Uhrina potěšila reprezentace v Edenu: Denia to složil dobře. Hložek? Nejlepší na hřišti
Česká fotbalová reprezentace podlehla v úvodním zápase Ligy národů Chorvatsku 1:2.
Trenér Dušan Uhrin ocenil odvážný výkon ve druhém poločase a vyzdvihl hru Adama Hložka.
Uhrin zároveň kritizuje vysoký počet omluvenek z národního týmu i poloprázdné hlediště.
Sobotní vstup do Ligy národů sledoval přímo na stadionu v Edenu. Trenér Dušan Uhrin ocenil výkon českého týmu proti Chorvatsku, byť mužstvo v premiéře pod Santim Deniou prohrálo se silným soupeřem 1:2. Na hře domácího týmu našel pozitivní věci, které by měly nově utvářené reprezentaci pomoct do dalších utkání. „Ve druhé půli to byl velice zajímavý fotbal,“ vyzdvihl Uhrin při hodnocení pro Sport.
Jaké máte dojmy z premiéry španělského trenéra na lavičce české reprezentace?
„V podstatě se shoduji s tím, co jste psali a říkali na iSportu po utkání. První půle byla z naší strany zakřiknutá, báli jsme se, možná jsme před Chorvaty měli velký respekt. Na to, z čeho Denia vybíral mužstvo, to složil dobře. Vidím to pozitivně, i když jsme prohráli, druhá půle byla až nad očekávání. Bylo vidět, že jsme odvážní, měli jsme dvě obrovské šance a dali gól z ofsajdu. Uvidíme, jak to bude vypadat s Anglií, ale je na čem stavět.“
Přitom tým se i kvůli množství absencí hodně změnil.
„V Lize národů máme velice těžkou skupinu, je to úplně jiný level, než hráči zažívají třeba v některých zápasech v české soutěži. Nedá se to srovnávat, ale přistoupili k tomu opravdu dobře. Možná Chorvaté ve druhé půli malinko polevili, ale to je ve výsledku jedno. Hráli jsme odvážně, musím pochválit obranu, kluci tam hráli zodpovědně. Při smolné první brance zbytečně odcouvali k vápnu a nechytili to. Po gólu jsem ale viděl velké pozitivum, že jsme se snažili hrát a byli nebezpeční. Takhle si to představuji se silnými soupeři - hrát na rychlé protiútoky, čekat na moment, kdy udělají chybu na krajích hřiště a dotáhneme to do gólového konce. Jak už jsem říkal, celkově ten zápas vidím pozitivně. Moc se mi líbil