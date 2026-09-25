Krejčí o „nové“ repre: Proč bychom měli jít jednodušší cestou? Mluvil o Schickovi
Po mistrovství světa v Americe, na kterém Česko skončilo po třech zápasech v základní skupině, volal po změně. Ladislav Krejčí, potvrzený kapitán reprezentace, se dočkal. V pátek po poledni usedl na tiskové konferenci před sobotním utkáním Ligy národů proti Chorvatsku vedle nového kouče Santiho Denii ze Španělska. „Cestu, kterou se vydala asociace, vidíme pozitivně,“ zmínil 26letý stoper, jehož v minulých dnech trápilo bolavé lýtko.
Trenéři prý přinesli novou energii.
„První pocity jsou skvělé. Víme, jaká cesta nás čeká. Ne všechno se dá změnit od prvního srazu a zápasu. Těšíme se na budoucnost. Z minulých angažmá vím, že je to proces a dlouhodobá koncepce. Věřím, že dostaneme důvěru a prostor, abychom nacítili, co se po nás chce.“
Po návratu ze šampionátu jste vystoupil na letišti s kritickým pohledem kabiny. Padlo to na úrodnou půdu?
„O to mi asi úplně nešlo. Samozřejmě si uvědomuju, jak se mnou lidé mluví, jaký má veřejnost pohled, co se povídá. Měl jsem za hráče potřebu říct naše pocity, protože my jsme v tom, my jsme hodnocení. Nejde házet chyby na nás, nebo na někoho jiného.“
Co jste tím tedy myslel?
„Moje vize, i nás všech, je, abychom měli nejvyšší cíle, co můžeme. Proto sem jezdíme, proto to tady milujeme. Víme, jaká je naše zodpovědnost, stejně jako ostatní, proto to všechno vzniklo. Máme porovnání s tím, jak to vypadá v zahraničí a u nás. Komunikace teď funguje, takže jsem za to rád a věřím, že to bude pokračovat. Postupně se posouváme.“
Jaké jste měl vlastně ohlasy na výstup před novináři? Hodně se o něm mluvilo.
„Chápu, že to bylo téma. Měl jsem potřebu popsat, co jsme cítili. Chceme, aby herní i mimoherní obraz kolem nás byl pozitivní. Chceme růst. Je to důležité pro nás, i pro fanoušky. Probrali jsme to s předsedou (Trunda), generálním manažerem (Nedvědem)… To už jsou rozhovory, které nechci vytahovat ven. Řekl jsem, co jsem cítil. Sami vidíme, že v tom panoval souhlas, když se svaz vydává touhle cestou. Doufám, že dostaneme prostor a čas ukázat, že je správná.“
Na startu nové éry jste už bez Patrika Schicka, který ukončil reprezentační kariéru. Jak jste jeho rozhodnutí přijal?
„Jednoznačně mě to mrzí. Patrik neměl možnost všechno popsat podrobně, do úplné tečky, aby se dostal k pravé pointě. Já s ním vedl konkrétní debaty. Nedokážu se vcítit do jeho pozice, co všechno zažil za poslední roky, ale bohužel ho chápu. Jestli změní rozhodnutí, je na něm. Uvidíme. Soustředíme se ale na tvorbu nového týmu, bohužel bez něho.“
Ano, mužstvo prošlo obměnou. Má sílu uspět?
„Rozumím vaší otázce. Pro nás je nejdůležitější, že začínáme novou fázi. Určitou dvouletku, která finišuje EURO. Musíme jít postupně, učit se nové návyky, systém a metodologii, kterou trenéři po nás chtějí. Tým je obměněný, ale všichni, co jsou tady, si nominaci zaslouží, protože předvádí na klubové úrovni, že můžou nosit reprezentační dres. Víme, proti komu budeme hrát, je to realita.“
Čekají vás Chorvaté, Angličané a Španělé, úřadující mistři světa.
„Dostali jsme se sem, jsme hrdí, že můžeme hrát proti takovým týmům a individualitám. Říkal jsem to i na mistrovství světa. Vracím se ale na začátek. Jsme ve stádiu vývoje, který nebude jednoduchý. Proč bychom to ale měli mít jednoduché? Proč bychom měli jít jednodušší cestou? Tohle je prostě realita, musíme se s ní vyrovnat a ukáže se, jak to celé bude. Styl, kterým se vydáváme, nebude jen otázka aktuálního srazu. To je důležité si uvědomit.“
Mluvíte o procesu. Co bude na jeho konci?
„Pokud se bavíme o následujících dvou letech, tak cílem je postup na EURO.“
A co se týče fungování týmu a jeho herní podoby?
„Abychom měli tvář. Že když se podíváme na hřiště a zápasy, že budeme jasně vědět, jaké jsou naše principy, jak chceme hrát, že jsme aktivní. A tohle všechno cítíme od realizačního týmu, že nám chce dát. A to je skvělé.“
Jste připravený na první zápas proti Chorvatsku? Trápilo vás zranění.
„Měl jsem menší komplikace, musel jsem vynechat i poslední zápas v Anglii, jelikož jsem do toho naskočil po pauze, která byla, jaká byla. Měl jsem přetížení lýtka, cítil jsem ho i tady, ale je to na velice dobré cestě. Cítím se dobře.“