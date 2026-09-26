Špička ledovce nezmění vše, nelžeme si do kapsy, říká Čech. Kdo bude jedničkou?
Za jeho časů to bylo jiné: v bráně české reprezentace bude Petr Čech a přes to nejede vlak! Teď však na stanici Národní dorazily dvě vytuněné soupravy z Premier League značka Antonín Kinský a Lukáš Horníček, a k tomu je tu dosavadní číslo jedna Matěj Kovář. Na koho by Čech ukázal? „Kovář vlastně neudělal nic pro to, aby o svoji pozici v národním týmu přišel a nepokračoval jako jednička,“ upozorňuje muž s rekordními 124 starty v českém dresu. „Ale připravení jsou všichni a záleží na pocitu trenéra,“ říká. Kromě toho hovoří celkově o restartu týmu pod koučem Santiagem Deniou či případném vlastním angažmá ve „státních službách“.
Na řadu přišel jako poslední – protože je první. To nejlepší zkrátka na konec. Petr Čech v pátek na mimořádném slavnostním setkání obdržel stejně jako ostatní plaketu pro členy Klubu ligových brankářů asociačního týdeníku Gól. Stačilo by 100 vychytaných nul v prvních ligách, on jich má nedostižných 248. Teď jsou na řadě mladší – a nevypadá to vůbec zle.
Co říkáte na to, že nyní jsou v bráně dvou týmů Premier League Češi, Antonín Kinský a Lukáš Horníček?
„Luděk Mikloško otevřel dveře ostatním, po něm přišli Pavel Srníček, Honza Stejskal, Radek Černý, Jarda Drobný nebo Honza Laštůvka… Povedlo se nám navázat na úspěchy české brankářské školy. Skvělá vizitka pro ni je, že Tonda Kinský, Lukáš Horníček, ale i Víťa Jaroš nebo Radek Vítek v tomhle trendu pokračují. A jestli se jim bude dařit dál, zase pomohou dalším. Ač je to neuvěřitelné, jak ve fotbale, tak v hokeji dobré brankáře pořád vychováváme, a já věřím, že nám to vydrží.“
Hodně nyní všichni řeší, kdo bude reprezentační jedničkou. Jak byste porovnal právě Kinského a Horníčka?
„Bavíme se o tom, jestli to bude Tonda Kinský, nebo Lukáš Horníček. Ale Matěj Kovář vlastně neudělal nic pro to, aby o svoji pozici v národním týmu přišel a jako jednička nepokračoval. Navíc jestli počítáme s tím, že španělský trenér bude chtít hrát více rozehrávkou přes gólmana, všichni tři se do tohoto konceptu hodí, poradí si s tím, jsou na to připravení. Co se týče stylu chytání, každý je trošku jiný, ale ať trenér ukáže na kohokoli z nich, má výhodu v tom, že se nesplete. Mají kvalitu i zkušenosti z těžkých zápasů. Takže pro trenéry je dost složité vybrat si jednoho. K tomu tým čekají čtyři zápasy, možná že se gólmani protočí, než si Denia vybere svou jedenáctku. V každém případě zrovna v bráně nás bota netlačí.“
Nechme teď reprezentační trenéry, koho byste vybral vy?
„Rozhodne to, jakým stylem chce trenér hrát. Pokud jde o rozehrávku nohama, Tonda je na tom vlastně jako hráč v poli, stejně jako Kovář a Horníček. Není mezi nimi rozdíl. Záleží na tom, kdo má zrovna nejlepší formu. Taky proto, že všichni chytají v klubech, v tom není problém. A jak už jsem zmínil, Kovář odchytal výborně i oba zápasy baráže. Teď má samozřejmě velkou konkurenci, ale kdybychom to brali čistě podle zkušeností a kontinuity, tak by asi pokračoval. Trenéři se ale rozhodnou i podle toho, jak brankáře vidí v tréninku, kde já pochopitelně nejsem, takže těžko říct.“
Má Kovář výhodu v tom, že už získal tři tituly ve třech zemích a může mít vítěznou auru?
„Je to tak, na druhou stranu všichni prošli mládežnickými reprezentacemi, takže ví, co to obnáší hrát za národní tým. Navíc Tonda Kinský v minulé sezoně i v posledních zápasech hrál pod obrovským tlakem, takže to umí. Hodně Tottenhamu pomohl v boji o záchranu, zvládl to. I Lukáš Horníček svou roli zvládá. Kromě toho ho Newcastle koupil za dost velkou částku, a jemu se daří i pod tlakem toho, že je drahá posila. Všichni jsou připraveni a záleží na pocitu trenéra. Sám jsem na to zvědavý. Kdybych měl sázet na kontinuitu, tipoval bych, že první zápas odchytá Matěj Kovář.“
Respektovali jsme se a pomáhali si
Brankářskou miniskupinu trenéři skládají i na základě toho, aby si všichni tři sedli, aby unesli roli dvojky nebo trojky. Zvládne to tahle trojice?
„V nároďáku to ani jinak nejde. Já měl za sebou gólmany, kteří byli jedničky ve svých klubech a chytali výborně. A vždycky jsme to museli zvládnout tak, abychom byli prospěšní týmu. Respektovali jsme se a pomáhali si. V tomhle případě to, myslím, nebude jiné. Ano, každý z nich bude taky chtít chytat, ale působí na mě dojmem, že chápou, jak to v reprezentaci je, a nebude s tím problém.“
Jenže za vás to bylo jasně dané, protože jste prostě nikoho do brány nepustil…
„Tak to se všem omlouvám, ale… (usmívá se) Ale je to tak. V národním týmu jsme ovšem vytvořili skvělou partu, chtěli jsme to nejlepší pro tým. A to byl klíč k našim úspěchům.“
Jak jste vůbec sledoval boj Antonína Kinského o pozici jedničky v Tottenhamu?
„Po těžkém období, kdy ho trenér Tudor ,krásněʽ uvařil v Lize mistrů na Atlétiku, udělal to nejlepší: vrátil se do tréninku, připravoval se na další zápasy. Zase dostal šanci na konci sezony a ukázal, proč si ho Tottenham bral. Což je skvělé pro národní tým i český fotbal. Vlastně jsem ani nebyl překvapený, že na něho trenér De Zerbi ukázal jako na jedničku i pro novou sezonu. Tonda podává kvalitní výkony, i když se tým trápí. Zrovna vzadu problém nemají, nedávají góly.“
A co konkrétněji Horníček?
„V Braze nasbíral zkušenosti. Portugalská liga je hodně technická, jsou v ní kvalitní hráči. Na angažmá v Premier League byl připravený. Anglická liga má samozřejmě svoje specifika, co se týče nasazení a rychlosti hry, ale když působíte v jedné z top soutěží, není přechod zase tak složitý. Hodně mu pomáhá i to, že umí cizí jazyk. Postavu, kvality a už i zkušenosti z Portugalska má na to, aby se mu v Anglii dařilo. A po prvním povedeném zápase musel cítit takovou tu pohodu: Dobře, to první mám úspěšně za sebou a můžu pokračovat.“
Nepřipomíná vám to vlastně vaši cestu do Chelsea přes francouzské Rennes?
„Připomíná. Je to ideální způsob, jak přejít z české ligy ven, adaptovat se na jiný fotbal, velmi kvalitní soutěž, způsob hry, tréninky a vůbec kulturu. Když se mu to podařilo, byl přechod do Anglie snazší. Navíc pokud se domluvíte a neřešíte nějaké mimofotbalové problémy, pak se i na hřišti cítíte líp. Důležité je i to, že Newcastle do něho investoval velké peníze, takže věděl, že šanci na začátku dostane, že to má jenom ve svých rukách. Lukáš si s tím zatím poradil na výbornou – a věřím, že mu to vydrží. A zdraví, protože od toho se stejně všechno odvíjí.“
Český fanoušek je po MS trošku pesimistický
Se Santiagem Deniou začíná nové období české reprezentace, jaké to ve vás budí očekávání?
„Je to milník českého fotbalu. Poprvé máme zahraničního trenéra. Všichni chceme vidět, jestli se projeví to, že jde o trenéra, který přichází z jiné kultury a má asi jiný pohled na řízení týmu, přípravu nebo způsob hry. A asi všichni počítáme s tím, že se projeví, že jako Španěl prošel národními týmy až do jednadvacítky, které se prezentují technickým kombinačním fotbalem. Uvidíme, jestli u toho vydrží. Sám prohlásil, že se bude snažit hrát tak, aby tým co nejvíc vítězil. To znamená, že počítá i s tím, že možná bude muset určité věci upravit. Nechám se překvapit, protože týmu pár hráčů chybí, někteří skončili. Je to vlastně nová éra se vším všudy. Výhodou je, že kluci nemají co ztratit, český fanoušek je po mistrovství světa trošku pesimistický. Takže se na to každý dívá trochu takhle: No, máme čtyři nejtěžší soupeře, z toho nic nebude. Ale právě to může být výhodou týmu. Může začít nějakým překvapením a postupně si získat sebedůvěru. Věřím tomu, že by to tak mohlo být, ale stát se může i pravý opak. Bude to strašně těžké.“
Denia není ze Španělska zvyklý na to, aby někdo odmítl reprezentovat, pokud nejde o zdravotní důvody. Patrik Schick a Václav Černý to však udělali. Vy jste chtěl přijet úplně na jakýkoli zápas…
„I na Kirin Cup.“ (směje se)
Přesně tak. Ale jak to na vás působí? Svědčí to něco o české fotbalové kultuře? Nebo o tom, že si neumí poradit s hráči, kteří jsou jiní?
„Nad tím, proč se hráč takového kalibru jako Patrik Schick rozhodne nepokračovat, bychom se měli zamyslet. I přesto, že se věci kolem národního týmu mění. Hráčovo rozhodnutí musíme respektovat. Ale jak říkám, je to na zamyšlení. Na to, říct si: Je škoda, že nemůžeme využít fotbalistu, co je pořád na vrcholu sil a patří k nejlepším, které máme, což potvrzuje góly v Bundeslize. Otázkou je, jestli mu někdo volal, nevolal… Černý je vlastně stejný případ. A je to na trenérovi. Jinak je na tenhle sraz hodně omluvenek. A jestli je to tím, že kluby hráčům řeknou: Hele, jsou to těžké zápasy, možná to je jedno, jestli tam budete, nebudete, pošetřete se, čeká nás těžká doba v klubu, bude hodně zápasů… Řekl bych, že to tak úplně není, protože neznám hráče, který by nechtěl reprezentovat. Budu věřit tomu, že každý má svědomí čisté a že ti, kteří dodali omluvenky, opravdu mají nějaké zdravotní problémy a že potřebují chvilku času se z nich dostat.“
Neozval se vám nikdo z fotbalové asociace na prahu nové etapy, jestli byste v nějaké roli nepomohl?
„Ne. Už jsem se o tom bavil několikrát: Na to, abych se mohl platně zapojit do kterékoliv funkce v českém fotbale, bych musel žít v České republice permanentně nebo tu trávit co nejvíc času. Jako Pavel Nedvěd. A to se zatím neděje. Kdybych byl v Česku jen čas od času, prostě bych nemohl dělat svou práci na sto procent. A to nemá smysl. V tomhle ohledu se tedy zatím nic nezměnilo, uvidíme v budoucnu. Samozřejmě, až by něco takového mohlo nastat, tak bych se tomu nebránil.“
I s vědomím, že to není aktuální: nelákalo by vás jako člověka, který tráví tolik času v cizině, pomoci prosadit zahraniční vliv ve fotbalovém Česku? Může to být přelom?
„Může to obohatit o nové zkušenosti přinejmenším hráče, kteří nepůsobí v cizině a nemají zahraničního trenéra, prošli jen českým prostředím. I když sparťané už jsou na cizí trenéry zvyklí. I tak to ale může být osvěžující. Na druhou stranu už jsem slyšel, jak trenér Denia přijde a změní celý český fotbal od začátku do konce. Jenže na to nemá vůbec žádnou sílu. Je to trenér nároďáku. Co pomoct může, je to, když asociace zařídí, aby měl nějaké workshopy a sezení s trenéry mládežnických týmů, aby předal poznatky ze španělské školy, vyměnili si informace, názory, ukázali si metodiku a mohli vše konzultovat. Tohle je podle mě jediné, co může mít velký přínos. Počítat s tím, že vyměníme trenéra jako špičku ledovce a pak se změní všechno pod tím... To se nestane, nesmíme si lhát do kapsy. Ale může být opravdu zajímavé pro strukturu národních týmů.“