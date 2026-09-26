Horníček dostal proti Chorvatům důvěru: Dozvěděl jsem se to dvě hodiny před zápasem
Silná trojice adeptů pro pozici v české bráně zůstávala do poslední chvíle v napětí. Na sobotní start Ligy národů proti Chorvatsku (1:2) trenéři ukázali na Lukáše Horníčka. Gólman Newcastlu dvakrát inkasoval, v jiných situacích ale mužstvo podržel. Po utkání přiznal, že noví španělští trenéři u národního týmu sdělili mužstvu jméno prvního brankáře až těsně před zápasem.
Mrzí vás těsná prohra s Chorvatskem?
„Dobře jsme do zápasu vlétli, dělali jsme to, co jsme měli připravené. Drželi jsme balon, potom samozřejmě Chorvatsko ukázalo svou sílu, kvalitou nás dlouhou dobu nechali v našem obranném pásmu. Byli jsme z toho schopni vyjíždět, ale bohužel nás góly srazily dolů, ofsajd o pár centimetrů před možným vyrovnáním zase srazil naše momentum. Jsem pyšný na tým, určitě je na čem stavět.“
Kdy jste se dozvěděl, že půjdete do brány?
„Třeba dvě hodiny před zápasem. Trenér nás nechal čekat do poslední chvíle. Je to nezvyklé, ale hráčům to pomohlo. Všichni byli na šťopkách. Na těch, co šli do zápasu z lavičky, bylo vidět, že jsou připraveni a pomohli týmu.“
Snad jsem výkony přesvědčil trenéra
Bylo znát napětí mezi vámi brankáři, když jste do poslední chvíli netušili, kdo půjde chytat?
„To ne, spíš jsme byli všichni natěšení. Věděli jsme, že volba může padnout na kohokoliv z nás. Nakonec to dopadlo dobře pro mě. Snad jsem výkony přesvědčil trenéra, že mi dá víc šancí.“
Jaká je v týmu nálada pod novým trenérem?
„Santi dostal do týmu dobrou atmosféru, zároveň si kluci v týmu sedli. Každý se baví s každým, jsme dobrá parta, jak říká trenér, rodina. Bojujeme jeden za druhého. Tohle je směr, jakým chceme pokračovat až do konce Ligy národů a dál do budoucnosti.“
Máte u gólmanů plán, jak se budete točit v dalších zápasech?
„Ještě je to otevřené. Trenéři se kouknou na zápas s Chorvatskem, vyhodnotí si ho, a rozhodnou se i podle toho, kdo se jim bude hodit typologicky.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Španělsko
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|2
Chorvatsko
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|3
Anglie
|1
|0
|0
|1
|2:3
|0
|4
Česko
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
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