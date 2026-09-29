ONLINE: Česko - Anglie 0:0. Pohroma! Brzké vyloučení Šulce komplikuje situaci
Českou fotbalovou reprezentaci čeká pod novým trenérem Santim Deniou druhé vystoupení. V Edenu vyzve od 20:45 bronzového medailistu z letošního MS Anglii. Oba týmy na úvod Ligy národů prohrály, Češi padli s Chorvatskem a Angličané se Španělskem. Kdo zapíše první body ve skupině A3? Sledujte zápas ONLINE na iSportu.
Sestava českých fotbalistů na zápas s Anglií: Kovář - Chaloupek, Hranáč, Krejčí, Sláma - Sadílek, Červ - Radosta, Šulc, Karabec - Hložek.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Španělsko
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|2
Chorvatsko
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|3
Anglie
|1
|0
|0
|1
|2:3
|0
|4
Česko
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
- Play Off: Čtvrtfinále
- Baráž o udržení
- Sestup