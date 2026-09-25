Bilič reagoval na jednání s Českem, hodnotil i výkony na MS. Co je s Modričem?
- Slaven Bilič se po čtrnácti letech vrátil k chorvatské reprezentaci a v pražském Edenu ho čeká premiéra v Lize národů proti Česku.
Chorvatský trenér odmítl spekulace o převzetí české reprezentace, i když potvrdil dřívější kontakt a pozvání na večeři od Pavla Nedvěda.
Kapitán Luka Modrič se sice zúčastnil předzápasového tréninku, ale jeho start v utkání zůstává kvůli viróze nejistý.
Po čtrnácti letech se vrátil k chorvatské reprezentaci. „Jsem natěšený, možná až moc,“ líčil trenér Slaven Bilič před sobotní premiérou ve staronové pozici. V Praze, na stadionu v Edenu, se postaví v zápase Ligy národů Česku, které o něm před necelým rokem uvažovalo.
Bylo to ještě před nástupem Miroslava Koubka. Vedení asociace včetně Pavla Nedvěda, generálního manažera reprezentací, hledalo vhodného kandidáta. Podle zdrojů deníku Sport a webu iSport tehdy došlo k informativnímu kontaktu právě s Biličem.
Prý už dvakrát odmítl Česko
O možném spojení osmapadesátiletého kouče s českou stranou se diskutovalo také v Chorvatsku. „Česko není moje volba,“ prohlásil Bilič pro deník Jutarnji list, který přihodil další poznatky. Prý už dvakrát odmítl nabídku z Česka, ale i přes to měl Nedvěd nadále usilovat o osobní setkání.
„Vím, jaká je Nedvěd osobnost. Zlatý míč, pane bože… Přece nebudu neslušný a nepřijmu pozvání na večeři od generálního manažera reprezentace,“ netajil se Bilič.
Téma z loňského prosince se otevřelo i na páteční tiskové konferenci. Bilič na otázku, jestli se mohl stát trenérem české reprezentace, odpověděl docela jasně. „Spekulace, ne,“ zdůraznil a přitom mávnul rukou. Když odcházel ze sálu v Edenu, míjel dotazujícího se novináře z deníku Sport, na něhož mrknul a ukázal zdvižený palec.
Realita je zkrátka taková, že Česko se dostalo přes zkušenost s Koubkem ke španělskému kouči Santimu Deniovi. I jeho, stejně jako Biliče, čeká velmi náročná zkouška. „Dá se očekávat, že bude pokračovat ve své práci a zkušenostech a bude hrát jiným stylem, než jakým se Česko prezentovalo v poslední době,“ vykládal Bilič s tím, že je těžké odhadovat změny.
Pochopitelně sledoval účinkování české reprezentace na mistrovství světa v Americe. „Měli silný, organizovaný a běžecky dobře vybavený tým. Neprošli skupinou, nedařilo se jim, ale v zápasech nebyli o tolik horší, nešlo o velké rozdíly. Byli výborní v zisku druhého balonu a ve standardních situacích. Myslím, že trenér na tohle bude chtít navázat,“ doplnil Bilič.
Konec Schicka? Když je vám dobře, tak...
Narazil také na konce několika hráčů, třeba útočníka Patrika Schicka. „Když je vám někde dobře, tak neodcházíte. Ale nevím, co se stalo u českých hráčů. Nechme to být, dejme to stranou,“ raději přerušil svou odpověď.
Bilič je v jiné pozici než Denia, v Chorvatsku zkušení hráči pokračují. Tiskové konference se zúčastnil sedmatřicetiletý Ivan Perišič, spoluhráč Matěje Kováře z PSV Eindhoven, před začátkem tréninku vzal kouč za ramena Luku Modriče, už jednačtyřicetiletého záložníka.
Bývalý hráč Realu Madrid se objevil na trávníku v Edenu, přesto je jeho start proti Česku nejistý. Prý měl virózu. „Záleží na Lukovi, jak se bude cítit. Uvidíme zítra ráno,“ dodal Bilič.