ONLINE: Česko - Chorvatsko 1:2. Hosté znovu vedou. Radostův vyrovnávací gól odvolalo video
Čeští fotbaloví reprezentanti dnes vstoupí do nové éry a poprvé se představí pod vedením španělského trenéra Santiho Denii, který po mistrovství světa na lavičce nahradil Miroslava Koubka. Rodáka z Albacete čeká s týmem ostrá premiéra, národní mužstvo rozehraje během rekordně dlouhého srazu elitní divizi A Ligy národů doma v Edenu proti Chorvatsku. Mírným favoritem je soupeř vedený kapitánem Lukou Modričem, český celek trojnásobné medailisty ze světových šampionátů v dosavadních šesti vzájemných duelech ještě neporazil. Utkání má výkop ve 20:45 a ONLINE přenos sledujte na iSportu.
Liga národů začíná svůj pátý ročník a národní mužstvo se podruhé představí v nejlepší divizi, do níž prošlo předloni díky triumfu ve skupině B1 ještě pod trenérem Ivanem Haškem. Při minulé účasti mezi elitou před čtyřmi lety tým ihned znovu sestoupil.
Český celek má ve skupině A3 vedle Chorvatska za soupeře dva ze tří medailistů z letního světového šampionátu v Americe. V úterý rovněž v pražském Edenu přivítá bronzový tým z mistrovství Anglii, na jejíž půdě podzimní sraz 6. října zakončí. Mezitím se ještě představí na hřišti čerstvých mistrů světa ze Španělska.