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Itálie dominovala v Lize národů na hřišti Turecka. Francie v závěru udolala Belgii

Italové dominovali v Turecku
Italové dominovali v TureckuZdroj: ČTK / AP / Khalil Hamra
Belgie v domácím utkání Ligy národů proti Francii
Italové dominovali v Turecku
Belgie v domácím utkání Ligy národů proti Francii
Italové dominovali v Turecku
Belgie v domácím utkání Ligy národů proti Francii
Italové dominovali v Turecku
Belgie v domácím utkání Ligy národů proti Francii
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ČTK, iSport.cz
Liga národů
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Francie ve fotbalové Lize národů vyhrála 1:0 v Belgii, jedinou branku vstřelil v 88. minutě Michael Olise. Ve druhém utkání skupiny A1 Itálie díky vydařenému prvnímu poločasu zvítězila 4:1 v Turecku.

Belgie s Francií úvodní kolo vyhrály, dnes nabídly divákům duel s minimem gólových šancí. Čekání na branku ukončil až v 88. minutě Olise, který převzal míč na vlastní polovině a individuální akci zakončil přesnou střelou k tyči. Trenér Zidane tak zvládl i druhý zápas na lavičce francouzské reprezentace, jeho protějšek Van Bommel poprvé neuspěl.

Italové rozhodli o vítězství už v prvním poločase, který vyhráli 3:0. Krátce po změně stran snížil Yilmaz, brzy ale hostům vrátil tříbrankové vedení Francesco Esposito. Jednadvacetiletý útočník Interu Milán nastoupil po boku svého staršího bratra Sebastiana, v základní sestavě „Azzurri“ se objevila bratrská dvojice po 111 letech.

Stoprocentní Švédsko

Italové poprvé bodovali pod staronovým trenérem Mancinim, který je v roce 2021 dovedl k titulu mistrů Evropy. Turecko prohrálo i druhý zápas ve skupině.

Ve skupině B4 je po dvou kolech stoprocentní Švédsko, které zdolalo doma 3:1 Polsko. Na Nygrenův gól odpověděl ještě do poločasu Szymaňski, v 63. minutě ale skóroval po signálu z rohu Ayari a další zásah přidal Gyökeres. O dva body zpět za Seveřany je Bosna a Hercegovina. Balkánský tým vyhrál 4:2 v Rumunsku i díky gólové hlavičce bývalého libereckého záložníka Mahmiče.

Fotbalová Liga národů - 2. kolo:

Skupina A1:
Belgie - Francie 0:1 (0:0)
Branka: 88. Olise.

Turecko - Itálie 1:4 (0:3)
Branky: 47. Yilmaz - 9. Bastoni, 22. Frattesi, 27. Kayode, 51. F. Esposito.

#TýmZVRPSkóreB
1Francie22002:06
2Itálie21014:33
3Belgie21012:13
4Turecko20021:50
  • Play Off: Čtvrtfinále
  • Baráž o udržení
  • Sestup

Skupina B2:
Gruzie - Ukrajina 0:0.

Severní Irsko - Maďarsko 0:0

#TýmZVRPSkóreB
1Sev. Irsko21101:04
2Ukrajina21101:04
3Gruzie20110:11
4Maďarsko20110:11
  • Play Off: Čtvrtfinále
  • Baráž o udržení
  • Sestup

Skupina B4:
Rumunsko - Bosna a Hercegovina 2:4 (1:3)
Branky: 28. Birligea, 62. Cicaldau - 12. Gigovič, 19. Muharemovič, 40. Tabakovič, 55. Mahmič.

Švédsko - Polsko 3:1 (1:1)
Branky: 8. Nygren, 63. Ayari, 72. Gyökeres - 43. Szymaňski.

#TýmZVRPSkóreB
1Švédsko22005:26
2Bosna21104:24
3Polsko20111:31
4Rumunsko20023:60
  • Play Off: Čtvrtfinále
  • Baráž o udržení
  • Sestup

Skupina C2:
Lotyšsko - Kypr 0:0

Arménie - Černá Hora 2:3 (1:2)
Branky: 34. Serobjan, 65. Spercjan - 20. vlastní Pilojan, 38. Krstovič, 89. Latkovič.

#TýmZVRPSkóreB
1Černá Hora22005:36
2Arménie21014:33
3Kypr20111:21
4Lotyšsko20110:21
  • Play Off: Čtvrtfinále
  • Baráž o udržení
  • Sestup

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