Liga naruby ŽIVĚ: Deniova éra začíná, co mohou fanoušci čekat? A jak na Chorvatsko?
Extra dlouhá repre pauza – a v ní hned čtyři veletěžké prověrky v Lize národů proti elitním evropským soupeřům: Santi Denia a jeho štáb jdou v sobotu proti Chorvatsku poprvé do akce a čeští fanoušci jsou v napětí. Odstřihne se národní tým svým herním projevem od nepodařeného vystoupení na letošním mistrovství světa? Jak bude vypadat sestava a bude chtít Denia spíše budovat, nebo uhrát výsledek? Kdo z trojice hvězdných gólmanů dostane přednost? A co vlna omluvenek, se kterou se Denia a spol. museli vypořádat hned na začátku svého angažmá? Tým Ligy naruby je od 14.00 připraven i na VAŠE dotazy!