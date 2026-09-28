Krejčí komentoval složité období v Anglii: Je to za mnou. Bavil se i se Součkem
V sobotu proti Chorvatsku nehrál, byť den před tím trénoval s týmem. I v pondělí vyšel na trávník v Edenu mezi prvními. „Cítím se skvěle,“ zdůraznil kapitán české reprezentace Ladislav Krejčí před úterním zápasem Ligy národů proti Anglii.
A nastoupíte do něj?
„Jsem už v tréninkovém režimu a připravený. Rozhodnutí bude na trenérovi.“
Máte proti Anglii speciální motivaci?
„Mám ji každý zápas, ale proti takovým týmům a hráčům nemáte šanci čelit týden co týden. Jen na top úrovni. A pokud se na ni chceme dostat, tohle je příležitost ukázat, že můžeme.“
Postaví se proti vám v ofenzivě Bellingham, Gordon, Saka nebo Kane. V čem jsou nebezpeční?
„Netřeba mých slov. Za ně mluví výkony na hřišti. Každé jméno má neskutečnou kvalitu, mají významnou roli v týmech na top úrovni. Vyzdvihl bych, jak řeší finální fázi, jak se chovají u zakončení a při výběru místa. To jsou jejich nejsilnější stránky.“
Budu doufat, že mě trenér vybere
A mají slabé?
„Pokud ano, je na nás, abychom je v zápase dokázali najít a určitým stylem potrestat.“
Kane vstřelil sedm gólů v posledních šesti zápasech. Je výzva ho zastavit?
„Velká, možná jedna z největších. Vyhledávám je, miluju je. Budu doufat, že mě trenér vybere do sestavy, abych to mohl zažít, porovnat se s ním a zabránit mu ve všech situacích, do kterých se dostane. Cítím velkou motivaci.“
Zápas s Chorvatskem jste sledoval z tribuny, co jste si z něj vzal?
„Od prvního dne pracujeme na určitém herním stylu, dostáváme informace, které nám chce trenér předávat. Už hodně věcí se ukázalo v prvním zápase. Chceme tvořit a hrát výstavbu po zemi, postupně zakládat útoky. Trénujeme to, pracujeme na tom každý den, jak na videu, tak na hřišti. Bude to lepší každým tréninkem i zápasem, i když proti takovým týmům je to náročnější.“
Budu se opakovat - jsme na začátku
Zajímal vás i zápas Anglie proti Španělsku?
„Dívali jsme se s klukama i realizačním týmem na sestřihy. Příprava postupně vrcholí, ale dnů mezi zápasy je málo. Pracujeme postupně, ještě nás něco čeká. Každý tým má samozřejmě silné a slabé stránky, ale pořád se budu opakovat – jsme na začátku a soustředíme se na nás. To je hlavní věc.“
Od začátku sezony jste naskočil pouze do čtyř soutěžních zápasů, před tím jste měl pauzu možná i kvůli přestupovým spekulacím. Jak jste ji prožíval?
„Nechci se k tomu vracet, ještě na tiskové konferenci, na které se soustředíme na reprezentaci a zápas s Anglií. Nebylo to jednoduché, ale je to za mnou. Popral jsem se s tím a musím se s tím poprat i dál. Vím, jaký je můj cíl, budoucnost a kam vede moje cesta. Tak s tím pracuju.“
Máte za sebou utkání proti West Hamu, který jste proseděl na lavici. Potkal jste se ale s Tomášem Součkem a zjišťoval jeho reprezentační budoucnost?
„Neměl jsem pocit, že by to řešil. Není to téma, určitě ne na mou osobu. Bavili jsme se před i po zápase na West Hamu, probírali jsme utkání, co jsme hráli, i zdravotní stav. Mrzelo ho, že nestihne být ready na aktuální sraz.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Španělsko
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|2
Chorvatsko
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|3
Anglie
|1
|0
|0
|1
|2:3
|0
|4
Česko
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
- Play Off: Čtvrtfinále
- Baráž o udržení
- Sestup