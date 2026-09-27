Kloppovo Německo senzačně podlehlo Řecku v Lize národů. Portugalsko uspělo v Norsku
Němečtí fotbalisté ve druhém utkání Ligy národů doma překvapivě podlehli Řecku 0:1. Portugalci i bez Cristiana Ronalda, který zůstal na lavičce, zvítězili v Norsku 2:1. Nizozemci po dvou brankách Mexxe Meerdinka vyhráli v Srbsku 2:1.
Němci začali pod trenérem Kloppem čtvrteční remízou 1:1 v Nizozemsku a před vlastními fanoušky v Augsburgu nečekaně selhali. V 74. minutě o vítězství outsidera rozhodl střídající Kurbelis. Řekové jsou po dvou zápasech stoprocentní, před třemi dny uspěli v Srbsku 2:1.
Třiadvacetiletý útočník Alkmaaru Meerdink se v Bělehradě nejprve prosadil z penalty po půlhodině hry. Šlo o jeho první reprezentační trefu, debut v dresu „Oranje“ si odbyl teprve ve čtvrtek. Srbům se povedl okamžitý nástup do druhého poločasu, když Jovič po necelé minutě na hřišti vyrovnal. Poslední slovo měl však v 69. minutě Meerdink. Nizozemci pod trenérem Xavim neprohráli ani ve druhém utkání. Srbsko je ve skupině A2 nadále bez bodu.
Ronaldo jen na lavičce
Jednačtyřicetiletý Ronaldo pokračuje v národním týmu i po nástupu kouče Jesuse. Ve čtvrteční vítězném duelu s Walesem (1:0) nechyběl v základní sestavě, v Oslu však zůstal jen mezi náhradníky. Nerozšířil tak rekordní bilanci 234 reprezentačních startů a 146 gólů. Nedošlo na jeho souboj s norským kanonýrem Haalandem, který v 51. minutě odpověděl na vedoucí trefu Félixe. Obhájci trofeje přesto zvítězili, když se o chvíli později prosadil Ramos. Norové nenavázali na úvodní triumf 3:2 nad Dány.
Dánsko v dalším zápase zdolalo Wales 2:0. Obě branky Seveřany poslal do vedení vlastním gólem v 53. minutě Davies, poté se trefil Isaksen. Wales vedle bodu čeká i na vstřelený gól.
Neutrální půda pro Irsko
Rakousko si v druhé výkonnostní divizi poradilo s Kosovem 3:1. Už v úvodním dějství se prosadili Affengruber a Adamu. Po změně stran přidal třetí zásah domácích Chukwuemeka, za hosty snížil z penalty Zhegrova. Výběr německého trenéra Rangnicka zvítězil doma 3:1 také ve čtvrtek nad Izraelem. I v dnešním utkání zůstal plzeňský brankář Wiegele na lavičce. Kosovo nenavázalo na úvodní úspěch 1:0 nad Irskem.
Irové na neutrálním hřišti v Debrecínu zdolali Izrael 3:0. Všechny góly nasázeli v rozmezí 13. až 25. minuty. Irsko zvažovalo bojkot zápasu kvůli izraelským vojenským operacím v Gaze, nakonec ale hráči odhlasovali, že k tomuto kroku nepřistoupí. Výjimkou byl brankář Bazunu, který kvůli tomu opustil tým, roli jednoho ze dvou rezervních gólmanů proto zaujal obránce Dunne. Irové odehráli duel s černými páskami, aby uctili oběti konfliktu. Navíc si před úvodním výkopem nepodali s protihráči ruce.
Fotbalová Liga národů - 2. kolo:
Skupina A2:
Srbsko - Nizozemsko 1:2 (0:1)
Branky: 46. Jovič - 30. z pen. a 69. Meerdink.
Německo - Řecko 0:1 (0:0)
Branka: 74. Kurbelis.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Řecko
|2
|2
|0
|0
|3:1
|6
|2
Nizozemsko
|2
|1
|1
|0
|3:2
|4
|3
Německo
|2
|0
|1
|1
|1:2
|1
|4
Srbsko
|2
|0
|0
|2
|2:4
|0
- Play Off: Čtvrtfinále
- Baráž o udržení
- Sestup
Skupina A4:
Dánsko - Wales 2:0 (0:0)
Branky: 53. vlastní Davies, 66. Isaksen.
Norsko - Portugalsko 1:2 (0:1)
Branky: 51. Haaland - 17. Félix, 54. Ramos.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Portugalsko
|2
|2
|0
|0
|3:1
|6
|2
Dánsko
|2
|1
|0
|1
|4:3
|3
|3
Norsko
|2
|1
|0
|1
|4:4
|3
|4
Wales
|2
|0
|0
|2
|0:3
|0
- Play Off: Čtvrtfinále
- Baráž o udržení
- Sestup
Skupina B3:
Rakousko - Kosovo 3:1 (2:0)
Branky: 23. Affengruber, 45.+2 Adamu, 61. Chukwuemeka - 83. Zhegrova z pen.
Izrael - Irsko 0:3 (0:3)
Branky: 13. Parrott, 16. Idah, 25. Moylan.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Rakousko
|2
|2
|0
|0
|6:2
|6
|2
Irsko
|2
|1
|0
|1
|3:1
|3
|3
Kosovo
|2
|1
|0
|1
|2:3
|3
|4
Izrael
|2
|0
|0
|2
|1:6
|0
- Play Off: Čtvrtfinále
- Baráž o udržení
- Sestup
Skupina D1:
Gibraltar - Andorra 0:0
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Malta
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|2
Gibraltar
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|3
Andorra
|2
|0
|1
|1
|1:2
|1
- Play Off: Čtvrtfinále
- Baráž o udržení
- Sestup
Skupina D2:
Litva - Ázerbájdžán 1:1 (1:1)
Branky: 9. Kučys z pen. - 14. Emreli.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Litva
|2
|1
|1
|0
|3:1
|4
|2
Ázerbajdžán
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|3
Lichtenštejnsko
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
- Play Off: Čtvrtfinále
- Baráž o udržení
- Sestup