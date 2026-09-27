ZNÁMKY Česka: báječný servis Hložka, s Coufalovou stranou vyšívali. Téma Karabec
Znatelná změna pod Deniou: méně nákopů, víc fotbalu. Kdo z nováčků proti Chorvatsku zaujal? • Zdroj: iSport.cz
Česká fotbalová reprezentace odehrála první zápas pod vedením zahraničního trenéra. Španěl Santi Denia si na úvod připsal porážku 1:2 s Chorvatskem v Lize národů. Největším tématem po utkání je Adam Karabec, který zavinil první gól, ale následně svou chybu napravil, za což si odnesl známku 5. A jak výkony všech jeho spoluhráčů viděly deník Sport a web iSport? Projděte si v tradičním ZNÁMKOVÁNÍ (10-nejlepší, 1-nejhorší).
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Španělsko
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|2
Chorvatsko
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|3
Anglie
|1
|0
|0
|1
|2:3
|0
|4
Česko
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
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