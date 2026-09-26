Anketa expertů před Chorvaty: obavy o výsledek i projev, Denia to mohl udělat jako Klopp
Je to tu. Poprvé v historii povede v oficiálním zápase českou fotbalovou reprezentaci cizinec. Santi Denia má před sebou velkou výzvu. Hned na úvod španělského stratéga čeká prověrka v Lize národu s Chorvatskem. Deník Sport oslovil experty s tím, jak podle nich utkání dopadne a jestli čekají změny v herním projevu? Třeba Ladislav Vízek optimista moc není a remízu by bral jako úspěch. Co říkají Tomáš Vaclík, Dušan Uhrin mladší či Horst Siegl?
Ladislav Vízek, legenda Dukly a olympijský vítěz
Jak dopadne zápas s Chorvatskem?
Remíza bude úspěch
„Po všech omluvenkách nevypadá složení mužstva vůbec dobře. Postupně se bral každý, kdo má ruce a nohy. Vůbec netuším, v jaké sestavě budeme hrát. Je obrovský otazník. Obávám se, že souhra nebude kdovíjaká, ti kluci se skoro neznají. Na hřišti se potkají poprvé. Remízu bych vzal. Pro kluky, co hrají poprvé za nároďák, by to byl úspěch. Dobrý výsledek by pomohl hráčům i španělskému realizáku. Reprezentaci ale vnímám roztříštěně, rozháraně. Velké věci neočekávám. Chorvaté byli vždycky dobří. Zápasu se trochu bojím.“
Čekáte změnu v herním projevu?
Nejsem optimista
„Změnu oproti mistrovství světa nečekám. Tým z Ameriky byl dlouho spolu, kluci byli na sebe zvyklí. Teď bude spousta kluků hrát v reprezentaci poprvé. Dočítám se, že budeme hrát trošičku zezadu, abychom uhráli slušný výsledek. Hrozně bych si to přál, ale nemám ani jeden důvod si to myslet. Mix nových trenérů, sedmi omluvenek a absence Schicka mě nenaplňuje optimismem. Byl bych překvapený, a samozřejmě moc rád, když uvidím slušný herní projev. Něco přelomového ale nečekám. Proti všem soupeřům budeme za outsidera.“
Tomáš Vaclík, bývalý reprezentační brankář
Jak dopadne zápas s Chorvatskem?
Češi neprohrají
„Řekl bych, že kluci neprohrají. Přišel nový trenér, reprezentace vzbuzuje očekávání. Věřím, že předvede dobrý výkon. Myslím, že už je to strašně dlouho, co reprezentace prohrála soutěžní zápas doma – stalo se to v době, kdy jsem ještě chytal v nároďáku já, s Portugalskem (0:4 v roce 2022). Domácí prostředí je pro nás Čechy obrovská vzpruha. Porazili jsme v něm Angličany, Švýcary, remizovali se Španěly. V Edenu má národní tým dlouhodobě dobré výsledky. A věřím, že v tom s Chorvatskem bude pokračovat.“
Čekáte změnu v herním projevu?
Změna ano, ale ne hned
„Čekám, že se způsob hry začne pomalu měnit. Všichni víme, jak se Španělé prezentují. Ale nepředpokládám, že by se to hodně projevilo už během tohoto srazu. Času je samozřejmě málo. Nemyslím si, že by Denia chtěl hráče naroubovat na svůj systém, ale spíš systém zkusí uzpůsobit hráčům, které momentálně má. Je obrovský rozdíl trénovat mládežnické reprezentanty Španělska a potom áčkovou reprezentaci cizí země. Španělé jsou vychováváni v nějakém systému dlouhodobě, jsem zvědavý, jak se to potká. Já mám se španělskými trenéry pozitivní zkušenosti.“
Dušan Uhrin mladší, bývalý trenér Slavie či Plzně
Jak dopadne zápas s Chorvatskem?
Sestava je oslabená
„Sedm hráčů odřeklo nominaci ze zdravotních důvodů, a to je hodně. Sestava je oslabená. Třeba nás hráči překvapí a trenér zvolí správnou taktiku, ale nevidím to na vítězství. Nemáme ani Schicka, takže jsem zvědavý, jak to vůbec poskládá. Nejenom v útoku. Denia má před sebou těžký začátek, navíc skupina je pro nás smrtelná. Určitě to nepůjde hned, potřebuje čas a seznámit se s hráči. Reprezentace má na sobě po mistrovství světa šrámy, budu držet palce, aby to dobře dopadlo. Ve výhru na startu ale nevěřím.“
Čekáte změnu v herním projevu?
Španělé hrají jinak
„Myslím si, že ano. Španělé hrají trochu jinak, trenér má určitě svůj styl, ale zároveň vidí, jak se hraje česká liga. Musí to všechno skloubit dohromady. Některá mužstva u nás se sice snaží kombinovat do půlky hřiště, ale často nemají plán B. Když nám nepůjde výstavba odzadu, necháme se nachytat, je potřeba něco změnit. Urychlit rozehrávku. Třeba mistrovství světa ukázalo, že hodně týmů přechází do rychlých protiútoků. I to si myslím, že bude jedna z variant.“
Horst Siegl, sparťanský kanonýr a bývalý reprezentant
Jak dopadne zápas s Chorvatskem?
Nemáme co ztratit
„Naposledy jsme s nimi doma v kvalifikaci o mistrovství světa odehráli velice dobrý zápas, i když skončil bez branek. Šance tam byly. Ale teď nastoupíme v jiném složení, hlavně směrem do ofenzivy. Jsem zvědavý, jak to bude vypadat a jakou španělský trenér zvolí sestavu. Chorvatsko je silné na balonu, to my asi budeme chtít být taky, tak uvidíme. Možná je Chorvatsko hratelné, čekají nás těžké zápasy. Anglie a Španělsko budou ještě složitější. Nemáme co ztratit, můžeme se jenom zlepšovat.“
Čekáte změnu v herním projevu?
Jedním zápasem se to nedá změnit
„Ještě asi ne. Celá veřejnost je na nového trenéra zvědavá, ale jedním zápasem se to nedá změnit. Každý kouč potřebuje čas a prostor, Denia ho jednoznačně dostane. Španělé hrají rádi na balonu, ale potřebuješ na to hráče. Vzhledem ke zraněním může vyzkoušet i ty, se kterými se vůbec nepočítalo. Pro kluky, co se v nominaci objevují poprvé, je to velká šance a motivace, aby trenéra přesvědčili, aby s nimi počítal do dalších srazů. Možná, že mohl na čtyři těžké zápasy vzít ještě víc hráčů podobně jako v Německu Jürgen Klopp.“