Denia čelí ještě větší výzvě: v sestavě se čekají výrazné změny. Posune se Karabec?
- Česká reprezentace po porážce 1:2 s Chorvatskem nastoupí proti Anglii.
Trenér Santi Denia chystá pro zápas obměnu sestavy. Adam Karabec se zřejmě posune do středu pole.
Výrazná rotace hráčů však přináší riziko nesourodosti na hřišti.
Reprezentace se v elitní divizi Ligy národů chystá na srážku s dalším světovým gigantem. Po těsné porážce s Chorvatskem 1:2 se v Edenu ukáže Anglie, bronzový tým z letního mistrovství světa. Půjde o druhý vážný test Česka pod kuratelou španělských expertů. Premiéra byla navzdory porážce přijata pozitivně, ve vývoji hry je však třeba pokračovat. O to půjde především. Velkým otazníkem je složení základní sestavy. Hlavní kouč Santi Denia nechtěl nic prozrazovat. Posune Adama Karabce do středu pole? I to je jedna z otázek.
Bylo pár desítek minut po sobotní výživné partii s Chorvatskem (1:2). V tiskovém centru chorvatského kouče Slavena Biliče nahradil Santi Denia. „Nepochybujeme, že jdeme správnou cestou. Věříme našemu vývoji. Klíčové je dělat správná rozhodnutí,“ vyprávěl španělský trenér navzdory porážce. A taky se posouvat, zlepšovat se, pilovat souhru, detaily, dostávat pod kůži principy hry. Proto by mohl být vidět další posun v herním projevu.
Jsou tu ale jisté bariéry, které mohou proces zabrzdit, nebo přinejmenším znesnadnit. Soupeřem Česka je totiž Anglie. Při vší úctě k Chorvatům, tohle je větší kalibr. Bronzový tým z mistrovství světa s několika globálními fotbalovými hvězdami – Harrym Kanem, Judem Bellinghamem či Bukayo Sakou.
Spousta dalších excelentních hráčů v kádru Thomase Tuchela chybí, namátkou Declan Rice, Cole Palmer nebo Marcus Rashford. Přesto z Ostrovů dorazilo fantastické mužstvo, jehož jediným úkolem je dokonale se připravit na domácí EURO v roce 2028.
Jak řeší finální fázi...
„Každé jméno má neskutečnou kvalitu a významnou roli v týmech na top úrovni. Vyzdvihl bych, jak řeší finální fázi, jak se chovají v zakončení a při výběru místa,“ vyprávěl kapitán Ladislav Krejčí.
„Anglie je jedním z nejlepších mužstev na světě. Má skvělé individuality a výborného kouče,“ upozornil Denia. Zároveň nezapomněl zdůraznit: „Soustředíme se na sebe, abychom se neustále zlepšovali. V zápasech i na tréninku.“
I Česko by totiž v létě přespříštího roku chtělo vyrazit na EURO. Jde o Deniův hlavní úkol v nové roli. Proto v Lize národů hodlá testovat, zkoušet, hledat mechanismy, jak zlepšit hru a dobrat se k odpovídajícím výsledkům. Hned v prvním zápase se ukázalo, že by změny mohly mít smysl.
Mužstvo nabídlo moderní prvky hry, ale především dbalo na kombinaci po zemi, rozehrávku od vlastního brankáře a neustálou nabídku. Bezduché dlouhé nákopy se ze hry vytratily. Tým za to sklidil celkem dost pochval. S Anglií na to potřebuje navázat.
Tady však může zafungovat druhá pomyslná brzda. A tou je složení základní sestavy. Dá se předpokládat, že se změní. Možná i výrazně. Klidně na všech postech. Reprezentace se tak nebude prát jen s těžkým soupeřem, novým stylem hry, ale také s nesourodostí. Nicméně, v sobotu si hráči celkem poradili. Ne všichni, ale většina ano.
Karabec do středu?
Největším tématem je zapojení Adama Karabce. V otevíracím zápase Ligy národů špatnou rozehrávkou vybídl ke skórování Luku Modriče, za pár minut srovnal na 1:1.
Nejvíc se ale rozebíralo jeho ukotvení u levé lajny. Ve Spartě hraje ze středu, na pozici číslo deset. Tam rozvine kreativitu, vidění fotbalu. Kdežto u postranní čáry je poloviční, do značné míry odkázaný na spoluhráče. „Adam toho odvedl hodně, výsledek jeho snažení je uspokojivý,“ pravil Denia.
Uspokojivý je ale málo. Karabec může dodat reprezentaci nadstandard, rozdílovost, nikoli pouhou průměrnost. Proto by dávalo logiku, aby byl proti Anglii ve středu pole, na svém dirigentském stupínku.
Co se dál bude měnit? Určitě brankář. Po Lukáši Horníčkovi by mohl dostat prostor Antonín Kinský. Po dobrých zkušenostech s nováčky se očekávají v sestavě ti, co nehráli s Chorvatskem. Třeba Michal Sáček na pravém kraji obranné čtyřky, na tom druhém pak Ondřej Zmrzlý.
Uprostřed pole se předpokládá nasazení Romana Macka ze Sparty coby silné rozehrávající šestky. A vpředu? Křídla by mohli obsadit Matěj Radosta a Ondřej Lingr. S otazníkem je nasazení Krejčího. „Rozhodneme se až po tréninku. Záleží na lékařském týmu i jeho pocitech,“ zůstal Denia tajemný.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Španělsko
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|2
Chorvatsko
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|3
Anglie
|1
|0
|0
|1
|2:3
|0
|4
Česko
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
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