Bez Coufala i debutanta. Denia vybral tým pro Anglii, Krejčí je k dispozici
- Trenér Santi Denia před zápasem Ligy národů s Anglií neprozradil sestavu a na otevřeném tréninku v Edenu chyběl obránce Vladimír Coufal.
Kapitán Ladislav Krejčí se po vynechaném duelu s Chorvatskem cítí připraven nastoupit, konečné rozhodnutí ale padne až po debatě s lékaři.
Na pozici pravého obránce se jako náhrada nabízí Michal Sáček z Górniku Zabrze, pro kterého by šlo o druhý reprezentační start v kariéře.
Zůstal tajemný, opakoval diplomatické fráze. O sestavě pro úterní utkání Ligy národů proti Anglii neprozradil vůbec nic. „Rozhodneme se až po tréninku a debatě s lékařským týmem,“ uvedl španělský kouč Santi Denia. Až osmnáctá hodina, tedy pár minut po ní, prozradila víc. Na trávník v Edenu vyběhli čeští reprezentanti bez Vladimíra Coufala, který nefiguruje ani v zápasové nominaci.
Realizační tým včetně Denii už stepoval na hrací ploše v Edenu, u postranní čáry postávali vysoce postavení funkcionáři David Trunda, Zdeněk Grygera a Pavel Nedvěd, společně s nimi debatoval také člen výkonného výboru a šéf plzeňské Viktorie Adolf Šádek.
Jedna změna se nabízí kvůli zranění
Až poté, s malým zpožděním, dorazila na trávník skupinka hráčů. Všichni společně. Mezi prvními se objevil kapitán Ladislav Krejčí, jenž sledoval sobotní zápas proti Chorvatsku pouze z tribuny. „Cítím se připravený,“ řekl na tiskové konferenci. „Rozhodneme se až po tréninku, záleží na jeho pocitech i lékařském týmu,“ mlžil Denia.
Česká reprezentace odehraje během aktuálního srazu čtyři zápasy v jedenácti dnech. I Pavel Šulc, ofenzivní hráč Lyonu, se nechal slyšet, že je nemožné nastoupit do všech. „Potřebujeme, aby hráči, kteří nastoupí, byli stoprocentně fit. Máme jich šestadvacet a potřebujeme vybrat ty nejlepší pro utkání,“ nastínil Denia.
Změny jistě budou a nejméně jedna kvůli zdravotnímu stavu. Pondělního tréninku, tedy aspoň otevřené části pro média, se nezúčastnil Coufal. Čtyřiatřicetiletý hráč chybí i v nominaci pro zápas. Nedostali se do ní oproti střetnutí s Chorvatskem ani ofenzivní záložník Martin Šubert a útočník Václav Sejk, trojici nahradili Krejčí, Daniel Vašulín a Ondřej Lingr.
Mezi hosty ze zahraničí to hodně rezonovalo
Na pozici pravého obránce může nastoupit třeba Michal Sáček, momentálně hráč Górniku Zabrze. Pro něj by šlo o druhý reprezentační start v kariéře. Před víc než pěti lety nastoupil v přípravě proti Ukrajině (1:1), tentokrát by ho potkala Anglie. „Je to jeden z nejsilnějších týmů na světě. Má skvělé individuality a výborného kouče,“ líčil Denia. „Soustředíme se ale na nás, abychom se zlepšili. Pracujeme na detailech, analyzujeme si soupeře, stejně tak Anglii. Je to pro nás příležitost růst,“ pokračoval trenér.
Novináři z Británie ho žádali o srovnání španělského a anglického fotbalu. Denia se dlouho radil s ředitelem komunikace Milanem Štěrbou, aby otázku pořádně pochopil. Pak odpověděl: „Anglická asociace pracuje neskutečně, investuje hodně peněz do mladých hráčů a jejich rozvoje. Je v tom jednou z nejlepších na světě.“ Věřte, že to mezi hosty ze zahraničí hodně rezonovalo.
Denia pochopitelně sledoval i poslední zápas nejbližšího soka, Ostrované prohráli se Španělskem 2:3. „Anglie měla spoustu šancí a mohla vyhrát, za stavu 2:1 nedala penaltu. Napadala hodně vysoko, tlačila na soupeře, dostávala ho pod tlak. Bude to náročné i pro nás, budeme se snažit hrát naši hru,“ zakončil 52letý kouč.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Španělsko
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|2
Chorvatsko
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|3
Anglie
|1
|0
|0
|1
|2:3
|0
|4
Česko
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
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