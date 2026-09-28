Itálie dominovala v Lize národů na hřišti Turecka. Francie v závěru udolala Belgii
Francie ve fotbalové Lize národů vyhrála 1:0 v Belgii, jedinou branku vstřelil v 88. minutě Michael Olise. Ve druhém utkání skupiny A1 Itálie díky vydařenému prvnímu poločasu zvítězila 4:1 v Turecku.
Belgie s Francií úvodní kolo vyhrály, dnes nabídly divákům duel s minimem gólových šancí. Čekání na branku ukončil až v 88. minutě Olise, který převzal míč na vlastní polovině a individuální akci zakončil přesnou střelou k tyči. Trenér Zidane tak zvládl i druhý zápas na lavičce francouzské reprezentace, jeho protějšek Van Bommel poprvé neuspěl.
Italové rozhodli o vítězství už v prvním poločase, který vyhráli 3:0. Krátce po změně stran snížil Yilmaz, brzy ale hostům vrátil tříbrankové vedení Francesco Esposito. Jednadvacetiletý útočník Interu Milán nastoupil po boku svého staršího bratra Sebastiana, v základní sestavě „Azzurri“ se objevila bratrská dvojice po 111 letech.
Stoprocentní Švédsko
Italové poprvé bodovali pod staronovým trenérem Mancinim, který je v roce 2021 dovedl k titulu mistrů Evropy. Turecko prohrálo i druhý zápas ve skupině.
Ve skupině B4 je po dvou kolech stoprocentní Švédsko, které zdolalo doma 3:1 Polsko. Na Nygrenův gól odpověděl ještě do poločasu Szymaňski, v 63. minutě ale skóroval po signálu z rohu Ayari a další zásah přidal Gyökeres. O dva body zpět za Seveřany je Bosna a Hercegovina. Balkánský tým vyhrál 4:2 v Rumunsku i díky gólové hlavičce bývalého libereckého záložníka Mahmiče.
Fotbalová Liga národů - 2. kolo:
Skupina A1:
Belgie - Francie 0:1 (0:0)
Branka: 88. Olise.
Turecko - Itálie 1:4 (0:3)
Branky: 47. Yilmaz - 9. Bastoni, 22. Frattesi, 27. Kayode, 51. F. Esposito.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Francie
|2
|2
|0
|0
|2:0
|6
|2
Itálie
|2
|1
|0
|1
|4:3
|3
|3
Belgie
|2
|1
|0
|1
|2:1
|3
|4
Turecko
|2
|0
|0
|2
|1:5
|0
- Play Off: Čtvrtfinále
- Baráž o udržení
- Sestup
Skupina B2:
Gruzie - Ukrajina 0:0.
Severní Irsko - Maďarsko 0:0
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sev. Irsko
|2
|1
|1
|0
|1:0
|4
|2
Ukrajina
|2
|1
|1
|0
|1:0
|4
|3
Gruzie
|2
|0
|1
|1
|0:1
|1
|4
Maďarsko
|2
|0
|1
|1
|0:1
|1
- Play Off: Čtvrtfinále
- Baráž o udržení
- Sestup
Skupina B4:
Rumunsko - Bosna a Hercegovina 2:4 (1:3)
Branky: 28. Birligea, 62. Cicaldau - 12. Gigovič, 19. Muharemovič, 40. Tabakovič, 55. Mahmič.
Švédsko - Polsko 3:1 (1:1)
Branky: 8. Nygren, 63. Ayari, 72. Gyökeres - 43. Szymaňski.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Švédsko
|2
|2
|0
|0
|5:2
|6
|2
Bosna
|2
|1
|1
|0
|4:2
|4
|3
Polsko
|2
|0
|1
|1
|1:3
|1
|4
Rumunsko
|2
|0
|0
|2
|3:6
|0
- Play Off: Čtvrtfinále
- Baráž o udržení
- Sestup
Skupina C2:
Lotyšsko - Kypr 0:0
Arménie - Černá Hora 2:3 (1:2)
Branky: 34. Serobjan, 65. Spercjan - 20. vlastní Pilojan, 38. Krstovič, 89. Latkovič.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Černá Hora
|2
|2
|0
|0
|5:3
|6
|2
Arménie
|2
|1
|0
|1
|4:3
|3
|3
Kypr
|2
|0
|1
|1
|1:2
|1
|4
Lotyšsko
|2
|0
|1
|1
|0:2
|1
- Play Off: Čtvrtfinále
- Baráž o udržení
- Sestup