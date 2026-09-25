Deniova zahalená premiéra: vy máte Modriče, my zase Coufala! Uznání pro Krejčího
- Santi Denia zahajuje angažmá u české reprezentace úvodním zápasem v Edenu proti silnému Chorvatsku.
Kapitánskou pásku si ponechá obránce Ladislav Krejčí, kterého nový trenér vyzdvihl jako příklad pro mladou generaci.
Národní tým čeká v Lize národů mimořádně náročný program čtyř zápasů během pouhých jedenácti dnů.
V pátek během obědového času usedl před novináře a nastínil své vize do premiéry proti Chorvatsku. Tedy nastínil… Santi Denia v tiskovém sále v Edenu používal zejména obecné fráze. Co pod španělským koučem předvede český národní tým, zůstává zatím v husté mlze. V Lize národů ho čeká složitý start. Konkrétním výstupem před sobotním výkopem je snad jen to, že kapitánská páska zůstává Ladislavu Krejčímu. „Slouží jako příklad pro mladou generaci,“ vyzdvihl Denia.
Santi Denia si nasadil sluchátka kvůli překladu, na dotazy českých novinářů odpovídal anglicky. Konkrétních informací zaznělo velmi málo, šlo spíš o jednodušší, zdvořilostní či motivační věty. Den před výkopem Ligy národů lze jen těžko vyčíst, jaké s týmem spřádá plány.
„Museli jsme kvůli zranění řešit nějaké problémy a změny v nominaci, ale máme 26 hráčů, kteří jsou připraveni se bít a dát tomuto projektu všechno. Jsme nadšení, odhodlaní, těšíme se. Tým bude skvělý, věříme mu. Mám z něj velkou radost,“ vykládal Denia.
Vedle něj seděl Ladislav Krejčí, potvrzený v roli kapitána týmu. „Bylo to mé rozhodnutí, souhlasili s tím hráči, lidé v realizačním týmu a schválila to asociace. Je příkladem pro mladou generaci, skvělý hráč i kapitán,“ vyzdvihl obránce Wolverhamptonu, který pásku navlékl i během letního MS.
Krejčího, podobně jako Pavla Šulce nebo další důležité hráče, trápily před srazem zdravotní problémy. Páteční trénink zvládl a je možné, že půjde i do ostrého startu proti Chorvatsku v Edenu. „Musíme to probrat s lékaři, podívat se na všechny hráče a podle toho se rozhodneme. Máme skvělý tým pěti fyzioterapeutů a tří doktorů,“ vyzdvihl Denia svůj početný realizační štáb.
Deniovo sympatické gesto
Po skončení tiskové konference si nový šéf české reprezentační střídačky sympaticky podal ruku s přítomnými reportéry, nervozita na něm znát nebyla. Půjde do těžké mise, ale s velkými očekáváními. Zároveň důvěrou od reprezentačního manažera Pavla Nedvěda i předsedy asociace Davida Trundy. Vedení českého fotbalu vložilo do angažování zahraničních odborníků nemalé úsilí a finance, Denia nyní dostane adekvátní prostor na práci s týmem.
Po přibližně dvou měsících ve funkci, kdy objížděl ligové stadiony a seznamoval se s chodem asociace, půjde s týmem do první konfrontace s Chorvatskem. „Víme, že nás čeká náročný zápas v těžké skupině Ligy národů. Hlavně chceme hrát jako tým – v obranné i útočné fázi,“ zdůraznil.
Poslední červencový den jako první zahraniční trenér v historii české reprezentace vystřídal Miroslava Koubka a dostal zásadní úkol: pozvednout úroveň národního týmu, do hráčů vehnat touhu reprezentovat a stmelit fungující kolektiv.
Nepůjde jen o nahánění výsledků. Očekává se, že přinese do týmu zajímavé herní pojetí a národní tým pozvedne, fanoušci se nároďákem začnou víc bavit.
„Budeme hrát jako jeden tým, ne jako sólisti. Musíme jako tým bránit i útočit. Samozřejmě chceme být hodně na míči, mít kontrolu nad hrou. Takže k tomu musíme zvládat důležité detaily. Chceme tým postupně zlepšit. Hráči jsou velmi motivovaní, půjdou do toho ne na sto, ale na sto dvacet procent,“ slíbil Denia.
Modrič jako symbol
Chorvatští reportéři se tázali i na legendárního Luku Modriče. „Je to opravdu významné jméno nejen pro Chorvatsko, ale pro celý evropský fotbal. Je to symbol velkého odhodlání, skvělého hráče. Je skvělou osobností, ale i my takové máme. Oni mají Modriče, my třeba (Vladimíra) Coufala. To je také skvělý, odhodlaný hráč velmi platný pro tým,“ jmenoval Denia.
Mužstvo oslabené mnoha absencemi půjde do náročného čtyřboje – po Chorvatsku v úterý doma Anglie, pak v Oviedu Španělsko a další úterý ve Wembley opět Anglie.
„Máme hodně zkušeností s fungováním během velkých turnajů. Teď se zaměřujeme na první zápas, chápu, že očekávání jsou samozřejmě velká. Osobně se mi tohle moc nelíbí. Čtyři zápasy během jedenácti dnů, to je opravdu hodně náročné. Ale takové je rozhodnutí UEFA a FIFA,“ konstatoval Denia.
Při konkrétních dotazech na základní sestavu, alternativu na levé straně obrany nebo zdravotních trablech klíčových hráčů šikovně uhýbal, víc nechtěl rozpitvávat ani absenci Patrika Schicka, který po mistrovství světa v národním týmu skončil.
„Dveře jsou otevřené všem hráčům, co mají český pas. Třeba i Vladimír Darida. Toho miluju. Je to perfektní příklad zkušeného, výborného hráče. Ale teď se chci bavit hlavně o těch šestadvaceti, které mám tady k dispozici,“ uzavřel.