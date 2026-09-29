Česko - Anglie 0:2. Brzy vyloučený Šulc. Pak statečný boj, ale druhá porážka pod Deniou
Druhé vystoupení národního pod Santim Deniou končí opět bez bodového zisku. Čeští fotbalisté v elitní skupině Ligy národů podlehli Anglii 0:2. Zápas v zaplněném Edenu ovlivnilo zbytečné vyloučení Pavla Šulce, domácí v dlouhém oslabení marně čelili trvalému tlaku. Ostrovní favorit rozhodl ve druhém poločase, prosadili se Anthony Gordon a kapitán Harry Kane. Další pokusy proti evropské špičce mají Češi v sobotu v Oviedu proti Španělsku a v úterý ve Wembley znovu proti Anglii.
Vyprodaný Eden se těšil na trápení favorita, Češi dokonce měli při zajímavém vstupu dobré možnosti na vstřelení branky. Herní plán ale zbortil červený zákrok nešťastníka Pavla Šulce. Angličané dostali téměř 70 minut dlouhou přesilovku, z níž nakonec vytěžili pohodlnou výhru 2:0. Napravili zaváhání z úvodního duelu v Lize národů doma proti Španělsku.
Trenér Santi Denia nasadil Šulce do druhého zápasu od první minuty. Hráč před srazem přiznal, že ho trápí zdravotní problém s kolenem, na který by k úplnému vyřešení potřeboval tříměsíční klid. Přesto šel do akce znovu, podruhé do plného zápřahu ve čtyřech dnech.
„Hlavní je zdraví hráčů,“ zdůrazňoval španělský kouč před premiérou s Chorvatskem. Reagoval na dotaz, zda postaví Ladislava Krejčího. Kapitána v prvním utkání šetřil, v Šulcově případě zřejmě dali doktoři hráči zelenou i pro souboj s Anglií. Šulc je navíc typem, který neříká ne, byť se třeba necítí ve stoprocentní formě.
Šulcův vrchol zmaru
Do těžkého utkání šel a hrál v něm zásadní, bohužel negativní roli. Už v úvodu zazdil dvě dobré možnosti, hlavně při druhé situaci mohl ve vápně najít volného Adama Hložka, pro nějž se rýsovalo zakončení do prázdné brány. Útočník Lyonu ale volil slabou střelu, kterou zablokovala obrana.
Vrchol zmaru nastal ve 23. minutě, kdy pro něj zápas v Edenu skončil. Na vlastní polovině zcela zbytečně dohrál Elliota Andersona. Rozhodčí Umut Meler nejprve tasil žlutou. Po zavolání k monitoru verdikt opravil a Šulce poslal ze hřiště. Oprávněně, podobné zákroky podrážkou na holeň běžně končí červenou.
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Šulc potrestal sám sebe a hlavně celý tým, který se v oslabení těžce bránil na vlastní polovině. Publikum chtělo ještě v prvním poločase vyloučení i na straně Anglie. Myles Lewis-Skelly bolestivě trefil Lukáše Červa, turecký sudí tentokrát správně ponechal žlutou.
Na konci emočně vypjatého poločasu z placu odkulhal Adam Karabec, vynucené střídání dostalo na trávník Ondřeje Lingra. Česko před střídáním hrálo v osmi v poli, Denia se u střídačky hodně rozčiloval – čekal na vyjádření doktorů, zda Karabec bude schopný pokračovat, nebo má sáhnout do sestavy. Domácí tým hrál v tu chvíli poměrně dlouho ve dvojnásobném oslabení.
Češi přežili divoký poločas, Anglie poprvé udeřila až těsně po nástupu do druhé půle. Červ nepřesně rozehrál, přišel centr z pravé strany, který si našel Anthony Gordon a otevřel skóre. Tři body pro bronzový tým z mistrovství světa pojistil druhou brankou nejlepší střelec Harry Kane.
Naderi v teplákovce na střídačce
Denia překvapil složením sestavy – podržel kostru týmu a po sobotní premiéře s Chorvatskem sáhl do základní jedenáctky pouze třikrát. Změna se týkala gólmana – místo Lukáše Horníčka naskočil Matěj Kovář, na plac šel uzdravený kapitán Ladislav Krejčí. Místo zraněného Vladimíra Coufala se na pravou stranu posunul Štěpán Chaloupek. Matěj Radosta se dostal do základu na úkor Lukáše Ambrose.
Na střídačce v teplákovce už sledoval utkání útočník Ryan Naderi, který se po vyřízení formalit ohledně českého občanství čerstvě připojil k týmu. Na stadionu ještě před výkopem zazněl dlouhý potlesk – v Edenu se uctila památka nedávno zesnulého Luďka Mikloška, který zanechal velkou stopu i v Anglii.
Češi prohráli v elitní skupině Ligy národů dva domácí zápasy, před sebou mají ještě složitější testy – v sobotu v Oviedu půjdou do zápasu proti Španělsku, za týden v úterý ukončí dlouhý reprezentační sraz ve Wembley znovu proti Anglii.
Pohled Jonáše Bartoše
Šulc musí vyřešit trápení
Pavel Šulc není v pohodě, už letní světový šampionát odehrál pod své možnosti. Pauzíroval na začátku sezony a zdravotní problémy se na něm bohužel podepisují i po návratu na hřiště. Viditelně. V pořadí 26. reprezentační zápas odehrál způsobem, jako před lety pod Michalem Bílkem s Plzní na Spartě. Nevěří si, ztrácí v soubojích, chybí mu pověstná dynamika i klid ve finální fázi. Přesně věci, které ho vynesly do Lyonu a jakými uchvátil ve své premiérové sezoně v zahraničí.
Pokud hraje se zdravotním limitem, jaké otevřeně popsal před nástupem na reprezentační sraz, měl by trable vyřešit okamžitě. Dát si pauzu a nečekat až na období po sezoně. Pro všechny strany bude lepší, když Šulc vynechá třeba tři měsíce, ale vrátí se ve stoprocentní kondici. Takhle je to trápení, které nepomáhá jemu ani týmům, kterým chce pomáhat na hřišti za každou cenu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Španělsko
|2
|2
|0
|0
|7:3
|6
|2
Anglie
|2
|1
|0
|1
|4:3
|3
|3
Chorvatsko
|2
|1
|0
|1
|3:5
|3
|4
Česko
|2
|0
|0
|2
|1:4
|0
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Adam Martinik