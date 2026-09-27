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Kloppovo Německo senzačně podlehlo Řecku v Lize národů. Portugalsko uspělo v Norsku

Kloppovo Německo senzačně podlehlo Řecku
Kloppovo Německo senzačně podlehlo ŘeckuZdroj: ČTK / AP / Matthias Schrader
Kloppovo Německo senzačně podlehlo Řecku
Německo senzačně podlehlo Řecku
Kloppovo Německo senzačně podlehlo Řecku
Německo senzačně podlehlo Řecku
Kloppovo Německo senzačně podlehlo Řecku
Německo senzačně podlehlo Řecku
Německo senzačně podlehlo Řecku
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ČTK, iSport.cz
Liga národů
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Němečtí fotbalisté ve druhém utkání Ligy národů doma překvapivě podlehli Řecku 0:1. Portugalci i bez Cristiana Ronalda, který zůstal na lavičce, zvítězili v Norsku 2:1. Nizozemci po dvou brankách Mexxe Meerdinka vyhráli v Srbsku 2:1.

Němci začali pod trenérem Kloppem čtvrteční remízou 1:1 v Nizozemsku a před vlastními fanoušky v Augsburgu nečekaně selhali. V 74. minutě o vítězství outsidera rozhodl střídající Kurbelis. Řekové jsou po dvou zápasech stoprocentní, před třemi dny uspěli v Srbsku 2:1.

Třiadvacetiletý útočník Alkmaaru Meerdink se v Bělehradě nejprve prosadil z penalty po půlhodině hry. Šlo o jeho první reprezentační trefu, debut v dresu „Oranje“ si odbyl teprve ve čtvrtek. Srbům se povedl okamžitý nástup do druhého poločasu, když Jovič po necelé minutě na hřišti vyrovnal. Poslední slovo měl však v 69. minutě Meerdink. Nizozemci pod trenérem Xavim neprohráli ani ve druhém utkání. Srbsko je ve skupině A2 nadále bez bodu.

Ronaldo jen na lavičce

Jednačtyřicetiletý Ronaldo pokračuje v národním týmu i po nástupu kouče Jesuse. Ve čtvrteční vítězném duelu s Walesem (1:0) nechyběl v základní sestavě, v Oslu však zůstal jen mezi náhradníky. Nerozšířil tak rekordní bilanci 234 reprezentačních startů a 146 gólů. Nedošlo na jeho souboj s norským kanonýrem Haalandem, který v 51. minutě odpověděl na vedoucí trefu Félixe. Obhájci trofeje přesto zvítězili, když se o chvíli později prosadil Ramos. Norové nenavázali na úvodní triumf 3:2 nad Dány.

Dánsko v dalším zápase zdolalo Wales 2:0. Obě branky Seveřany poslal do vedení vlastním gólem v 53. minutě Davies, poté se trefil Isaksen. Wales vedle bodu čeká i na vstřelený gól.

Neutrální půda pro Irsko

Rakousko si v druhé výkonnostní divizi poradilo s Kosovem 3:1. Už v úvodním dějství se prosadili Affengruber a Adamu. Po změně stran přidal třetí zásah domácích Chukwuemeka, za hosty snížil z penalty Zhegrova. Výběr německého trenéra Rangnicka zvítězil doma 3:1 také ve čtvrtek nad Izraelem. I v dnešním utkání zůstal plzeňský brankář Wiegele na lavičce. Kosovo nenavázalo na úvodní úspěch 1:0 nad Irskem.

Irové na neutrálním hřišti v Debrecínu zdolali Izrael 3:0. Všechny góly nasázeli v rozmezí 13. až 25. minuty. Irsko zvažovalo bojkot zápasu kvůli izraelským vojenským operacím v Gaze, nakonec ale hráči odhlasovali, že k tomuto kroku nepřistoupí. Výjimkou byl brankář Bazunu, který kvůli tomu opustil tým, roli jednoho ze dvou rezervních gólmanů proto zaujal obránce Dunne. Irové odehráli duel s černými páskami, aby uctili oběti konfliktu. Navíc si před úvodním výkopem nepodali s protihráči ruce.

Fotbalová Liga národů - 2. kolo:

Skupina A2:
Srbsko - Nizozemsko 1:2 (0:1)
Branky: 46. Jovič - 30. z pen. a 69. Meerdink.

Německo - Řecko 0:1 (0:0)
Branka: 74. Kurbelis.

#TýmZVRPSkóreB
1Řecko22003:16
2Nizozemsko21103:24
3Německo20111:21
4Srbsko20022:40
  • Play Off: Čtvrtfinále
  • Baráž o udržení
  • Sestup

Skupina A4:
Dánsko - Wales 2:0 (0:0)
Branky: 53. vlastní Davies, 66. Isaksen.

Norsko - Portugalsko 1:2 (0:1)
Branky: 51. Haaland - 17. Félix, 54. Ramos.

#TýmZVRPSkóreB
1Portugalsko22003:16
2Dánsko21014:33
3Norsko21014:43
4Wales20020:30
  • Play Off: Čtvrtfinále
  • Baráž o udržení
  • Sestup

Skupina B3:
Rakousko - Kosovo 3:1 (2:0)
Branky: 23. Affengruber, 45.+2 Adamu, 61. Chukwuemeka - 83. Zhegrova z pen.

Izrael - Irsko 0:3 (0:3)
Branky: 13. Parrott, 16. Idah, 25. Moylan.

#TýmZVRPSkóreB
1Rakousko22006:26
2Irsko21013:13
3Kosovo21012:33
4Izrael20021:60
  • Play Off: Čtvrtfinále
  • Baráž o udržení
  • Sestup

Skupina D1:
Gibraltar - Andorra 0:0

#TýmZVRPSkóreB
1Malta11002:13
2Gibraltar10100:01
3Andorra20111:21
  • Play Off: Čtvrtfinále
  • Baráž o udržení
  • Sestup

Skupina D2:
Litva - Ázerbájdžán 1:1 (1:1)
Branky: 9. Kučys z pen. - 14. Emreli.

#TýmZVRPSkóreB
1Litva21103:14
2Ázerbajdžán10101:11
3Lichtenštejnsko10010:20
  • Play Off: Čtvrtfinále
  • Baráž o udržení
  • Sestup

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