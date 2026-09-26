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Divoká přestřelka velmocí v české skupině Ligy národů: Španělsko po obratu zdolalo Anglii

Španělsko porazilo v Lize národů Anglii
Španělsko porazilo v Lize národů AngliiZdroj: ČTK / AP / Ian Walton
Španělsko porazilo v Lize národů Anglii
Španělsko porazilo v Lize národů Anglii
Španělsko porazilo v Lize národů Anglii
Španělsko porazilo v Lize národů Anglii
Španělsko porazilo v Lize národů Anglii
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ČTK, iSport.cz
Liga národů
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Španělští fotbalisté v Lize národů otočili šlágr ve Wembley a v "české" skupině A3 zvítězili nad Anglií 3:2. Úřadující mistři světa v repríze finále předloňského Eura natáhli rekordní soutěžní neporazitelnost už na 39 zápasů.

Španělé vykročili za triumfem v anglické metropoli rychlým vedením, kdy chybu v rozehrávce stopera Guéhiho potrestal už po dvou minutách hry Yamal. V 19 letech a 75 dnech se stal křídelník Barcelony nejmladším hráčem za posledních 20 let, který proti Anglii na jejím národním stadionu v soutěžním duelu skóroval.

Domácí sice ještě do poločasu skóre otočili po brankách Gordona a Kanea, ale po změně stran zářil střídající Baena. Záložník Atlética Madrid nejprve po hodině hry sám vyrovnal a v 74. minutě připravil vítězný gól pro Oyarzabala.

Šest minut před vyrovnávací brankou Španělů mohl navýšit vedení domácích Kane, ale z penalty trefil jen břevno. Angličané nezvítězili ani ve třetím soutěžním zápase ve Wembley v tomto kalendářním roce.

Prohra doma po 11 zápasech

Oba týmy se v nadcházejících dnech utkají s Českem. Angličané se v Praze představí v úterý a o týden později přivítají tým trenéra Santiho Denii ve Wembley. Ve Španělsku Češi nastoupí v sobotu.

V Lize B Švýcarsko vyhrálo 3:0 v Severní Makedonii. Ve Skopje zařídili poločasové vedení favorita záložník Freuler a útočník Amdouni, který čtvrt hodiny před koncem ještě uzavřel skóre. Balkánský celek po postupu do vyšší ligy prohrál na domácím hřišti po 11 zápasech.

V Lize C podle očekávání zvítězili i Slováci, kteří v Prešově porazili 2:0 Moldavsko. Rozhodli už úvodním dějství. Skóre otevřel po půlhodině slávista Schranz a pět minut před přestávkou zvýšil Duda.

Debakl San Marina

Lucembursko vstoupilo do nového ročníku historickým vítězstvím 2:1 v Bulharsku, poprvé uspělo v 18. vzájemném utkání. Domácí poslal do vedení záložník místního Botevu Čandarov, který zakončil k bližší tyči přízemní centr z levé strany. Hosté ještě do poločasu vyrovnali zásluhou Leandra Barreira z Benfiky Lisabon a obrat dokonal po hodině hry útočník Mannheimu ze třetí německé ligy Vincent Thill, mladší bratr reprezentačního spoluhráče Sébastiena.

San Marino při debutu v Lize C utrpělo debakl 0:7 od Finska. Při kanonádě zazářil útočník Palerma Pohjanpalo, který otevřel skóre už po pěti minutách a další dvě branky přidal v závěru zápasu. Potvrdil formu z druhé italské ligy, kde se od začátku sezony podílel v sedmi utkáních na šesti gólech. Dvakrát skóroval záložník Walta, po jedné trefě přidali křídelníci Svanbäck a Källman.

Island doma remizoval 1:1 s Estonskem a nedokázal zvítězit už v sedmém zápase za sebou a po sestupu do Ligy C nečekaně ztratil. Těsně před přestávkou sice ostrovní tým poslal do vedení útočník Gudjohnsen, Estonsko ale vyrovnalo gólem obránce Paskotšiho v 64. minutě. Krátce po poločase ještě neproměnil penaltu hostující Palumets.

1. kolo fotbalové Ligy národů:

Skupina A3:
Anglie - Španělsko 2:3 (2:1)
Branky: 36. Gordon, 40. Kane - 2. Yamal, 60. Baena, 74. Oyarzabal.

Česko - Chorvatsko 1:2 (0:0)
Branky: 54. Karabec - 47. Modrič, 77. Marco Pašalič.

#TýmZVRPSkóreB
1Španělsko11003:23
2Chorvatsko11002:13
3Anglie10012:30
4Česko10011:20
  • Play Off: Čtvrtfinále
  • Baráž o udržení
  • Sestup

Skupina B1:
Slovinsko - Skotsko 0:0.

Severní Makedonie - Švýcarsko 0:3 (0:2)
Branky: 41. a 74. Amdouni, 22. Freuler.

#TýmZVRPSkóreB
1Švýcarsko11003:03
2Skotsko10100:01
3Slovinsko10100:01
4S. Makedonie10010:30
  • Play Off: Čtvrtfinále
  • Baráž o udržení
  • Sestup

Skupina C1:
San Marino - Finsko 0:7 (0:3)
Branky: 5., 79. a 88. z pen. Pohjanpalo, 50. a 55. Walta, 14. Svanbäck, 33. Källman. ČK: 52. Golinucci.

Albánie - Bělorusko 2:0 (2:0)
Branky: 34. Aslanni z pen., 45.+2 Muci.

#TýmZVRPSkóreB
1Finsko11007:03
2Albánie11002:03
3Bělorusko10010:20
4San Marino10010:70
  • Play Off: Čtvrtfinále
  • Baráž o udržení
  • Sestup

Skupina C3:
Faerské ostrovy - Kazachstán 1:1 (1:1)
Branky: 14. Samuelsen - 26. Jerlanov.

Slovensko - Moldavsko 2:0 (2:0)
Branky: 32. Schranz, 40. Duda z pen.

#TýmZVRPSkóreB
1Slovensko11002:03
2Faerské ostrovy10101:11
3Kazachstán10101:11
4Moldavsko10010:20
  • Play Off: Čtvrtfinále
  • Baráž o udržení
  • Sestup

Skupina C4:
Bulharsko - Lucembursko 1:2 (1:1)
Branky: 18. Čandarov - 37. Barreiro, 65. V. Thill.

Island - Estonsko 1:1 (1:0)
Branky: 45. Gudjohnsen - 64. Paskotši.

#TýmZVRPSkóreB
1Lucembursko11002:13
2Estonsko10101:11
3Island10101:11
4Bulharsko10011:20
  • Play Off: Čtvrtfinále
  • Baráž o udržení
  • Sestup

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