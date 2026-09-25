Obavy o Mbappého! Zidanovi vyšla premiéra, ale Francie přišla o největší hvězdu
Fotbalisté Francie v 1. kole Ligy národů gólem Kyliana Mbappého porazili Turecko 1:0. Zinédine Zidane si tak odbyl úspěšnou premiéru v roli reprezentačního trenéra. Belgičané zvítězili 2:0 v Itálii, jejíž tým vedl staronový kouč Roberto Mancini. Ukrajina porazila Maďarsko 1:0 a Švédsko doma vyhrálo nad Rumunskem 2:1.
Domácí Turci byli Francii nečekaně vyrovnaným soupeřem a v 51. minutě mohli jít dokonce do vedení. Bardakciho hlavičku o zem, která směrovala pod břevno, však skvělým zákrokem vytáhl na roh brankář Maignan. Z gólu se o tři minuty později radovali Francouzi. Olise našel na hranici vápna Mbappého a francouzský kapitán potvrdil pověst kanonýra.
Krátce po svém 67. gólu, kterým vylepšil vlastní reprezentační rekord, se však Mbappé posadil na zem a s bolestivou grimasou si masíroval levou nohu. Těsně před uplynutím hodiny hry jej nahradil Doué.
Francouzi mohli v závěru své vedení navýšit po samostatném úniku Barcoly. Ten se pokusil obhodit brankáře Cakira, jenž zasáhl na zemi míč před velkým vápnem rukou a byl vyloučen.
Souboj debutujících trenérů Itálie a Belgie vyzněl lépe pro hostujícího Marka van Bommela. Mancini, jenž se na lavičce reprezentace objevil znovu po třech letech, nepotěšil fanoušky, zklamané další neúčastí týmu na mistrovství světa
Bídná návštěva v Římě
Mizérie italského výběru se projevila i nav návštěvě - na sedmdesátitisícový Olympijský stadion v Římě si našlo cestu pouze 47.155 diváků. A ti již po 20 minutách zápasu pískali, když Mika Godts poslal hosty do vedení svým prvním reprezentačním gólem. Gólovou pojistku pak ve druhém dějství přidal Dodi Lukebakio.
Ukrajina ve skupině B2 porazila Maďarsko gólem Sikana 1:0 a dělí se o první místo se Severním Irskem, jež brankou v 99. minutě zvítězilo v Gruzii rovněž 1:0. Domácí hvězda Kvaracchelija v 65. minutě neproměnil penaltu.
Švédsko po brankách Isaka a Gyökerese zdolalo Rumunsko 2:1 a vede tabulku před Poláky a Bosnou a Hercegovinou, které hrály bez branek.
1. kolo fotbalové Ligy národů:
Skupina A1:
Itálie - Belgie 0:2 (0:1)
Branky: 20. Godts, 69. Lukebakio.
Turecko - Francie 0:1 (0:0)
Branka: 54. Mbappé. ČK: 87. Cakir (Tur.).
Skupina B2:
Gruzie - Severní Irsko 0:1 (0:0)
Branka: 90.+9 Charles.
Maďarsko - Ukrajina 0:1 (0:1)
Branka: 42. Sikan. ČK: 90.+2 Nazarenko (Ukr.).
Skupina B4:
Polsko - Bosna a Hercegovina 0:0
Švédsko - Rumunsko 2:1 (2:1)
Branky: 20. Isak, 43. Gyökeres - 29. Man.
Skupina C2:
Arménie - Lotyšsko 2:0 (1:0)
Branky: 31. Harutjunjan, 75. Garibjan.
Černá Hora - Kypr 2:1 (0:0)
Branky: 66. Krstovič z pen., 86. Osmajič - 55. Edwards.