, zlobil se kapitán Nizozemců

Nizozemce naštval gól Němců ve chvíli, kdy zraněný Brian Brobbey ležel na trávníku
Nizozemce naštval gól Němců ve chvíli, kdy zraněný Brian Brobbey ležel na trávníkuZdroj: koláž iSport.cz
Brian Brobbey se v utkání proti Německu zranil
Jürgen Klopp při německé hymně
Naštvaný nizozemský kapitán Virgil van Dijk
Němečtí fotbalisté se radují z gólu
Brian Brobbey se v utkání proti Německu zranil
Nizozemci dokázali v závěru vyrovnat
Jürgen Klopp poprvé vedl německou reprezentaci
10
Fotogalerie
Michal Koštuřík
Liga národů
Začít diskusi (0)

Bez silných emocí zápas dvou nesmiřitelných rivalů snad ani skončit nemohl. Střety Nizozemska s Německem patří historicky k nejprestižnějším ze všech. Ten poslední (1:1) ze středeční noci v Amsterdamu nebyl jiný. Domácí se rozčilují, že vedoucí gól soupeře v Lize národů neměl platit. „Je to ostuda,“ vyjádřil se ostře stoper Virgil van Dijk. Domácí zachránili remízu díky Gakpově trefě v nastaveném čase a pak se s křivdou v srdci vrátili ke sporné situaci z první půle.

O co šlo? Kapitán „Oranjes“ Virgil van Dijk narážel na moment z 32. minuty, kdy zůstal ležet na trávníku jeho spoluhráč Brian Brobbey. Nizozemci žádali přerušení hry, ovšem zůstali na hřišti až na útočníka anglického Sunderlandu zformovaní a Němci nerušeně pokračovali v útoku. Na konci akce byla gólová střela Felixe Nmechy, jeho premiérová v reprezentaci. Radoval se z ní také nový trenér Jürgen Klopp.

Zato svěřenci Španěla Xaviho Hernandéze, jenž rovněž odkoučoval první duel u národního týmu, cítili křivdu. „Od Virgila to nebyla uvážená poznámka,“ reagoval záložník Joshua Kimmich na Van Dijkova slova o ostudě. „Rozhodčí uznal branku správně,“ byl přesvědčen kapitán hostů, který poslal do vápna klíčový centr. Ten se odrazil k Nmechovi a útočník Lipska propálil brankáře. Proti regulérnosti gólu nic nenamítal ani systém VAR. „Byl to těžký zápas proti skvělému týmu s výborným trenérem,“ prohlásil Klopp.  

Údajný faul na brankáře

Mimochodem, napoprvé měl k dispozici hodně rozbitý tým. Z něho během rozcvičky vypadl Jamal Musiala a po půlhodině se zranil i útočník Kai Havertz. Navíc domácím neuznali rozhodčí gólovou hlavičku Van Dijka kvůli údajnému faulu na brankáře Marka ter Stegena. V tomto případě VAR zasáhl.

Celkově byli „Oranjes“ aktivnější. Měli výrazně více střel (22:10, na bránu 10:2), na rohy vyhráli 12:1, na držení míče v procentech 54:46. Přesto dali jediný gól až v 92. minutě.   

Ve skupině A2 ještě oba giganti narazí na Řecko a Srbsko.

KonecLIVE
11

Začít diskuzi

Fotbal 2026

MS ve fotbale 2026Chance LigaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů