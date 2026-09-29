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ONLINE: Česko - Anglie 0:0. Pohroma! Brzké vyloučení Šulce komplikuje situaci

Pavel Šulc byl vyloučen
Pavel Šulc byl vyloučenZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Česko proti Anglii
Minuta ticha za Luďka Mikloška
Trenér Santi Denia
Ryan Naderi se připojil k českému týmu
Ryan Naderi se připojil k českému týmu
Brankář Matěj Kovář proti Anglii
Pavel Šulc se řítil do šance
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iSport.cz
Liga národů
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Českou fotbalovou reprezentaci čeká pod novým trenérem Santim Deniou druhé vystoupení. V Edenu vyzve od 20:45 bronzového medailistu z letošního MS Anglii. Oba týmy na úvod Ligy národů prohrály, Češi padli s Chorvatskem a Angličané se Španělskem. Kdo zapíše první body ve skupině A3? Sledujte zápas ONLINE na iSportu. 

Sestava českých fotbalistů na zápas s Anglií: Kovář - Chaloupek, Hranáč, Krejčí, Sláma - Sadílek, Červ - Radosta, Šulc, Karabec - Hložek.

Sledujte on-lineLIVE
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#TýmZVRPSkóreB
1Španělsko11003:23
2Chorvatsko11002:13
3Anglie10012:30
4Česko10011:20
  • Play Off: Čtvrtfinále
  • Baráž o udržení
  • Sestup

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