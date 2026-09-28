Deniova reforma českého fotbalu aneb Pět přikázání: balon na zem a pryč se zlozvyky
Porážka s Chorvatskem na úvod Ligy národů se čekala. Nikoho extra nepřekvapila. Pád 1:2 byl zasloužený. Nejde rozporovat. Co ale fotbalové nadšence v tuzemsku zajímalo mnohem víc, byl herní přednes reprezentace. Otázka by zněla asi následovně: bude to stejná zoufalost jako na mistrovství světa, nebo pod španělským koučem Santi Deniou vykročíme vstříc modernímu světu? Naštěstí platí za bé. Česko se proti favoritovi snažilo tvořit, nikoliv bořit. Rozdíl v pojetí hry asi nejlépe vystihl Slaven Bilič, kouč hostů. „Dosti toho změnili, ne ve smyslu kvality, ale v přístupu,“ pravil. Deník Sport a web iSport podrobně rozebírá největší změny ve hře české reprezentace.
První přikázání: balon na zem!
Ve druhém poločase se v Edenu odehrála trochu skrytá scéna, všiml si jí jen málokdo. Novic Sláma perfektně přečetl úmysl Chorvatů, vystihl rozehrávku, aby vzápětí dlouhým nákopem do země nikoho předal míč zpátky soupeři. Návyk, neboli v tomto případě spíš zlozvyk, španělští trenéři nenávidí. Proto Denia u lajny vyskočil jako čert, přes šířku gestikuloval na jabloneckého beka, že takhle tedy ne. Rukama kreslil do vzduchu míč. „Slámič, s ním chceme hrát,“ jakoby naznačoval. V Deniově světě neexistují pohodlná řešení. Dlouhé nákopy nazdařbůh jsou zakázané. Takhle se tady hrát nebude. Chci vidět míč na zemi. „S hráči mluvíme před zápasem, rozebíráme s nimi všechny důležité věci. Jak se mají na hřišti chovat, co mají dělat a kdy to dělat. Něco jsme udělali správně, třeba gólové akce. Je však potřeba, abychom se zlepšovali v každém detailu,“ pravil Denia.
Druhé přikázání: kombinujte!
Asi nejzábavnější moment z pozápasové tiskové konference. V angličtině Denia vysvětloval, jak by mělo Česko hrát. A protože hledal slova hůř než v rodné španělštině, lakonicky pravil. „Hráči musí pochopit, že jsou v reprezentaci od toho, aby hráli fotbal. Tak se chceme prezentovat.“ Stručné, jasné, výstižné. Byť se tým v tomto složení sešel na trávníku poprvé, nebál se tvořit, kombinovat, balon posouvat i do těžkých pozic, pod tlakem soupeře nezmatkovat, ale pořád se držet konstruktivních myšlenek. I proto Karabec chyboval před gólem na 0:1. Chtěl být tvůrčí. S výukou nového stylu se pojí i chyby. Těm se mužstvo v začátcích jistě nevyhne.
„Pozoroval jsem velkou změnu. Mužstvo chtělo hrát fotbal už zezadu, snažilo se tvořit. Byla vidět struktura ve hře s míčem, hráči obsadili správné prostory, vytvořili trojúhelníky a snažili se kombinovat,“ chválí expert Sport Petr Ruman. „Byli jsme odvážní, měli chuť hrát. To je přesně ono.“
Daleko výraznější hernost reprezentace se ukázala i v datech. Jestliže na mistrovství světa zkompletovalo Česko nejvíc přihrávek v zápase s Mexikem (398), ale s Jižní Koreou jich mělo jen 327, pak s Chorvaty, kteří milují držet balon na svých kopačkách, si národní tým zapsal 450 přihrávek, z toho 84 procent úspěšných. To je výrazně vyšší číslo než ve všech zápasech na světovém šampionátu. Pokud se vrátíme do minulosti ještě hlouběji, v rozhodujícím zápase baráže s Dánskem jsme za 120 minut hry nastřádali jen 286 pasů, z toho 57 procent úspěšných… Změna konceptu hry je oproti strategii Miroslava Koubka doslova monumentální.
Třetí přikázání: Sáďo, pomáhej s rozehrávkou!
Běžela první minuta, Česko bylo na míči, rovnoběžka mezi stopery vybízela k posunu. V tu chvíli si z pozice středního záložníka energicky seskakuje Michal Sadílek a zkušeně pomáhá s rozehrávkou, aby akci směřoval do dalších prostorů na hřišti. Slávistické dynamo to takhle udělalo dvakrát, pak potřetí, počtvrté ale už ne. Denia okamžitě reagoval, Sadílkovi dával jasně najevo, že do výstavby se musí zapojovat neustále. Protože jde o jeden z účinných způsobů, jak více kontrolovat hru. Španělské reprezentační týmy se vždy opíraly o silnou herní šestku.
„Nemyslím si, že jde vyloženě o prvek španělské fotbalové školy. Roky se tak hraje i v Německu. Klidně i na dvě herní šestky. Je to logické, protože kdo ovládá střed hřiště, tak ovládá celou hru,“ popisuje Petr Ruman. „Jedna šestka je někdy nevýhodná, protože pokud ti ji soupeř úplně zakryje, a mužstvo nemá jiné možnosti, můžeš se dostat do problémů. Šestky chodí do různých pozic mezi stopery, i mezi stopera a krajního beka. Podle prostoru, který si trenérský tým vybere pro výstavbu hry. Je vidět, že Denia je trenér vycházející z trendů moderního fotbalu.“
Čtvrté přikázání: nefaulovat!
Jak nejlépe založíš akci, kterou překvapíš soupeře, protože defenzivní linie není ve správném (čti bezpečném) postavení? Přece tím, že čistě získáš balon. Ať zachycením rozehrávky, nebo „jen“ dovoleným způsobem odebereš soupeři míč a rozvineš rychlou akci. Kontrem směrem vpřed, když je rychle sehraný, aplikuješ soupeři injekci jedu přímo do žíly. Česko jeden z aspektů moderního pojetí fotbalu rychle pochopilo. Za celý zápas faulovalo jen šestkrát. Opět jde o masivní kontrast se zápasy na mundialu – s Jižní Koreou se národní tým dopustil šestnácti nedovolených zákroků, s Jihoafrickou republikou dvanácti, s Mexikem devíti…
Takový přístup k utkání je nepochybně fajn. Nebořit, ale hrát. „Líbilo se mi, že míč běhal mnohem rychleji ve smyslu toho, že jsme hráli na míň dotyků, někdy i na první dotyk, byť to někdy bylo na úkor špatného řešení. Proti míči jsme se snažili aktivně vystupovat, ale naším primárním cílem nebylo faulovat, přerušovat. Mělo to rychlost, mělo to dynamiku,“ vypichuje Ruman.
Páté přikázání: buďte přesní v ofenzivní zóně!
V boxu, či jeho nejbližším okolí, se zápasy rozhodují. Na příkladu národního týmu se ukazuje, jak Česku zoufale chybí ofenzivní nadstavba. Hlavně v předfinální fázi. Proto Češi strhávají zápasy standardními situacemi, vhozenými auty jako na světovém mistrovství. Mimochodem, i to byl jeden z důvodů konce Patrika Schicka u reprezentace. Jednoduše si na hřišti připadal zbytečný, protože k němu nikdo nebyl schopný dostat smysluplně míč. Projev na posledních třiceti metrech se zatím nezlepšil ani pod Deniou. Za první poločas proti Chorvatsku nezaznamenalo Česko jediný dotyk ve vápně, což je doslova katastrofální bilance. Na konci zápasu jich sečetlo osm oproti sedmadvaceti chorvatským… „Co nám chybělo, byla návaznost v druhé polovině hřiště, a hlavně před bránou,“ všiml si Petr Ruman.
Logicky to má víc důvodů. Souvisí to s hráčskou kvalitou. Národní tým nemá ve svém středu geniálního distributora Luku Modriče, který vidí a cítí fotbal jinak než všichni lidé na planetě. Souvisí to se souhrou, s vybudováním automatismů, s klidem, odvahou, technickým nadáním, rychlostí. Faktorů je víc. Bohužel, tady Česko zaostává. „Ale líbili se mi noví kluci. Třeba Ambros ukázal dobré věci,“ nabízí pozitivní pohled Ruman.
Vše výše zmíněné se propisuje do přesnosti v poslední třetině bojiště. V ní reprezentace zanesla do statistik pouhou 49procentní úspěšnost přihrávek, a to jen u 25 pasů. Kdežto Chorvaté se dostali na 79procentní úspěšnost, k dokonalosti dovedli 144 přihrávek! To je brutální rozdíl.
Denia po hráčích vyžaduje odvahu, ale zároveň správná rozhodnutí v prostorech, kde se rozhodují utkání. O sobotní noci jich viděl hodně málo.