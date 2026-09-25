Deniův proslov a plácnutí se šéfem. Trénoval i Krejčí, který promluvil o zranění
V týmovém kolečku přišel za brankářem Lukášem Horníčkem, přátelsky ho chytil za rameno. Ladislav Krejčí, očekávaný kapitán, se zapojil do tréninku české reprezentace před sobotním zápasem Ligy národů proti Chorvatsku. Na začátku týdne měl ještě individuální program.
Realizační tým, pochopitelně včetně kouče Santiho Denii, stepoval na trávníku v Edenu už dlouhé minuty před startem tréninku. Mezi střídačkami postávala také trojka funkcionářů Zdeněk Grygera, Pavel Nedvěd a David Trunda.
Poslední z nich, předseda asociace, se při nástupu hráčů na hřiště se všemi pozdravil. Plácnul si s nimi. Jako poslední dorazil Antonín Kinský, gólman Tottenhamu. Novináři a kameramani ovšem netrpělivě vyhlíželi jiného klíčového hráče mužstva.
Krejčí naskočil za Wolverhampton v této sezoně do čtyř soutěžních zápasů, tři z nich odehrál v rozmezí deseti dnů. Do posledního utkání proti West Bromwich Albion nenastoupil ani na minutu kvůli zdravotním problémům.
„Cítil nějaké drobné potíže, nechtěl jsem nic riskovat,“ přiznal trenér Wolves César Peixoto. „Nevím přesně, jak to s ním a s národním týmem dopadne. Až se vrátíme, je to náš hráč a doufám, že bude fit na tréninky i na zápasy,“ pokračoval.
Krejčího situace vypadá nadějně
Kapitán reprezentace přicestoval do Prahy, v pondělí dopoledne se hlásil realizačnímu týmu na začátku srazu. Tréninku od pěti hodin se ale nezúčastnil, brzy opustil hrací plochu a plnil individuální program.
„S Láďou jsem mluvil těsně před obědem. Říkal, že měl po náročném programu trochu přetížené lýtko. Odehrál v deseti dnech tři utkání. Že nehrál v neděli, byl důsledek toho, že se necítil zdravotně úplně v pořádku. Během pár dní by měl být ready,“ uvedl asistent reprezentačního kouče Radek Bejbl.
Situace kolem Krejčího vypadá nejspíš nadějně. Sedmadvacetiletý hráč byl součástí týmového tréninku už ve čtvrtek, stejně tak v pátek dopoledne (aspoň po dobu patnácti minut, co byl otevřený zástupcům médií).
„Měl jsem menší komplikace, musel jsem vynechat i poslední zápas v Anglii, jelikož jsem do toho naskočil po pauza, která byla, jaká byla. Měl jsem přetížení lýtka, cítil jsem ho i tady, ale je to na velice dobré cestě. Cítím se dobře,“ prozradil Krejčí na tiskové konferenci, na kterou dorazil po tréninku.
Jako jediný měl na sobě dlouhé tepláky, zapojil se do baga s ostatními parťáky. Vyměnil si rychlé přihrávky s Martinem Vitíkem, vyčítavě se podíval na Adama Hložka, který mu předal balon do jiného prostoru, než původně čekal.
Není však jisté, jestli Krejčí do zápasu s Chorvatskem nastoupí. Pátečního tréninku, který Denia odstartoval krátkým proslovem, se zúčastnilo všech třiadvacet hráčů a tři brankáři, Michal Sadílek, slávistický záložník, pracoval s obličejovou maskou, se kterou hrál už o víkendu proti Plzni (2:1).