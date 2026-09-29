Předplatné

ONLINE: Česko - Anglie. Chytá Kovář, vrací se Krejčí. Sláma i Radosta v základu

Radostův gól neplatil kvůli ofsajdu
Radostův gól neplatil kvůli ofsajduZdroj: ČTK / Kamaryt Michal
iSport.cz
Liga národů
Vstoupit do diskuse (3)

Českou fotbalovou reprezentaci čeká pod novým trenérem Santim Deniou druhé vystoupení. V Edenu vyzve od 20:45 bronzového medailistu z letošního MS Anglii. Oba týmy na úvod Ligy národů prohrály, Češi padli s Chorvatskem a Angličané se Španělskem. Kdo zapíše první body ve skupině A3? Sledujte zápas ONLINE na iSportu. 

Sestava českých fotbalistů na zápas s Anglií: Kovář - Chaloupek, Hranáč, Krejčí, Sláma - Sadílek, Červ - Radosta, Šulc, Karabec - Hložek.

Sledujte on-lineLIVE
--

#TýmZVRPSkóreB
1Španělsko11003:23
2Chorvatsko11002:13
3Anglie10012:30
4Česko10011:20
  • Play Off: Čtvrtfinále
  • Baráž o udržení
  • Sestup

Vstoupit do diskuze (3)

Fotbal 2026

MS ve fotbale 2026Chance LigaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů