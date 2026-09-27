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ZNÁMKY Česka: báječný servis Hložka, s Coufalovou stranou vyšívali. Téma Karabec

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Znatelná změna pod Deniou: méně nákopů, víc fotbalu. Kdo z nováčků proti Chorvatsku zaujal? • Zdroj: iSport.cz
Santi Denia po záverečném hvizdu
Čeští reprezentanti po záverečném hvizdu
Čeští reprezentanti po záverečném hvizdu
Santi Denia po záverečném hvizdu
Čeští reprezentanti po záverečném hvizdu
Čeští reprezentanti po záverečném hvizdu
Čeští reprezentanti po záverečném hvizdu
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iSport.cz
Liga národů
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Česká fotbalová reprezentace odehrála první zápas pod vedením zahraničního trenéra. Španěl Santi Denia si na úvod připsal porážku 1:2 s Chorvatskem v Lize národů. Největším tématem po utkání je Adam Karabec, který zavinil první gól, ale následně svou chybu napravil, za což si odnesl známku 5. A jak výkony všech jeho spoluhráčů viděly deník Sport a web iSport? Projděte si v tradičním ZNÁMKOVÁNÍ (10-nejlepší, 1-nejhorší).

KonecLIVE
12

#TýmZVRPSkóreB
1Španělsko11003:23
2Chorvatsko11002:13
3Anglie10012:30
4Česko10011:20
  • Play Off: Čtvrtfinále
  • Baráž o udržení
  • Sestup

 

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