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ONLINE: Česko - Anglie. Deniův druhý zápas, jak národní tým obstojí proti gigantovi?

Radostův gól neplatil kvůli ofsajdu
Radostův gól neplatil kvůli ofsajduZdroj: ČTK / Kamaryt Michal
iSport.cz
Liga národů
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Českou fotbalovou reprezentaci čeká pod novým trenérem Santim Deniou druhé vystoupení. V Edenu vyzve od 20:45 bronzového medailistu z letošního MS Anglii. Oba týmy na úvod Ligy národů prohrály, Češi padli s Chorvatskem a Angličané se Španělskem. Kdo zapíše první body ve skupině A3? Sledujte zápas ONLINE na iSportu. 

Sledujte on-lineLIVE
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#TýmZVRPSkóreB
1Španělsko11003:23
2Chorvatsko11002:13
3Anglie10012:30
4Česko10011:20
  • Play Off: Čtvrtfinále
  • Baráž o udržení
  • Sestup

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