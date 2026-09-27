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Znatelná změna pod Deniou: méně nákopů, víc fotbalu. Kdo z nováčků s Chorvaty zaujal?

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Znatelná změna pod Deniou: méně nákopů, víc fotbalu. Kdo z nováčků proti Chorvatsku zaujal? • Zdroj: iSport.cz
Santi Denia po záverečném hvizdu
Čeští reprezentanti po záverečném hvizdu
Čeští reprezentanti po záverečném hvizdu
Santi Denia po záverečném hvizdu
Čeští reprezentanti po záverečném hvizdu
Čeští reprezentanti po záverečném hvizdu
Čeští reprezentanti po záverečném hvizdu
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TV iSport
Liga národů
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Porážka 1:2 s Chorvatskem v Lize národů, ale také znatelná změna české hry. Fotbalová reprezentace při premiéře trenéra Santiho Denii chtěla držet míč, kombinovat a místo jednoduchých nákopů hledala fotbalové řešení. Co nový herní styl ukázal a proč se na levém křídle hledal Adam Karabec? To vše se rozebírá v Prvním dojmu přímo ze stadionu.

KonecLIVE
12

#TýmZVRPSkóreB
1Španělsko11003:23
2Chorvatsko11002:13
3Anglie10012:30
4Česko10011:20
  • Play Off: Čtvrtfinále
  • Baráž o udržení
  • Sestup

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