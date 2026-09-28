Výstavba, fotbal, přestavba DNA. Národní tým pod Deniou vyrazil novým směrem. Vydrží to?
Přestavba české DNA, repre pod Deniou vyrazila evropským směrem. Ruman: Hráče to baví! • Zdroj: iSport.cz
Domácí prohra s Chorvatskem 1:2 v úvodním zápase Ligy národů – a v úterý střet s nabušenou Anglií… Na první pohled nevypadají vyhlídky českého národku bůhvíjak růžově, ale na ten druhý se dá vypozorovat, že reprezentace pod Santim Deniou vykročila novým směrem. „Ta změna je zřejmá, vydali jsme se směrem k modernímu evropskému fotbalu. A troufám si tvrdit, že hráče to baví,“ říká v živém vysílání podcastu Liga naruby fotbalový expert Petr Ruman.
- Bude Deniova vize úspěšná? Vydrží?
- Na kterých hráčích bude „nová repre“ stát?
- Co Adam Hložek na devítce, Lukáš Ambros – a co další nové tváře?
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