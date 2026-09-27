Znatelná změna pod Deniou: méně nákopů, víc fotbalu. Kdo z nováčků s Chorvaty zaujal?
Znatelná změna pod Deniou: méně nákopů, víc fotbalu. Kdo z nováčků proti Chorvatsku zaujal? • Zdroj: iSport.cz
Porážka 1:2 s Chorvatskem v Lize národů, ale také znatelná změna české hry. Fotbalová reprezentace při premiéře trenéra Santiho Denii chtěla držet míč, kombinovat a místo jednoduchých nákopů hledala fotbalové řešení. Co nový herní styl ukázal a proč se na levém křídle hledal Adam Karabec? To vše se rozebírá v Prvním dojmu přímo ze stadionu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Španělsko
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|2
Chorvatsko
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|3
Anglie
|1
|0
|0
|1
|2:3
|0
|4
Česko
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
- Play Off: Čtvrtfinále
- Baráž o udržení
- Sestup