Deniova premiéra: hodně emocí, málo nákopů. Coufal použil srovnání s Pohlreichem
Ani zklamání, ale ani přehnané nadšení. Ostře sledovaná premiéra Santiho Denii u české reprezentace měla pomalý start, i když se pochopitelně nečekaly zázraky. „Když půjdete na pět dní k Pohlreichovi, taky nebudete hned vařit jako on,“ prohodil kapitán Vladimír Coufal v rozhovoru pro ČT sport. Národní tým i přes dobré pasáže ve druhé půli prohrál v sobotním zápase Ligy národů s Chorvatskem 1:2.
Jestli na tiskových konferencích působí klidně, při utkání vystupoval v úplně jiném stylu. Denia při koučování vkročil jednou nohou i na hrací plochu, za což ho neustále napomínal čtvrtý rozhodčí. Ve vypjatých situacích šel do záklonu nebo dokonce na kolena.
Byl z toho nakonec bláznivý debut. Čechy skolil gól, při němž proklouzla střela střídajícího Mario Pašaliče mezi nohama Lukáše Horníčka. Posila Newcastlu dostala přednost před Antonínem Kinským a Matějem Kovářem. Míč překročil čáru o pouhé centimetry.
Matěj Radosta, jeden z nováčků v národním týmu, pak z malého vápna a po vydařené přihrávce Pavla Šulce přestřelil chorvatskou branku. A když se konečně trefil do sítě, zasáhl VAR a hlavní sudí neuznal vyrovnávající zásah kvůli ofsajdovému postavení Adama Hložka.
Smůla, Denia odstartoval angažmá u české reprezentace neúspěšně. Tedy určitě z pohledu výsledku. Ale ani herně to nebyla žádná hitparáda, byť udělal oproti nedávnému mistrovství světa první pozitivní změny. V základní sestavě naskočili čtyři hráči, kteří chyběli na turnaji v Americe.
Opravdu málo nákopů
„Mám radost z nových hráčů. Je vidět, že český fotbal má na čem stavět. Je jen potřeba, aby nám někdo věřil a dal systém hry. Když spolu budeme déle, tak to bude ještě víc koukatelné,“ vyprávěl Coufal, pravý obránce, jenž měl při absenci Ladislava Krejčího kapitánskou pásku.
Jak to tedy vypadalo. Češi nastoupili v obraně se čtyřmi hráči. Stopeři Robin Hranáč a Štěpán Chaloupek se pokoušeli o kombinaci, v některých případech možná až riskantně. Nákopů bylo opravdu málo, a když Jiří Sláma, další z debutantů, napálil míč nahoru bez většího nápadu, Denia na něj okamžitě reagoval. Rukama jasně naznačoval, že si má balonu víc vážit.
První poločas byl určitě horší než druhý. Mdlý, nezajímavý. Domácí nevystřelili na branku, dokonce nezaznamenali jediný dotek ve vápně soupeře. Byla na nich znát nervozita, souhra ofenzivní trojky drhla. Ani Šulc, hvězda Lyonu, nebyl tolik výrazný. Dobře zahrál Hložek, Lukáš Ambros si přebíral balony rychle nahoru, byl odvážný. Určitě sobotní zápas zvládl.
„Jsme v procesu, nějaké prvky tam byly vidět, hlavně odvaha hrát s míčem,“ vyprávěl Coufal. „Byla tam spousta individuálních chyb v přechodu do útoku, kdybychom je dotáhli, mohli jsme soupeři udělat větší problémy,“ pokračoval.
Největší pozornost, byť rozpačitou, si uzmul Adam Karabec. Hráč, který těžko kousal neúčast na nedávném světovém šampionátu. Miroslav Koubek, předchozí trenér, si zkrátka vybral jiné oblíbence. Denia na něj při první nominaci sice ukázal, jenže ho postavil do netradiční role.
Otrávený Karabec
Kreativní záložník hraje po návratu do Sparty na pozici desítky, má volnost a nejčastěji se pohybuje pod hrotovým útočníkem. V dvanácti soutěžních zápasech vstřelil tři góly a zaznamenal dvě asistence. V českém dresu se pak velmi překvapivě postavil na levé křídlo. Hlavně v první půli se dostal k balonu velmi málo, bylo snadné z řeči jeho těla vyčíst, že je z toho otrávený.
Nakonec se ocitl ve dvou výrazných momentech zápasu. Na startu druhého dějství zvolil riskantní přihrávku na střed hřiště. Nepodařila se a Luka Modrič, jednačtyřicetiletý mazák, potrestal Karabcovu chybu.
Zaváhání odčinil, stal se jediným českým střelcem proti Chorvatům. Třiadvacetiletý hráč potvrdil, že je v reprezenračním áčku produktivní. Vždyť dal už třetí gól při šestém startu. Z hrany velkého vápna se trefil přesně k tyči.
Tím si jistě napravil dojem u nového kouče Denii. Ten má každopádně o čem v následujících hodinách a dnech přemýšlet, další vystoupení ho čeká už v úterý proti Anglii.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Španělsko
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|2
Chorvatsko
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|3
Anglie
|1
|0
|0
|1
|2:3
|0
|4
Česko
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
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